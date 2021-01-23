AKINCI-C TİHA yerli motor TEI-PD222 ile uçacak

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TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) Genel Müdürü Mahmut Akşit, Tolga Özbek’in YouTube kanalında TEI üretimi motorlar hakkında söyleşi gerçekleştirdi. Mahmut Akşit, AKINCI-C TİHA’nın TEI üretimi yerli motor PD-222 ile uçacağını duyurdu.

Baykar Savunma tarafından geliştirilen AKINCI TİHA’nın farklı versiyonları olacak. Daha hafif ve havada daha uzun süre kalacak AKINCI-C versiyonu TEI-PD222 motor ile uçacak. Akşit, motorun Baykar’a teslim edildiğini ve yıl bitmeden AKINCI-C’nin yerli motorla uçabileceğini söyledi.

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TUSAŞ’ın Anka İHA’sı TEI-PD222 motoru ile uçtu. 2021 içerisinde Aksungur İHA’da da kullanılması planlanıyor.

TEI-PD170, Bayraktar TB3'e uyarlandı

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TEI’nin yerli motorlarıBaykar'ın yeni iHA'sı Bayraktar TB3 modelinde de kullanılacak. TEI-PD170 motoru Bayraktar TB3’egöre uyarlandı. Motor yaklaşık 10 kilo hafifliyor. Akşit bu motor için “Sınıfındaki tek motor” ifadesini kullanıyor ve 45 bin feette bu kadar güç verebilen başka bir motor olmadığını söylüyor. Ayrıca TEI-PD180 üzerinde çalışılıyor. TEI-PD180 ile motor daha fazla hafifleyecek ve daha fazla güç üretecek.

TEI-PD170 motoru TUSAŞ’ın Akıncı İHA’sında kullanılıyor. Aksungur İHA’da kullanılması için çalışmaları yapılıyor.

TEI Genel müdürü Mahmut Akşit'in konuu hakkındaki açıklamalarını aşağıdaki videonun 33. dakikasından itibaren dinleyebilirsiniz.

[https://www.youtube.com/watch?v=L5HWhfRjjTE]

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