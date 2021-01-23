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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AKINCI-C TİHA yerli motor TEI-PD222 ile uçacak

    Baykar Savunma tarafından geliştirilen AKINCI TİHA'nın farklı versiyonu AKINCI-C, TEI üretimi yerli motor TEI-PD222 ile uçacak. Motorlar, Baykar'a teslim edildi.
    1 sa.
    654
    112
    7
    Savunma Sanayi
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    4

    AKINCI-C TİHA yerli motor TEI-PD222 ile uçacak
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    TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) Genel Müdürü Mahmut Akşit, Tolga Özbek’in YouTube kanalında TEI üretimi motorlar hakkında söyleşi gerçekleştirdi. Mahmut Akşit, AKINCI-C TİHA’nın TEI üretimi yerli motor PD-222 ile uçacağını duyurdu.

    Baykar Savunma tarafından geliştirilen AKINCI TİHA’nın farklı versiyonları olacak. Daha hafif ve havada daha uzun süre kalacak AKINCI-C versiyonu TEI-PD222 motor ile uçacak. Akşit, motorun Baykar’a teslim edildiğini ve yıl bitmeden AKINCI-C’nin yerli motorla uçabileceğini söyledi.

    Ayrıca Bkz. "Otonom silahlı dron songar, 4x4 zırhlı araca entegre edildi"

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    TUSAŞ’ın Anka İHA’sı TEI-PD222 motoru ile uçtu. 2021 içerisinde Aksungur İHA’da da kullanılması planlanıyor.

    TEI-PD170, Bayraktar TB3'e uyarlandı

    AKINCI-C TİHA yerli motor TEI-PD222 ile uçacak
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    TEI’nin yerli motorlarıBaykar'ın yeni iHA'sı Bayraktar TB3 modelinde de kullanılacak. TEI-PD170 motoru Bayraktar TB3’egöre uyarlandı. Motor yaklaşık 10 kilo hafifliyor. Akşit bu motor için “Sınıfındaki tek motor” ifadesini kullanıyor ve 45 bin feette bu kadar güç verebilen başka bir motor olmadığını söylüyor. Ayrıca TEI-PD180 üzerinde çalışılıyor. TEI-PD180 ile motor daha fazla hafifleyecek ve daha fazla güç üretecek.

    TEI-PD170 motoru TUSAŞ’ın Akıncı İHA’sında kullanılıyor. Aksungur İHA’da kullanılması için çalışmaları yapılıyor.

    TEI Genel müdürü Mahmut Akşit'in konuu hakkındaki açıklamalarını aşağıdaki videonun 33. dakikasından itibaren dinleyebilirsiniz.

    [https://www.youtube.com/watch?v=L5HWhfRjjTE]



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    5 bin dolarlık elektrikli motosiklet: Sondors Metacycle

    daysleeperxp

    Biraz daha ucuz olsa alınabilir

    3 saat önce
    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    T tolga_yakup (polat alemdar) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Helal olsun... Allah muvaffak eyleye
    Yanıtla +8
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    WB 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    Heykeltrasliktan bilim ve teknolojiye.. Artik yolun aydinlik Turkiyem
    3 Yanıt Yanıtla +6
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    Denorath 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hey Maşallah, tutabilene aşk olsun 👍
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şu dinozor meselesa çok enteresan.
    Adam doğru veya yanlış bir tema parkı yaptı. Yerine gelen başkan "gereksiz" diyerek açmadı bile. Hala açılmadı.
    Kardeşim aç sen, insanlar para verip gezsin madem ödediğin, yaptığın parayı çıkarsın.
    Ha kimse gelmez gezmez sonra dersin ki "bak işe yaramıyordu kapattım." Ekstradan puan olur sana da "bakın işte eski yönetim ne kadar gereksiz işler yapmış".
    Sen hiç açma sonra bu "gereksiz" de. Neye göre gereksiz kardeşim? Dünyada örnekleri yok mu böyle tema parklarının?
    Adamalrın her icraatı bir gariplik, bir enteresanlık barındırıyor.
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    WB 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    Heykeltrasliktan bilim ve teknolojiye.. Artik yolun aydinlik Turkiyem
    3 Yanıt Yanıtla +6
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    T tolga_yakup (polat alemdar) 37 dk. ( Mesaj Silindi ) WB
    İnşallah üstat
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    Spider_hip (Doğan Eray) 24 dk. ( Mesaj Silindi ) WB
    Çok şükür Ankara'daki dinazorlara kaptırılan milyon dolarları da geride bıraktık, artık bilim ve teknolojiye diye umuyorum ben de. Bu çürük yumurtalar, dolandırıcılar, devletin parasını cukka yapanlar sürekli her yerden çıkıyor. Bunların sıkı denetlenmesi, cumhurbaşkanımız tarafından anında önlenip, cezalandırılması lazım.
    Yanıtla +3
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    BunuAnanaSorsanaDelikanl 16 dk. ( Mesaj Silindi ) WB
    Ama bu ihalar, sihalar bunların motorları... %99'luk kısmı bu hükümetten önce yapıldı hükümet %1'lik kısmı tamamlayarak bu yapılanların meyvesini yiyor. :))
    Yanıtla +1
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    Denorath 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hey Maşallah, tutabilene aşk olsun 👍
    Yanıtla +4
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    T tolga_yakup (polat alemdar) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Helal olsun... Allah muvaffak eyleye
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