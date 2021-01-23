AKINCI-C TİHA yerli motor TEI-PD222 ile uçacak

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) Genel Müdürü Mahmut Akşit, Tolga Özbek’in YouTube kanalında TEI üretimi motorlar hakkında söyleşi gerçekleştirdi. Mahmut Akşit, AKINCI-C TİHA’nın TEI üretimi yerli motor PD-222 ile uçacağını duyurdu.
Baykar Savunma tarafından geliştirilen AKINCI TİHA’nın farklı versiyonları olacak. Daha hafif ve havada daha uzun süre kalacak AKINCI-C versiyonu TEI-PD222 motor ile uçacak. Akşit, motorun Baykar’a teslim edildiğini ve yıl bitmeden AKINCI-C’nin yerli motorla uçabileceğini söyledi.
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TUSAŞ’ın Anka İHA’sı TEI-PD222 motoru ile uçtu. 2021 içerisinde Aksungur İHA’da da kullanılması planlanıyor.
TEI-PD170, Bayraktar TB3'e uyarlandı
TEI’nin yerli motorlarıBaykar'ın yeni iHA'sı Bayraktar TB3 modelinde de kullanılacak. TEI-PD170 motoru Bayraktar TB3’egöre uyarlandı. Motor yaklaşık 10 kilo hafifliyor. Akşit bu motor için “Sınıfındaki tek motor” ifadesini kullanıyor ve 45 bin feette bu kadar güç verebilen başka bir motor olmadığını söylüyor. Ayrıca TEI-PD180 üzerinde çalışılıyor. TEI-PD180 ile motor daha fazla hafifleyecek ve daha fazla güç üretecek.
TEI-PD170 motoru TUSAŞ’ın Akıncı İHA’sında kullanılıyor. Aksungur İHA’da kullanılması için çalışmaları yapılıyor.
TEI Genel müdürü Mahmut Akşit'in konuu hakkındaki açıklamalarını aşağıdaki videonun 33. dakikasından itibaren dinleyebilirsiniz.
[https://www.youtube.com/watch?v=L5HWhfRjjTE]
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5 bin dolarlık elektrikli motosiklet: Sondors Metacycle
Biraz daha ucuz olsa alınabilir
Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar
Adam doğru veya yanlış bir tema parkı yaptı. Yerine gelen başkan "gereksiz" diyerek açmadı bile. Hala açılmadı.
Kardeşim aç sen, insanlar para verip gezsin madem ödediğin, yaptığın parayı çıkarsın.
Ha kimse gelmez gezmez sonra dersin ki "bak işe yaramıyordu kapattım." Ekstradan puan olur sana da "bakın işte eski yönetim ne kadar gereksiz işler yapmış".
Sen hiç açma sonra bu "gereksiz" de. Neye göre gereksiz kardeşim? Dünyada örnekleri yok mu böyle tema parklarının?
Adamalrın her icraatı bir gariplik, bir enteresanlık barındırıyor.