Akkuyu NGS’ye Siemens engeli: Son durum ne?

Akkuyu'da son durum
Akkuyu NGS, bilindiği üzere Türkiye’nin ilk nükleer santrali olma özelliğini taşıyor. Rus devlet nükleer şirketi Rosatom, dört adet VVER-1200 reaktörünü BOO (build-own-operate/yap-sahip ol-işlet) modeli adı altında inşa ediyor.
Sezemin, santralin birinci ünitesindeki inşaat çalışmalarının büyük oranda, birinci bloğun makine dairesindeki türbin montajının ise tamamlandığını belirtti. Direktör, yıl sonuna kadar en önemli operasyonlardan birinin gerçekleştirileceğini söyledi; türbin ünitesinin şaft döndürme cihazına monte edilmesi. Bu, türbin kurulumunun son noktası olacak ve bu da türbin ünitesinin ve tüm yardımcı sistemlerin teste hazır olduğu anlamına gelecek.
Geçtiğimiz hafta ise Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. Güç Ünitesi'nde, ana sirkülasyon pompalarının elektrik motorlarının montajı Rus ve Türk mühendisler tarafından tamamlandı. Her biri 58,3 ton ağırlığında olan bu büyük motorlar, soğutma sıvısının reaktör çekirdeğinden ısıyı uzaklaştırmasını sağlayacak. Montajın tamamlanmasıyla birlikte, motorların boru hatlarıyla donatılması ve rölantide çalışmayı da içeren kabul testlerine başlanacak. Bu testlerle motorların ısınma, titreşim ve tasarım parametrelerine uygunluk gibi önemli kriterler kontrol edilecek. Bu gelişme, "Güç ünitesinde devreye alma öncesi testler için yapılan hazırlıkların bir diğer önemli aşaması tamamlandı" açıklamasıyla duyuruldu.
Siemens Energy ile yaşanan kriz
Akkuyu NGS projesinde bazı zorluklar da yaşandı. Sezemin, Siemens Energy'nin şalt ekipmanlarının teslimatında yükümlülüklerini yerine getirmediğini, bu nedenle tedarik sürecinin aksadığını belirtti. Ancak, proje ekibi hızlıca bir çözüm üreterek ekipmanları Çin'den temin etti. Bu durumun inşaat hızını bir miktar yavaşlattığını dile getiren Sezemin, her şeye rağmen projeyi aksatmadan ilerletmek için çaba sarf ettiklerini vurguladı. Açıklamaya göre Çin’den gelen şalt bileşenlerinin ilk partisi Akkuyu NGS sahasına teslim edildi.
300 Türk uzman eğitildi
Daha önceki açıklamalara göre Akkuyu NGS'nin tüm reaktörlerinin 2028'e kadar hizmete gireceği ve santralin yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üreteceği belirtilmişti. Akkuyu NGS, tam kapasite devreye girdiğinde ise Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu tek başına karşılayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu NGS’nin ilk reaktörünün 29 Ekim 2024'te devreye alınacağını açıklamıştı. Ancak yaşanan tedarik gecikmeleri nedeniyle bu tarihin artık geçerli olması zor.
Türkiye, 2050 yılına kadar nükleer enerjide 20 GW kapasiteye ulaşmak istiyor. Akkuyu NGS, 4,8 GW'lık kapasite ekleyecek. Bunu Sinop'ta ve Trakya bölgesinde 4 reaktör daha takip edecek. 2050 yılına kadar Türkiye aynı zamanda 5 GW civarında küçük modüler reaktörlere (SMR) sahip olmayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...