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    Akkuyu NGS’ye Siemens engeli: Son durum ne?

    Türkiye’deki ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Siemens Energy’nin yükümlülüklerini yerine getirmediği açıklandı.
    Akkuyu NGS’ye Siemens engeli: Son durum ne? Tam Boyutta Gör
    Türkiye’deki ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sürecinde önemli bir dönemeç aşıldı. Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat ve Üretim Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, birinci ünitenin devreye alınması için hazırlıkların son aşamaya geldiğini duyurdu. Sezemin’in açıklamalarına göre, sahadaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor ve birinci güç ünitesinin sistemleri kademeli olarak işletme durumuna getirilmeye başlandı.

    Akkuyu'da son durum

    Akkuyu NGS, bilindiği üzere Türkiye’nin ilk nükleer santrali olma özelliğini taşıyor. Rus devlet nükleer şirketi Rosatom, dört adet  VVER-1200 reaktörünü BOO (build-own-operate/yap-sahip ol-işlet) modeli adı altında inşa ediyor.

    Sezemin, santralin birinci ünitesindeki inşaat çalışmalarının büyük oranda, birinci bloğun makine dairesindeki türbin montajının ise tamamlandığını belirtti. Direktör, yıl sonuna kadar en önemli operasyonlardan birinin gerçekleştirileceğini söyledi; türbin ünitesinin şaft döndürme cihazına monte edilmesi. Bu, türbin kurulumunun son noktası olacak ve bu da türbin ünitesinin ve tüm yardımcı sistemlerin teste hazır olduğu anlamına gelecek.

    Akkuyu NGS’ye Siemens engeli: Son durum ne? Tam Boyutta Gör
    Sezemin, "Ünitenin tam ölçekli devreye alınması ve termal-mekanik çalışmaların yanı sıra teknolojik ve güvenlik sistemlerinin boru hatlarının kaynakları yapılıyor. Hatta şu anda büyük ölçekli işletme öncesi testlerin hazırlıkları da sürüyor" cümlelerinin altını çizdi.

    Geçtiğimiz hafta ise Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. Güç Ünitesi'nde, ana sirkülasyon pompalarının elektrik motorlarının montajı Rus ve Türk mühendisler tarafından tamamlandı. Her biri 58,3 ton ağırlığında olan bu büyük motorlar, soğutma sıvısının reaktör çekirdeğinden ısıyı uzaklaştırmasını sağlayacak. Montajın tamamlanmasıyla birlikte, motorların boru hatlarıyla donatılması ve rölantide çalışmayı da içeren kabul testlerine başlanacak. Bu testlerle motorların ısınma, titreşim ve tasarım parametrelerine uygunluk gibi önemli kriterler kontrol edilecek. Bu gelişme, "Güç ünitesinde devreye alma öncesi testler için yapılan hazırlıkların bir diğer önemli aşaması tamamlandı" açıklamasıyla duyuruldu.

    Siemens Energy ile yaşanan kriz

    Akkuyu NGS projesinde bazı zorluklar da yaşandı. Sezemin, Siemens Energy'nin şalt ekipmanlarının teslimatında yükümlülüklerini yerine getirmediğini, bu nedenle tedarik sürecinin aksadığını belirtti. Ancak, proje ekibi hızlıca bir çözüm üreterek ekipmanları Çin'den temin etti. Bu durumun inşaat hızını bir miktar yavaşlattığını dile getiren Sezemin, her şeye rağmen projeyi aksatmadan ilerletmek için çaba sarf ettiklerini vurguladı. Açıklamaya göre Çin’den gelen şalt bileşenlerinin ilk partisi Akkuyu NGS sahasına teslim edildi.

    300 Türk uzman eğitildi

    Akkuyu NGS’ye Siemens engeli: Son durum ne? Tam Boyutta Gör
    Akkuyu NGS'nin inşaat süreci yalnızca teknik ilerlemelerle sınırlı değil. Proje kapsamında yetiştirilen 300'ün üzerinde Türk mühendis, santralde aktif görev alıyor. Mühendisler reaktör ve türbin bölümlerinde de görev alıyor.  Sezemin, bu mühendislerin Akkuyu Nükleer AŞ bünyesinde çeşitli görevlerde başarıyla çalıştığını ve birçok uzmanın daha eğitim aldığını belirtti. Ayrıca, eğitim programı kapsamında 300 Türk uzmanın daha eğitilmesinin planlandığını dile getirdi.

    Daha önceki açıklamalara göre Akkuyu NGS'nin tüm reaktörlerinin 2028'e kadar hizmete gireceği ve santralin yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üreteceği belirtilmişti. Akkuyu NGS, tam kapasite devreye girdiğinde ise Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu tek başına karşılayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu NGS’nin ilk reaktörünün 29 Ekim 2024'te devreye alınacağını açıklamıştı. Ancak yaşanan tedarik gecikmeleri nedeniyle bu tarihin artık geçerli olması zor.

    Türkiye, 2050 yılına kadar nükleer enerjide 20 GW kapasiteye ulaşmak istiyor. Akkuyu NGS, 4,8 GW'lık kapasite ekleyecek. Bunu Sinop'ta ve Trakya bölgesinde 4 reaktör daha takip edecek. 2050 yılına kadar Türkiye aynı zamanda 5 GW civarında küçük modüler reaktörlere (SMR) sahip olmayı hedefliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 1 saat önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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