Akkuyu NGS’de ilk dış koruma kubbesi yerleştirildi

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Tam Boyutta Gör Rus ve Türk uzmanlar, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) 1’inci Güç Ünitesinin dış koruma kabuğunun kubbesini kurulumu tamamlandı. Akkuyu NGS’de toplamda 4 reaktör yer alacak, santralin toplam kapasitesi ise 4.800 MW olacak.

Dış koruma kubbesi kuruldu

Ağırlığı 147,6 ton, çapı 34,7 metre olan ve dış koruma kabuğunun son parçasını teşkil eden bu metal yapının montaj işlemleri 6 saat sürdü. Dünyanın en güçlü kendinden tahrikli paletli vinci kullanılarak gerçekleştirilen kurulum çalışmalarında 30 Akkuyu NGS uzmanı yer aldı. Dış koruma kabuğu, nükleer santralin gelişmiş ve çok katmanlı güvenlik sisteminin fiziksel parçalarından birini oluşturuyor.

Tam Boyutta Gör Akkuyu NGS uzmanları, kubbenin yerleştirilmesinden önce 1’inci Ünitenin kubbesinin dış koruma kabuğunun metal çerçevesini oluşturdu. Daha sonra alttaki katman ve kubbe kaynak yapılarak birleştirildi. Kubbe kısmının toplam ağırlığı yaklaşık 500 tonu buluyor. Beton döküldükten sonra ise duvarların kalınlığı 1,5 metre olacak.

Betonarme dış koruma kabuğu 9 büyüklüğüne kadar depremlere, 60 m/s'ye kadar olan kasırgalara, tsunamilere ve 10 metre yüksekliğe kadar olan şok dalgalarına dayanacak şekilde tasarlandı.

Bir sonraki aşama, dış koruma kabuğunun çelik yapısının yüksek mukavemetli beton harcı ile betonlanması olacak. Bu, ısı giderme sistemi ekipmanının kurulumuna devam edilmesini sağlayacak.

Akkuyu NGS, bilindiği üzere Türkiye’nin ilk nükleer santrali olma özelliğini taşıyor. Rus devlet nükleer şirketi Rosatom, dört adet VVER-1200 reaktörünü BOO (build-own-operate/yap-sahip ol-işlet) modeli adı altında inşa ediyor.

Akkuyu NGS, 2028’de tam kapasite devreye girecek

Tam Boyutta Gör Daha önceki açıklamalara göre Akkuyu NGS'nin tüm reaktörlerinin 2028'e kadar hizmete gireceği ve santralin yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üreteceği belirtilmişti. Akkuyu NGS, tam kapasite devreye girdiğinde ise Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu tek başına karşılayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu NGS’nin ilk reaktörünün 29 Ekim 2024'te devreye alınacağını açıklamıştı.

Türkiye, 2050 yılına kadar nükleer enerjide 20 GW kapasiteye ulaşmak istiyor. Akkuyu NGS, 4,8 GW'lık kapasite ekleyecek. Bunu Sinop'ta ve Trakya bölgesinde 4 reaktör daha takip edecek. 2050 yılına kadar Türkiye aynı zamanda 5 GW civarında küçük modüler reaktörlere (SMR) sahip olmayı hedefliyor.

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Akkuyu NGS’de ilk dış koruma kubbesi yerleştirildi