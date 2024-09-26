Akkuyu NGS’de ilk dış koruma kubbesi yerleştirildi

Dış koruma kubbesi kuruldu
Ağırlığı 147,6 ton, çapı 34,7 metre olan ve dış koruma kabuğunun son parçasını teşkil eden bu metal yapının montaj işlemleri 6 saat sürdü. Dünyanın en güçlü kendinden tahrikli paletli vinci kullanılarak gerçekleştirilen kurulum çalışmalarında 30 Akkuyu NGS uzmanı yer aldı. Dış koruma kabuğu, nükleer santralin gelişmiş ve çok katmanlı güvenlik sisteminin fiziksel parçalarından birini oluşturuyor.
Betonarme dış koruma kabuğu 9 büyüklüğüne kadar depremlere, 60 m/s'ye kadar olan kasırgalara, tsunamilere ve 10 metre yüksekliğe kadar olan şok dalgalarına dayanacak şekilde tasarlandı.
Bir sonraki aşama, dış koruma kabuğunun çelik yapısının yüksek mukavemetli beton harcı ile betonlanması olacak. Bu, ısı giderme sistemi ekipmanının kurulumuna devam edilmesini sağlayacak.
Akkuyu NGS, bilindiği üzere Türkiye’nin ilk nükleer santrali olma özelliğini taşıyor. Rus devlet nükleer şirketi Rosatom, dört adet VVER-1200 reaktörünü BOO (build-own-operate/yap-sahip ol-işlet) modeli adı altında inşa ediyor.
Akkuyu NGS, 2028’de tam kapasite devreye girecek
Türkiye, 2050 yılına kadar nükleer enerjide 20 GW kapasiteye ulaşmak istiyor. Akkuyu NGS, 4,8 GW'lık kapasite ekleyecek. Bunu Sinop'ta ve Trakya bölgesinde 4 reaktör daha takip edecek. 2050 yılına kadar Türkiye aynı zamanda 5 GW civarında küçük modüler reaktörlere (SMR) sahip olmayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu