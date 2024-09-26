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    Akkuyu NGS’de ilk dış koruma kubbesi yerleştirildi

    Rosatom tarafından inşa edilen Türkiye’nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) 1’inci Güç Ünitesinin dış koruma kabuğunun kubbesinin kurulumu tamamlandı.
    Akkuyu NGS’de ilk dış koruma kubbesi yerleştirildi Tam Boyutta Gör
    Rus ve Türk uzmanlar, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) 1’inci Güç Ünitesinin dış koruma kabuğunun kubbesini kurulumu tamamlandı. Akkuyu NGS’de toplamda 4 reaktör yer alacak, santralin toplam kapasitesi ise 4.800 MW olacak.

    Dış koruma kubbesi kuruldu

    Ağırlığı 147,6 ton, çapı 34,7 metre olan ve dış koruma kabuğunun son parçasını teşkil eden bu metal yapının montaj işlemleri 6 saat sürdü.  Dünyanın en güçlü kendinden tahrikli paletli vinci kullanılarak gerçekleştirilen kurulum çalışmalarında 30 Akkuyu NGS uzmanı yer aldı. Dış koruma kabuğu, nükleer santralin gelişmiş ve çok katmanlı güvenlik sisteminin fiziksel parçalarından birini oluşturuyor.

    Akkuyu NGS’de ilk dış koruma kubbesi yerleştirildi Tam Boyutta Gör
    Akkuyu NGS uzmanları, kubbenin yerleştirilmesinden önce 1’inci Ünitenin kubbesinin dış koruma kabuğunun metal çerçevesini oluşturdu. Daha sonra alttaki katman ve kubbe kaynak yapılarak birleştirildi. Kubbe kısmının toplam ağırlığı yaklaşık 500 tonu buluyor. Beton döküldükten sonra ise duvarların kalınlığı 1,5 metre olacak.

    Betonarme dış koruma kabuğu 9 büyüklüğüne kadar depremlere, 60 m/s'ye kadar olan kasırgalara, tsunamilere ve 10 metre yüksekliğe kadar olan şok dalgalarına dayanacak şekilde tasarlandı.

    Bir sonraki aşama, dış koruma kabuğunun çelik yapısının yüksek mukavemetli beton harcı ile betonlanması olacak. Bu, ısı giderme sistemi ekipmanının kurulumuna devam edilmesini sağlayacak.

    Akkuyu NGS, bilindiği üzere Türkiye’nin ilk nükleer santrali olma özelliğini taşıyor. Rus devlet nükleer şirketi Rosatom, dört adet  VVER-1200 reaktörünü BOO (build-own-operate/yap-sahip ol-işlet) modeli adı altında inşa ediyor.

    Akkuyu NGS, 2028’de tam kapasite devreye girecek

    Akkuyu NGS’de ilk dış koruma kubbesi yerleştirildi Tam Boyutta Gör
    Daha önceki açıklamalara göre Akkuyu NGS'nin tüm reaktörlerinin 2028'e kadar hizmete gireceği ve santralin yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üreteceği belirtilmişti. Akkuyu NGS, tam kapasite devreye girdiğinde ise Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu tek başına karşılayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu NGS’nin ilk reaktörünün 29 Ekim 2024'te devreye alınacağını açıklamıştı.

    Türkiye, 2050 yılına kadar nükleer enerjide 20 GW kapasiteye ulaşmak istiyor. Akkuyu NGS, 4,8 GW'lık kapasite ekleyecek. Bunu Sinop'ta ve Trakya bölgesinde 4 reaktör daha takip edecek. 2050 yılına kadar Türkiye aynı zamanda 5 GW civarında küçük modüler reaktörlere (SMR) sahip olmayı hedefliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 4 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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