Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Batı’dan yaşam sinyali: Yüksek yoğunluklu katı hal batarya hamlesi

    Almanya, 600 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip katı hal lityum-kükürt batarya geliştirdi. Teknoloji, elektrikli araçlardan dronlara kadar birçok alanda kullanılabilir ve Çin’e rakip olabilir.

    Batı’da yaşam sinyali: Yüksek yoğunluklu katı hal batarya hamlesi Tam Boyutta Gör
    Almanya’dan elektrikli araçlarda Batı dünyası için kritik bir adım geldi. Fraunhofer Enstitüsü, 600 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaşabilen yeni katı hal lityum-kükürt (Li-S) bataryasını duyurdu. Bu teknoloji, geleceğin hafif, güvenli ve yüksek enerjili depolama çözümlerinin önünü açıyor. Yeni bataryalar sadece elektrikli araçlarda değil, aynı zamanda hava araçları, dronlar ve taşınabilir enerji sistemleri için de kullanılabilecek potansiyele sahip.

    Çin ile kıyasıya rekabet

    Bu bataryanın önemi yüksek zira Batı, Çin’in bu alandaki hegemonyasının karşısında bir süredir eziliyor. Geçtiğimiz haftalarda Çin’in katı hal bataryaların önündeki engelleri aştığı ve 1.000 km menzile göz diktiğini aktarmıştık. Bu haberin üzerinden çok geçmeden Çinli Chery, 1.300 km menzilli ve 600 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip katı hal bataryasını duyurmuştu.

    Fraunhofer Malzeme ve Işın Teknolojisi IWS Enstitüsü tarafından Dresden’de geliştirilen bu teknoloji, iki tamamlayıcı proje kapsamında ilerletiliyor. Bunlardan ilki, Almanya Federal Araştırma, Teknoloji ve Uzay Bakanlığı tarafından desteklenen AnSiLiS projesi, diğeri ise Avrupa Birliği’nin Horizon Europe programı tarafından finanse edilen TALISSMAN projesi.

    Almanya’dan önemli atılım

    Yeni batarya konsepti, lityum-kükürt teknolojisinin ticari kullanılabilirliğini sınırlayan engelleri aşmayı hedefliyor. Enstitüye göre proje, mevcut bataryalardan çok daha hafif ancak aynı enerji kapasitesine sahip katı hal Li-S hücreleri geliştirmeyi amaçlıyor.

    Batı’da yaşam sinyali: Yüksek yoğunluklu katı hal batarya hamlesi Tam Boyutta Gör
    Lityum-kükürt bataryalar, klasik lityum-iyon teknolojisinin yerini alabilecek bir seçenek olarak öne çıkıyor. Kükürt, bol ve ucuz bir malzeme olsa da geleneksel sıvı elektrolitlerle kullanıldığında verim elde edilemiyor. Araştırma ekibi, bu sorunu katı hal elektrolitler kullanarak çözdü. Sıvı elektrolitin büyük kısmı katı malzemelerle değiştirilerek bataryalar hem daha güvenli hem daha kararlı hem de daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip hale getirildi. Erken laboratuvar testleri, bataryaların 600 Wh/kg üzerinde özgül enerji yoğunluğuna ulaşabileceğini gösterdi.

    AnSiLiS projesinde, bilim insanları kükürt-karbon kompozit katot, ince lityum metal anot ve hibrit elektrolit kombinasyonu geliştiriyor. TALISSMAN ise bu teknolojinin endüstriyel ölçekte üretilebilirliğini araştırıyor. Hedef, enerji yoğunluğu 550 Wh/kg ve üretim maliyeti kWh başına 86 doların altında olan bataryalar üretmek. Araştırmacılar, 600 Wh/kg enerji yoğunluğunda bunun mümkün olduğunu belirtiyor.

    Yeni tasarımda kullanılan Fraunhofer’in DRYtraec teknolojisi, solventsiz kaplama yöntemiyle stabil elektrot filmleri oluşturuyor. Bu yöntem, enerji yoğun kurutma süreçlerine gerek kalmadan üretim enerjisini yüzde 30’a kadar azaltabiliyor ve CO2 emisyonlarını ciddi oranda düşürüyor

    Araştırmacılar, hücre mimarisinin mevcut lityum-iyon üretim hatlarıyla uyumlu olduğunu ve sanayide hızlı bir şekilde benimsenebileceğini vurguluyor. Tüm prototip geliştirme ve testler, Dresden’deki ABTC bünyesinde yürütülüyor. Bu merkez, malzeme tasarımı, elektrot kaplama, lazer kesim, istifleme ve performans testlerini tek bir tesiste topluyor.

    Ekip, yeni bataryaların gelecek nesil hava araçları, insansız hava sistemleri ve taşınabilir enerji depolama cihazları için ideal olacağını belirtiyor. İlk işlevsel prototiplerin önümüzdeki yıllarda hazır olması bekleniyor. Seri üretim katı hal bataryalar için sektörün büyük kısmı 2027 yılını hedefliyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/germany-solid-state-ev-battery-high-energy https://www.iws.fraunhofer.de/en/newsandmedia/press_releases/2025/press-release_2025-13_Battery-Future.html
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    Locaste Siarnaq 13 saat önce

    amazzon

    S
    Sinanis07 14 saat önce

    kod

    Profil resmi
    dagliogluosman 23 saat önce

    kod gönderir misiniz?

    Profil resmi
    maligezgin 1 gün önce

    Kod kaldı mı 😁

    S
    S464 1 gün önce

    Kod

    Profil resmi
    Neo59 1 gün önce

    kod alabilirmiyiz

    M
    muly 1 gün önce

    güzel kampanya

    Profil resmi
    BasbugAtaturk 1 gün önce

    kod alabilir miyiz?

    A
    akyolyns 1 gün önce

    Merhaba kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    lost 1 gün önce

    silinsin lütfen...

    İ
    inova16 1 gün önce

    kod pls

    H
    HeavenWards 1 gün önce

    merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi

    Profil resmi
    dublex06 1 gün önce

    kod alabilirmiyim varsa

    Profil resmi
    tomurcukk 1 gün önce

    kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    agabey_42 1 gün önce

    Merhabalar. umarım bugün kod alabilirim

    Profil resmi
    darkmenx 1 gün önce

    selam kaldı mı :)

    L
    livaneli0008 1 gün önce

    kod var mı

    G
    godecengiz 1 gün önce

    kod rica edebilirmiyim?

    T
    tintebeat 1 gün önce

    kod

    N
    nman 1 gün önce

    kaptım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sgk durum kodu d nedir honda civic boya atması hangi modellerde var pegasus cam kenarı koltuk numaraları bilgisayar karşılaştırma 2014 sigara fiyatları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Thinkbook 16
    Lenovo Thinkbook 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum