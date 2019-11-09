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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Alienware Area-51m grafik yükseltme seti satışta

    Alienware Area-51m oyuncu dizüstü bilgisayarını satın alanlar için Nvidia RTX 2070 veya RTX 2080 ekran kartına güncelleme imkânı sunan paketler piyasaya çıktı.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Alienware Area-51m grafik yükseltme seti satışta
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    Genelde dizüstü bilgisayar modellerinde kullanıcıya yükseltme imkânı pek sunulmuyor. Kullanıcı bu nedenle ihtiyacı olan konfigürasyonu seçmek zorunda. Zaman zaman RAM veya depolama yükseltme seçenekleri oluyor ancak ekran kartı veya işlemci gibi kritik bileşenlerde bu mümkün değil. Son dönemde harici grafik kutuları biraz pahalı da olsa bir alternatif olarak ortaya çıktı. Dell Alienware Are-51m ise farklı bir yol izliyor.

    Alienware Area-51m için özel

    Dell yılın başlarında piyasaya sürdüğü Alienware Area-51m oyuncu dizüstü bilgisayarında bir farklılık yaparak grafik yükseltme opsiyonu için uyumlu yuvalara yer vermişti. Bu hafta model için ilk yükseltme paketleri satışa çıktı.

    Ayrıca Bkz. "MLPerf Inference yapay zekâ benchmark testi için ilk sonuçlar gelmeye başladı"

    Paketler şimdilik Nvidia RTX 2070 ve RTX 2080 ekran kartları barındırıyor. Ekran kartları haricinde paket içerisinde daha verimli soğutma için Cryo-Tech 2.0 termal modül ve daha fazla güç için yeni bir adaptör yer alıyor. Kullanıcılar kolay bir şekilde yeni ekran kartlarını monte edebiliyor.

    Yeni yükseltme setleri Nvidia RTX 2070 için 700$, RTX 2080 için 1000$ sınırlı fiyat etiketiyle satılacak. Bir süre sonra 1039$ ve 1639$ bandına yükselecek.



    https://www.slashgear.com/alienware-area-51m-gpu-upgrade-kit-fulfills-a-long-time-dream-08599029/ Yorum Yaz
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    OverClocK1ng 1 hf.
    İnsanlar niye alsınlar ki? RTX Balonunu...
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    Schtroumpf Grognon 1 hf.
    benim bildigim msi yillardir sunuyordu boyle bir ozellik
    1 Yanıt Yanıtla
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