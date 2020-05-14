Alienware Area-51m oyuncu dizüstü AMD grafikleriyle güncellendi

Sınıfının en güçlü oyuncu dizüstü bilgisayarı iddiasıyla bir süredir piyasada olan Dell markasına ait Alienware Area-51m modeli bu hafta yeni işlemci ve grafik seçenekleriyle güncellendi.

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Yeni Alienware Area-51m özellikleri ve fiyatı

17.3 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan dizüstü bilgisayar 300Hz tazeleme hızı ve Tobii göz izleme teknolojisi ile geliyor. Ekranın bir de 4K 60Hz çözünürlük sunan seçeneği mevcut.

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Model onuncu nesil Intel Core i9 10900K işlemcisine kadar farklı seçenekler sunuyor. Dell; Alienware markasının ilk 10 çekirdek sunan modeli olduğunu açıkladı. Grafik tarafında ise AMD Radeon RX 5700 8GB ekran kartı ile Nvidia GeForce RTX 2070 SUPER veya RTX 2080 SUPER seçenekleri yer alıyor. Sistem ise yeni bir buhar odasına sahip Cryo-Tech teknolojisi ile soğutuluyor.

64GB DDR4 RAM ve 4TB RAID 0 depolama alanı olan dizüstü bilgisayar RGB aydınlatmaya sahip çoklu tuş algılama desteği sunan bir klavye de barındırıyor. Yeni Alienware Area-51m oyuncu dizüstü bilgisayarı 3050$ başlangıç fiyatına sahip.

https://www.engadget.com/alienware-area-51-m15-m17-aurora-140007085.html

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