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    Alienware Area-51m oyuncu dizüstü AMD grafikleriyle güncellendi

    Yeni Alienware Area-51m oyuncu dizüstü modeli 300Hz tazeleme hızı, Intel Core i9 10900K işlemci seçeneği, Radeon RX 5700 8GB ekran kartı gibi özelliklerle geliyor.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Alienware Area-51m oyuncu dizüstü AMD grafikleriyle güncellendi

    Sınıfının en güçlü oyuncu dizüstü bilgisayarı iddiasıyla bir süredir piyasada olan Dell markasına ait Alienware Area-51m modeli bu hafta yeni işlemci ve grafik seçenekleriyle güncellendi.

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    Yeni Alienware Area-51m özellikleri ve fiyatı

    17.3 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan dizüstü bilgisayar 300Hz tazeleme hızı ve Tobii göz izleme teknolojisi ile geliyor. Ekranın bir de 4K 60Hz çözünürlük sunan seçeneği mevcut.

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    Model onuncu nesil Intel Core i9 10900K işlemcisine kadar farklı seçenekler sunuyor. Dell; Alienware markasının ilk 10 çekirdek sunan modeli olduğunu açıkladı. Grafik tarafında ise AMD Radeon RX 5700 8GB ekran kartı ile Nvidia GeForce RTX 2070 SUPER veya RTX 2080 SUPER seçenekleri yer alıyor. Sistem ise yeni bir buhar odasına sahip Cryo-Tech teknolojisi ile soğutuluyor.

    64GB DDR4 RAM ve 4TB RAID 0 depolama alanı olan dizüstü bilgisayar RGB aydınlatmaya sahip çoklu tuş algılama desteği sunan bir klavye de barındırıyor. Yeni Alienware Area-51m oyuncu dizüstü bilgisayarı 3050$ başlangıç fiyatına sahip.



    https://www.engadget.com/alienware-area-51-m15-m17-aurora-140007085.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ShadowOfSpirit (Meriç Ünal) 1 gün
    Dell g5 kullanciisyken neden i7 de bu kadar isiniyor bilgisayarim diye araştırırken 👽 ware nin de boyle termal throttle düştüğünü arastirip öğrenince sattim bilgisayarımı...yani dell sicmis sivamistir bu pc işinde benim gözümde
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    TheJudgé 1 gün
    Alienware yi Dell satın aldıktan sonra eski tadı kalmadı , eskiden alienware hayallerimizin bilgisayarıydı , şimdi sadece bir isim olarak var hepsi bu.

    nerde o eski Alienware kasaları , zaten satıldıktan sonra çıkan kasaların hepsi saçmasapan tasarımları var
    Şu kasayı bulsam şuan keşke replikasını falan direk alırım , şu an elimde zaten buna benzer bir replika var ama tam olarak böyle değil şekli
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    infom@n (Uğur Doğan) 1 gün TheJudgé
    Aynen katılıyorum.

    Hatta o dönem bir çok dandik kasa bu kasaları kopyalıyordu.

    Dell markayı mahvetti
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    Kuantum34 1 gün
    Keşke amd ryzen işlemci ile gelseydi.
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    IceRulez (Osman R.F) 1 gün
    Cidden anlamak mümkün değil firmaları. LOL VE CS GO dışında 300 FPS alınabilecek bir oyun yok. İsterse rtx 2080 Tİ koysunlar taş çatlasın pubg de 150 fps alınır. Ne gerek var 300 hz panele yahu.
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