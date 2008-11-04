Alienware evrimi devam ediyor; Crossfire kurulumlu M17

Maliyet gözetilerek hazırlanan ultra-taşınabilir formdaki dizüstü bilgisayarların yani netbookların ciddi satış rakamlarına ulaştığı günümüzde, yüksek performans düşkünlerinin beklentilerini karşılayabilecek dizüstü bilgisayarlar da hazırlanıyor. Desktop Replacement segmenti dahilinda masaüstü bilgisayarlara alternatif olarak hazırlanan yüksek performasnlı mobil çözümlere bir yenisini de Alienware ekledi.

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Alienware M17, Mobility Radeon HD 3870'işn çifti ile Crossfire kurulumuna sahip

Geçtiğimiz yıllarda Dell tarafından satın alınan ve yaklaşık 700 kişilik kadrosuyla Dell çatısı altında operasyonlarını devam eden Alienware, her ne kadar satışlarının önemli bir kısmını Amerika pazarında gerçekleştiriyor olsa da hazırladığı yüksek performanslı ve tasarım odaklı sistemlerle global anlamda ses getirmeyi de başarıyor. Firma duyurduğu yeni modeliyle de meraklı bakışları yine üzerine çekmeyi başardı.

Geçtiğimiz hafta "Evrim devam ediyor, 3 Kasım'ı bekleyin" şeklinde bir bildiri yayınlayan firma birkaç günlük meraklı bekleyiş sonrasında yeni dizüstü bilgisayarı üzerindeki örtüyü kaldırdı. Alienware'in yüksek performans tutkunları için hazırladığı M17 isimli yeni dizüstü bilgisayar, tasarımı ve sistem konfigürasyonuyla dikkat çekerken firmanın da vurguladığı üzere özellikle Crossfire X yapılanmasıyla öne çıktığını söyleyebiliriz.

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Kaslı görünüm M17 ile de devam ediyor

Alienware'in yeni dizüstü bilgisayarı M17, Intel'in güncel mobil platformu olan Centrino 2'yi temel alıyor ve firmanın en yeni mobil işlemcileriyle tercih edilebilirken listedeki dikkat çekici modelin geçtiğimiz aylarda anons edilen dört çekirdekli Core 2 Extreme QX9300 olduğunu da belirtelim. 2.53GHz'de görev yapan, dört çekirdekli ve 12MB L2 bellekli işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 45 watt olarak belirlenmiş.

Esas aldığı mobil platform itibariyle DDR3 bellek desteği sunan Aienware M17, 1066MHz'de görev yapan 4GB kapasiteli DDR3 bellek ile satın alınabiliyor. 17" WideUXGA 1920 x 1200 LCD (1200p) ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar Clearview isimli teknoloji sayesinde kullanıcılarına daha keskin görüntü sunmayı hedefliyor ve destek verilen çözünürlükle kullanıcılara Full HD deneyimi yaşatılması amaçlanıyor.

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Alienware M17, tercihe bağlı olarak 17" (1920x1200) monitör ile alınabiliyor

Ultimate Gamer olarak tabir edilen ve oyun turnuvalarına dizüstü bilgisayarıyla katılmayı hedefleyen sıkı oyuncuları göz kırpan M17, hem kasa hem de tuş takımı tasarımıyla da dikkat çekiyor. Alienware tarafından hazırlanan ve numpad'i de bulunan klavye 3 farklı araka aydınlatma seçeneğine sahip. Gelen bilgilere göre Alienware özel klavye tasarımında performansın yanında ergonomiyi de göz önüne almış.

Tahmin edebileceğiniz üzere dizüstü bilgisayarın en dikkat çekici detaylarının başında sahip olduğu grafik alt yapısı geliyor. Alienware yeni sisteminde tercihini AMD-ATi'den yana kullanmış ve Mobility Radeon HD 3870'in çiftine yer vererek yüksek 3B başarımı ve akıcı oyun grafiklerinin yanında yüksek tanımlı videoların seyir zevkini bozmayacak şekilde gösterimi için iddiasını ortaya koymuş.

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Biyometrik parmak izi okuyucusu ve hızlı kullanım butonları da sistemdeki yerini almış durumda

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan grafik işlem biriminden güç alan mobil grafik kartları yüksek performansın yanında düşük güç tüketimiyle pil ömrüne de katı sağlamayı hedefliyor. DirectX 10.1 desteği sunan ayrıca Unified Video Decoder teknolojisiyle gelen Mobility Radeon HD 3870 çifti toplamda 1GB'lık bellek kapasitesiyle geliyor ve dinamik güç yönetimi sağlayan PowerPlay teknolojisini destekliyor.

Alienware M17 bu noktada dikkat çekici bir detaya da sahip. Intel'in Centrino 2 platformunu temel alan dizüstü bilgisayar, grafik çözümü olarak Mobility Radeon HD 3870 Crossfire kullanan iddia sahibi ilk sistemlerden biri konumunda. Açıkçası AMD'nin Puma platformunu temel alan çözümlerden önce Mobility Crossfire kurulumunun Intel tabanlı sistemde görünmesi dikkat çekici bir detay olarak değerlendirilebilir.

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Kullanıcılara arka aydınlatma için üç farklı renk alternatifi sunuluyor

Alienware M17 diğer özellikleriyle de merak uyandırmayı başarabiliyor. 5400rpm'da çalışan 500GB'lık çift (RAID kurulumlu) disk ile 1TB depolama alanı sunabilen sistemde SSD opsiyonunu sunulmamış olması da dikkatlerden kaçmıyor. Optik sürücü olarak DVD yazıcının yanında Blu-ray sürücü ile de alınabilen M17, 450Mbps'lik hız desteğine sahip, MIMO teknolojili WiFi (draft N) adaptörüyle tercih edilebiliyor.

Kablosuz iletişim için WiFi'a ek olarak Bluetooth 2.1 desteği sunabilen Alienware M17'de gigabit ethernet, yüksek tanımlı entegre ses yongası, AlienSense adı verilen yüz tanıma sensörü veya biyometrik parmak izi okuyucu, subwoofer destekli ses sitemi, çoklu kart okuyucu, 3x USB 2.0 portu ve eSATA konnektörü de yer alıyor ve Windows Vista'nın farklı versiyonları sistemle birlikte alınabiliyor.

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Command Center isimli özel arayüz üzerinden sistem özellikleri kontrol edilebiliyor

Alienware'in Kuzey Amerika ve Avrupa'da satışı başlayan, performans odaklı yeni dizüstü bilgisayarı M17'nin baz modeli 1399$'lık etiket fiyatına sahip olmakla birlikte, tercih edilecek konfigürasyona göre sistemin maliyeti 4000$'ın üzerine çıkabilmekte.

http://www.alienware.com/