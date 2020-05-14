Alienware m15 ve m17 modelleri de güncellendi

Bu haftayı oyuncu sistemleri için güncelleme haftası ilan eden Dell; Alienware Are-51m modelinden sonra daha taşınabilir yapıda olan Alienware m15 ve m17 oyuncu dizüstü modellerini de güncelledi.

Yeni Alienware m15 ve m17 neler sunuyor?

Alienware m15 ve m17 modelleri; Alienware Area-51m ile benzer bir tasarıma imza atıyor ancak biraz daha ince bir kasaya sahip. Bu da ağırlığı biraz daha aşağıya çekiyor. 15.6 inçlik model 2.3Kg civarında iken 17.3 inçlik model ise 2.7Kg civarında.

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Yeni modellerde ortak olarak Full HD çözünürlük sunuluyor. Bu çözünürlükte 144Hz ve 300Hz tazeleme hızı seçenekleri mevcut. Yine Tobii göz izleme teknolojisi de yer alıyor. 17.3 inçlik modelde 4K 60Hz seçeneği ekstra olarak geliyor.

Yine onuncu nesil Intel i9-10980HK işlemcisine kadar seçenekler sunuyor. Grafik tarafında ise Nvidia GeForce RTX 2080 Super Max-Q veya Radeon RX500M ekran kartı mevcut. Soğutma teknolojisi de yine güncellenmiş tarzda.

32GB’a kadar DDR4 RAM, 2TB’a kadar SSD, microSD kart okuyucu, PD hızlı şarj destekli Thunderbolt 3 girişi şeklinde özelliklere sahip modellerden Alienware m15 1500$ başlangıç fiyatına sahip. Alienware m17 modeli ise 1550$ seviyesinden başlıyor.

https://www.engadget.com/alienware-area-51-m15-m17-aurora-140007085.html

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