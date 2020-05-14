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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Alienware m15 ve m17 modelleri de güncellendi

    Alienware m15 ve m17 modelleri de abisi gibi onuncu nesil Intel işlemciler, Nvidia veya AMD ekran kartları, daha verimli soğutma sistemi gibi yeniliklerle geliyor.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Alienware m15 ve m17 modelleri de güncellendi

    Bu haftayı oyuncu sistemleri için güncelleme haftası ilan eden Dell; Alienware Are-51m modelinden sonra daha taşınabilir yapıda olan Alienware m15 ve m17 oyuncu dizüstü modellerini de güncelledi.

    Yeni Alienware m15 ve m17 neler sunuyor?

    Alienware m15 ve m17 modelleri; Alienware Area-51m ile benzer bir tasarıma imza atıyor ancak biraz daha ince bir kasaya sahip. Bu da ağırlığı biraz daha aşağıya çekiyor. 15.6 inçlik model 2.3Kg civarında iken 17.3 inçlik model ise 2.7Kg civarında.

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    Yeni modellerde ortak olarak Full HD çözünürlük sunuluyor. Bu çözünürlükte 144Hz ve 300Hz tazeleme hızı seçenekleri mevcut. Yine Tobii göz izleme teknolojisi de yer alıyor. 17.3 inçlik modelde 4K 60Hz seçeneği ekstra olarak geliyor.

    Yine onuncu nesil Intel i9-10980HK işlemcisine kadar seçenekler sunuyor. Grafik tarafında ise Nvidia GeForce RTX 2080 Super Max-Q veya Radeon RX500M ekran kartı mevcut. Soğutma teknolojisi de yine güncellenmiş tarzda.

    32GB’a kadar DDR4 RAM, 2TB’a kadar SSD, microSD kart okuyucu, PD hızlı şarj destekli Thunderbolt 3 girişi şeklinde özelliklere sahip modellerden Alienware m15 1500$ başlangıç fiyatına sahip. Alienware m17 modeli ise 1550$ seviyesinden başlıyor.



    https://www.engadget.com/alienware-area-51-m15-m17-aurora-140007085.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    tarum_58 22 sa.
    Alienware m17 modeli 1550$ ödeyerek alabiliyorlar yani 1550 para birimi hadi bizde iki katı verelerim 3 katı olsun yine 4 katını yani 1550 para birimi * 4 =1620 para birimi verip alalım ama 15 katıda olmaz ki Allah var ya yeter artık bıktık bu pahalılıktan
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    Bay Robot ( tunc) 1 gün
    Oyun için Alienware Area-51m mükemmel. Opsiyonlar oldukça geniş...
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    Jon_Kar 1 gün
    Amd islemci niye kullanmıyor
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    Gökay16 (Gökay Sevinç) 1 gün Jon_Kar
    İntel in pazarlama ve satış ağından yararlanma karşılığı yapmış olduğu anlaşmalardan ötürü. Zaten ne intel ne nvidia hiçbir markaya AMD işlemci yanında rtx2600 üstü ekran kartı kullanma izni vermiyor. Zaten tv reklamlarının yarı ücretini intel ödüyor bu markalara. Sonuçta israil şirketi intel. Cocacola gibi işgalci bir anlayışla ticaret yapıyor. Ve tıpkı cocacola nın rekabet kuralı gereği pepsi ye iş alanı biraktığı gibi İntel de AMD ye aynı alanı bırakıyor.
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