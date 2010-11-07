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Alienware M15x, GeForce GTX 460M ile güncellendi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell oyuncular için hazırladığı yüksek performanslı oyuncu bilgisayarı Alienware M15x'i güncelledi. Ekran kartı seçeneklerine yeni bir model daha eklenen M15x'i dileyen kullanıcılar, DirectX 11 destekli GeForce GTX 460M ile alabilecekler. Daha önceki seçenekler olan GeForce GT 240 ve ATi Mobility Radeon HD 5730 ile Mobility Radeon HD 5850 de yerlerini koruyor. 512MB bellekli GeForce GT 240 ile kıyaslandığında 1.5GB bellek desteği sunan GeForce GTX 460M için 330 dolar fark ödenmesi gerektiği belirtiliyor.

Intel platformunu kullanan ve tercihe bağlı olarak Core i3, Core i5 veya Core i7 işlemcilerle donatılabilen dizüstü bilgisayar, 8GB'a kadar bellek desteği sunuyor ve 640GB kapasiteli sabit disk ya da 256GB kapasiteli SSD sürücü ile alınabiliyor. Diğer Alienware modellerinde olduğu gibi tasarımıyla dikkat çeken dizüstü bilgisayar,1600 x 900 piksel ya da 1920 x 1080 piksel olmak üzere iki farklı çözünürlük desteği sunuyor. Alienware M15x, Amerika'da konfigürasyonuna göre 1199 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla sunuluyor.


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vidoko 9 yıl
tuşlarının ışıklı olması çok iyi ..
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::Ashes:: 9 yıl
Acerin daha güzel sade şık böyle büyük olmayan küçük boyutta dizüstüsü var 1800liraya..
Hd5850M i7740qm..
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funny00 9 yıl
pc başlı başına uzay gemisi gibi
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ozkan_tpc 9 yıl
Böyle canavarlar (canavar kelimesi de başka bir markayı çağrıştırıyor :) haricinde lap top larda maalesef oyun zevkini fazla tadamıyoruz. Ki bu canavarlar da yurdumuzda 3500-4000 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.Hal böyle olunca pc kullanıcılarının hatrı sayılır bi kesimi malesef mobiliteye kaymayı tercih etmiyor.
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jay jay justified 9 yıl

ozkan_tpc

Böyle canavarlar (canavar kelimesi de başka bir markayı çağrıştırıyor :) haricinde lap top larda maalesef oyun zevkini fazla tadamıyoruz. Ki bu canavarlar da yurdumuzda 3500-4000 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.Hal böyle olunca pc kullanıcılarının hatrı sayılır bi kesimi malesef mobiliteye kaymayı tercih etmiyor.


Sen öyle sanıyorsun. Monster'ın yeni serisi geldi. 2000-2250 liraya direkt bu ayarda makineler satılıyor artık.

Üst düzey oyuncu bilgisayarı diye GTX 460M koyunca komik olmuş gerçekten. Sanki daha üstü yok da...
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Batuist 9 yıl
böylesine üst düzey parçaları bir araya getiren bir marka için bence gtx460 düşük kalıyor.. en üst düzey parçalar bunlarda yer almadıktan sonra başka nerede bulunabilir ki?? çıtayı aşağı kaydırmış.. isme bak kullandığı ekran kartına bak...
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TrMhMt 9 yıl
gtx460M'in ust versiyonunu hazirladimi Nvidia laptoplar icin ??
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deniz_sea 9 yıl
aldın kullandında o.c. eksik kaldı değilmi
şaka bir yana soğutucu iyi ise veya ekstra soğutma ile biraz o.c. olur herhalde ama bir işe yaramaz bence
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TrMhMt 9 yıl
Hasta oluyorum su makinaya ama cok pahaliya satiyorlar !!! Buna verecegin para ile 2 veya 3 adet high-end pc toplarsin !!
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BERK BEY 9 yıl
güzel bilgisayar
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Hk@n 9 yıl
oc yapmak mümkün oluyormu acaba?
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Rey Leon 9 yıl
bunun ıcıne nvidia 460m deılde 480m koyulsa soğutula bılecekmıydı şuanda en ıyı ısı seyrındekı ekran kartı bu ve az güç harcıyan
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