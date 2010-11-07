Alienware M15x, GeForce GTX 460M ile güncellendi

Dell oyuncular için hazırladığı yüksek performanslı oyuncu bilgisayarı Alienware M15x'i güncelledi. Ekran kartı seçeneklerine yeni bir model daha eklenen M15x'i dileyen kullanıcılar, DirectX 11 destekli GeForce GTX 460M ile alabilecekler. Daha önceki seçenekler olan GeForce GT 240 ve ATi Mobility Radeon HD 5730 ile Mobility Radeon HD 5850 de yerlerini koruyor. 512MB bellekli GeForce GT 240 ile kıyaslandığında 1.5GB bellek desteği sunan GeForce GTX 460M için 330 dolar fark ödenmesi gerektiği belirtiliyor.

Intel platformunu kullanan ve tercihe bağlı olarak Core i3, Core i5 veya Core i7 işlemcilerle donatılabilen dizüstü bilgisayar, 8GB'a kadar bellek desteği sunuyor ve 640GB kapasiteli sabit disk ya da 256GB kapasiteli SSD sürücü ile alınabiliyor. Diğer Alienware modellerinde olduğu gibi tasarımıyla dikkat çeken dizüstü bilgisayar,1600 x 900 piksel ya da 1920 x 1080 piksel olmak üzere iki farklı çözünürlük desteği sunuyor. Alienware M15x, Amerika'da konfigürasyonuna göre 1199 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla sunuluyor.