Alışverişlerde yeni TC kimlik kartları ile ödeme yapılabilecek

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TC kimlik kartlarının çipli kartlara dönüşümü devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 45 milyon kişi klasik kartını, yeni çipli kartlarla değiştirdi. 2023’te herkesin yeni kimlik kartlarına geçiş yapması hedefleniyor.

Yeni kimlik kartları üzerindeki çip, vatandaşa pek çok kullanım kolaylığı sunacak. 2023 yılından itibaren kimlik doğrulama işlemi, kimlik üzerindeki çip ile yapılacak. Bu sayede kimlikte sahtecilik yapılamayacak. Anlaşmalı kurumlarla dijital entegrasyon yapılarak çeşitli işlemler gerçekleştirebilecek. Bu işlemlerde ek bir güvenlik katmanı olarak PIN şifresi ya da parmak izi ile ek doğrulama yapılacak.

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Kimlik kartlarını elektronik çip özelliğinin geliştirilmesi, verilerin şifrelenmesi ve güvenliğinin sağlanması işlemlerini TÜBİTAK UEKAE yürütüyor. Kişisel veriler Türkiye sunucularında kriptolu bir şekilde tutuluyor. Aracı kurumlarla işlem yapıldığı zaman pos cihazlarında veri tutulmadan işlem gerçekleştiriliyor.

Ödeme yapılabilecek

Kimlik kartlarının dijital entegrasyonunun tamamlanması ile birlikte kartlar, alışverişlerde kullanılabilecek. Bu kartların alışverişte kullanılması için pos cihazı geliştiren biOnay şirketinin kurucusu Ümit Yaşar Usta, sistemin çalışma mantığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Usta, kimlik doğrulama ve karttan veri okuma işleminin temaslı bir şekilde POS benzeri onaylı cihazlarla yapılması gerektiğini söylüyor: "Bu işlem esnasında vatandaşlar PIN numaralarını girerek ya da parmak iziyle kimliğin onlara ait olduğunu ispatlıyor. Yetkili kurumlar, kartta bulunan kişisel bilgilerinizi (doğrum tarihi, yeri, anne adı gibi) sadece yetkili oldukları alanlar doğrultusunda okuyabiliyor. Yetki kontrolü Nüfus Genel Müdürlüğü (NVİ) ve yetkili kurumlara verilen kripto anahtarlarla kontrol ediliyor. NVİ başka bir kuruma kişisel veri okuma yetkisi verirken, kart sahibinin PIN ile cihaz üzerinde onayını da şart koşabilir. Parmak izi ise asla kart dışına çıkarılamıyor ve cihaz üzerinde hiçbir kişisel veri kaydedilmiyor. Bu özellik bağımsız güvenlik laboratuvarlarınca test edilip sertifikalandırılıyor."

Eğer kimlik kartınızı yenisi ile değiştirmek istiyorsanız https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden randevu alabilirsiniz. Eski kimliğiniz ve 1 adet biyometrik fotoğrafınız yeterli oluyor.