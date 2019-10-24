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    Alışverişlerde yeni TC kimlik kartları ile ödeme yapılabilecek

    Yeni kimlik kartlarının çipli yapısı sayesinde alışverişlerde ödeme amacıyla kullanılabilecek. Peki ödeme işlemi nasıl gerçekleştirilecek?
    2 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Alışverişlerde yeni TC kimlik kartları ile ödeme yapılabilecek
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    TC kimlik kartlarının çipli kartlara dönüşümü devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 45 milyon kişi klasik kartını, yeni çipli kartlarla değiştirdi. 2023’te herkesin yeni kimlik kartlarına geçiş yapması hedefleniyor.

    Yeni kimlik kartları üzerindeki çip, vatandaşa pek çok kullanım kolaylığı sunacak. 2023 yılından itibaren kimlik doğrulama işlemi, kimlik üzerindeki çip ile yapılacak. Bu sayede kimlikte sahtecilik yapılamayacak. Anlaşmalı kurumlarla dijital entegrasyon yapılarak çeşitli işlemler gerçekleştirebilecek. Bu işlemlerde ek bir güvenlik katmanı olarak PIN şifresi ya da parmak izi ile ek doğrulama yapılacak.

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    Kimlik kartlarını elektronik çip özelliğinin geliştirilmesi, verilerin şifrelenmesi ve güvenliğinin sağlanması işlemlerini TÜBİTAK UEKAE yürütüyor. Kişisel veriler Türkiye sunucularında kriptolu bir şekilde tutuluyor. Aracı kurumlarla işlem yapıldığı zaman pos cihazlarında veri tutulmadan işlem gerçekleştiriliyor.

    Ödeme yapılabilecek

    Kimlik kartlarının dijital entegrasyonunun tamamlanması ile birlikte kartlar, alışverişlerde kullanılabilecek. Bu kartların alışverişte kullanılması için pos cihazı geliştiren biOnay şirketinin kurucusu Ümit Yaşar Usta, sistemin çalışma mantığı hakkında açıklamalarda bulundu.

    Usta, kimlik doğrulama ve karttan veri okuma işleminin temaslı bir şekilde POS benzeri onaylı cihazlarla yapılması gerektiğini söylüyor: "Bu işlem esnasında vatandaşlar PIN numaralarını girerek ya da parmak iziyle kimliğin onlara ait olduğunu ispatlıyor. Yetkili kurumlar, kartta bulunan kişisel bilgilerinizi (doğrum tarihi, yeri, anne adı gibi) sadece yetkili oldukları alanlar doğrultusunda okuyabiliyor. Yetki kontrolü Nüfus Genel Müdürlüğü (NVİ) ve yetkili kurumlara verilen kripto anahtarlarla kontrol ediliyor. NVİ başka bir kuruma kişisel veri okuma yetkisi verirken, kart sahibinin PIN ile cihaz üzerinde onayını da şart koşabilir. Parmak izi ise asla kart dışına çıkarılamıyor ve cihaz üzerinde hiçbir kişisel veri kaydedilmiyor. Bu özellik bağımsız güvenlik laboratuvarlarınca test edilip sertifikalandırılıyor."

    Eğer kimlik kartınızı yenisi ile değiştirmek istiyorsanız https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden randevu alabilirsiniz. Eski kimliğiniz ve 1 adet biyometrik fotoğrafınız yeterli oluyor.



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    fortune1905 2 gün en beğenilen
    hep aynı hikayeler. yeni kimlikler çıkarken. herşey çipin içinde olacaktı güya. ehliyet , kimlik vs. şimdi ne oldu.ehliyet yenile para. kimliği yenile para.
    2 Yanıt Yanıtla +121
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    mansurmarsak 2 gün
    Yeni kimliğin çıkma amacı da bu değil miydi zaten birçok elektronik işlem tek kartla yapılacaktı. Geç bile kalındı...
    Yanıtla +46
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    EcZaNeT 2 gün AREryilmaz
    olur mu devlet herşeye sahip olmalı arasıra vatandaşına harçlık falan vermeli..
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    erkanberk 5 sa.
    Sonuçta bir kimlik kartı. Neden onunla Bim den yoğurt alayım.
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    hikmetg 1 gün
    Çok yanlış. Bir hacklendi mi banka bilgileri dahil herşeyimiz uçacak. Bence kimlik kimlik olarak kalmalıdır. Günümüzde çok güvenli diye lanse edilen kripto paralar dahil hackleniyor.
    Yanıtla +1
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    cabriyo 1 gün
    sağa sola fotokopi taşımak yerine devlet dairesi hangi belgeyi istiyor çipi okutsak, çipten o belgeyi elde etse. böyle bir sistem yapsalar. kurtarsalar bizi sağdan soldan evrek belge taşıma işlerinden.
    Yanıtla +2
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    kartal172 1 gün
    İzleyin şimdi gelen geçen birbirine vuracak. Büyük vurgunlar başlar.
    Yanıtla +2
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    kayamtky 2 gün
    Diyelim ki benim 2 banka da hesabım var. Bu kartla ödeme yaparken hangi bankadan paranın çekileceğini nereden bilecek ?
    2 Yanıt Yanıtla
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    onur1301 2 gün kayamtky
    kartı geçtikten sonra pos cihazında hangi banka ile ödeme yapılacak diye seçilebilir. böyle birşey olabilir belki.
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    cabriyo 1 gün kayamtky
    ogs hgs nasıl oluyorsa kimliğide bir banka hesabına tanımlatırsın olur biter zor değil.
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    labtek38 2 gün
    Üzerinde bana ait her bilginin olduğu kartı neden yabancı kasiyerlere vereyim? Kimliklerle ehliyetler birleştirilsin yeterli. Her türlü ödeme için de NFC sistemi kullanalım Cep telefonu olmadan tuvalete bile gitmez olduk neden ödemelerimizi toplu taşıma biletlerini telefondan yönetemiyoruz? Ya da kimlik ve ehliyet hariç diğer her şey için ayrı bir kart taşımaya razıyım. Fakat istediğimiz banka kartlarını tanımlayabilelim mesela Atm ye kartı soktuğumda hangi kart ile ilgili işlem yapmak istediğimi sorsun veya otobüse bindiğimde direkt kredi kartından düşsün ( Ankarada kredi kartıyla temazsın otobüse binilebiliyordu ama normalden daha pahalıydı sanırım).
    Yanıtla +1
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    hilaltaktiğinianlamayanhaçlı 2 gün yeni yorumcu
    Rusya'da eğitim gören bir arkadaşım bana orada uygulanan " Kart Dokunulmazlığı" isminde bir uygulama anlatmıştı. Pos kullananan herhangi bir işletmeden kartınız ile alışveriş yapacağınız zaman, kartınızı pos makinesine siz okutuyor kart işlemlerinizi siz yapıyorsunuz. Kasiyer kartınızı alamıyor. Benim görüşüm Türkiye'de böyle bir uygulama olması. Aksi halde tanımadığım bir insana üzerinde kişisel bilgilerimin olduğu kimliğimi vermek bana doğru gelmiyor. Hele bu kadar kart dolandırıcılığı haberi duyuyorken.
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    sankii 2 gün
    Piyasayı oyala absült olmayan ama yapamatacagin vaatlerde bulun parayı götür. Hizmet kalsın acelesi yok.
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    Manchester United 2 gün
    Tek bir kart ile kimlik, ehliyet, otobüs dolmuş kartı, hesap alışveriş kartı yapılsa çok iyi olur.
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    Vanished Man 2 gün
    Herşeyimizde elektronik olmasın. Bu konularda türkiye çok hızlı gidiyor avrupadakiler bizim kadar meraklı değil. Herşey bilgisayarlara dökülmüş durumda ingiltere ve rusyada eski usul devam eden birçok iş var.
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