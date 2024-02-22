Fuzul Holding'in elektronik para kuruluşu Rubikpara, ilk 5'i hedefliyor

Rubikpara, 2024 yılında 3,5 milyar TL işlem hacmi ve %6-8 pazar payını hedefliyor. Şirketin asıl hedefi ise fintek sektöründe ilk 5 firma arasında yer almak.
Rubikpara; para transferi, fatura ödemeleri, QR ile ödeme gibi çözümleri bir arada sunuyor. Bireysel finansal çözümlerin yanı sıra işletmelerin ödeme ve tahsilat konusundaki tüm ihtiyaçlarına da çözümler üreten Rubikpara, yakın zamanda FizikiPOS, SoftPOS, bayi tahsilatı, ön ödemeli kart ve detaylı raporlama gibi ürün ve hizmetlerini piyasaya süreceğini açıkladı.
Rubikpara Yönetim Kurulu Başkanı R. Yusuf Akbal, “Şu anda e-para, ödeme kuruluşu ve para transfer lisanslarımız ile sahadayız. Açık bankacılık ve diğer noktalarda da 2024 yılında olacağız. Dikkatimizi üç farklı noktaya yoğunlaştırıyoruz. B2B olarak faaliyet gösteren ve ek finansal hizmet ihtiyaçları olan kurumsal kullanıcılar, e-ticaret ve online mecralarda olan aynı zamanda mağazacılık ve saha operasyonları olan kurumsal kullanıcılar odaklanacağımız iki alanı oluşturuyor. Yaklaşık 2,5 yıldır teknolojiye ve altyapıya yatırım yapan bir e-para kuruluşu olarak, Fuzul Holding’ten aldığımız güç ve yatırımla, sektörde ilk 5’te yer almayı, 2024 yılını ise 3.5 milyar TL işlem hacmi ve %6-8 pazar payı ile kapatmayı hedefliyoruz.” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.