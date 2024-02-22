Fuzul Holding'in elektronik para kuruluşu Rubikpara, ilk 5'i hedefliyor

Tam Boyutta Gör Elektronik para ve ödeme hizmetleri sektöründe rekabet kızışıyor. Bankacılık sektöründeki firmaların yanı sıra çeşitli sektörlerden firmalar da bu alanda faaliyet gösteriyor. Fuzul Holding çatısı altında faaliyet gösteren elektronik para ve ödeme şirketi Rubikpara, 2024 hedeflerini açıkladı.

Rubikpara, 2024 yılında 3,5 milyar TL işlem hacmi ve %6-8 pazar payını hedefliyor. Şirketin asıl hedefi ise fintek sektöründe ilk 5 firma arasında yer almak.

Rubikpara; para transferi, fatura ödemeleri, QR ile ödeme gibi çözümleri bir arada sunuyor. Bireysel finansal çözümlerin yanı sıra işletmelerin ödeme ve tahsilat konusundaki tüm ihtiyaçlarına da çözümler üreten Rubikpara, yakın zamanda FizikiPOS, SoftPOS, bayi tahsilatı, ön ödemeli kart ve detaylı raporlama gibi ürün ve hizmetlerini piyasaya süreceğini açıkladı.

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Rubikpara Yönetim Kurulu Başkanı R. Yusuf Akbal, “Şu anda e-para, ödeme kuruluşu ve para transfer lisanslarımız ile sahadayız. Açık bankacılık ve diğer noktalarda da 2024 yılında olacağız. Dikkatimizi üç farklı noktaya yoğunlaştırıyoruz. B2B olarak faaliyet gösteren ve ek finansal hizmet ihtiyaçları olan kurumsal kullanıcılar, e-ticaret ve online mecralarda olan aynı zamanda mağazacılık ve saha operasyonları olan kurumsal kullanıcılar odaklanacağımız iki alanı oluşturuyor. Yaklaşık 2,5 yıldır teknolojiye ve altyapıya yatırım yapan bir e-para kuruluşu olarak, Fuzul Holding’ten aldığımız güç ve yatırımla, sektörde ilk 5’te yer almayı, 2024 yılını ise 3.5 milyar TL işlem hacmi ve %6-8 pazar payı ile kapatmayı hedefliyoruz.” dedi.

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Rubikpara ilk 5'i hedefliyor