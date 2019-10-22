Cem Yılmaz'ın yeni filmi 'Karakomik Filmler' gişede çakıldı

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Cem Yılmaz'ın uzun bir bekleyişin ardından nihayet geçtiğimiz hafta itibarıyla vizyona giren Karakomik Filmler'i gişede bekleneni veremedi. 'Tek seansta iki film' konseptiyle ilginç bir işe imza atan Karakomik Filmler, ilk hafta sonunda sadece 276 bin seyirci tarafından izlendi. Karakomik filmler, Cem Yılmaz'ın gişedeki en kötü ikinci açılışı oldu.

Box Office Türkiye tarafından yayınlanan verilere göre 18-20 Ekim hafta sonunun lideri 645.487 seyirciyle 7. Koğustakı Mucize filmiydi. Karakomik filmler ise 276.086 seyirciyle ikinci sırada yer aldı. 7. Koğustaki Mucize'nin gişedeki ikinci haftası olmasına rağmen Karakomik Filmler'i ikiye katlamış olması gerçekten de enteresan.

Cem Yılmaz'ın bir önceki filmi olan Arif v 216, açılış hafta sonunda toplam 1.331.691 seyirci tarafından izlenmiş ve Ocak ayı açılış rekoru kırmıştı. Karakomik Filmler ise Arif v 216'nın yaklaşık beşte biri seviyesinde bir seyirci çekebildi.

Joker'den büyük başarı

Ekim ayının en dikkat çeken yabancı filmi olan Joker, Türkiye'de de önemli bir gişe başarısına imza attı. Joker, 18 yaş üzeri sınırlamasıyla vizyona girmiş olmasına rağmen üç hafta içerisinde toplam 1.397.208 seyirci tarafından izlendi. Joker ayrıca Justice League, Suicide Squad, Aquaman, Deadpool, Deadpool 2 gibi filmleri de şimdiden geride bıraktı.

Joker'in dünya genelindeki gişe hasılatı ise 750 milyon dolar seviyesine ulaşmış durumda.

https://boxofficeturkiye.com/haber/box-office-turkiye-7-kogustaki-mucize-ikinci-hafta-sonunda-seyirci-sayisini-arttirarak-liderligini-surdurdu--2320