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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cem Yılmaz'ın yeni filmi 'Karakomik Filmler' gişede çakıldı

    Cem Yılmaz'ın yeni filmi sinemaseverleri heyecanlandırmayı başaramamış gibi görünüyor.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Cem Yılmaz'ın yeni filmi 'Karakomik Filmler' gişede çakıldı
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    Cem Yılmaz'ın uzun bir bekleyişin ardından nihayet geçtiğimiz hafta itibarıyla vizyona giren Karakomik Filmler'i gişede bekleneni veremedi. 'Tek seansta iki film' konseptiyle ilginç bir işe imza atan Karakomik Filmler, ilk hafta sonunda sadece 276 bin seyirci tarafından izlendi. Karakomik filmler, Cem Yılmaz'ın gişedeki en kötü ikinci açılışı oldu.

    Box Office Türkiye tarafından yayınlanan verilere göre 18-20 Ekim hafta sonunun lideri 645.487 seyirciyle 7. Koğustakı Mucize filmiydi. Karakomik filmler ise 276.086 seyirciyle ikinci sırada yer aldı. 7. Koğustaki Mucize'nin gişedeki ikinci haftası olmasına rağmen Karakomik Filmler'i ikiye katlamış olması gerçekten de enteresan. 

    Cem Yılmaz'ın bir önceki filmi olan Arif v 216, açılış hafta sonunda toplam 1.331.691 seyirci tarafından izlenmiş ve Ocak ayı açılış rekoru kırmıştı. Karakomik Filmler ise Arif v 216'nın yaklaşık beşte biri seviyesinde bir seyirci çekebildi.

    Joker'den büyük başarı

    Ekim ayının en dikkat çeken yabancı filmi olan Joker, Türkiye'de de önemli bir gişe başarısına imza attı. Joker, 18 yaş üzeri sınırlamasıyla vizyona girmiş olmasına rağmen üç hafta içerisinde toplam 1.397.208 seyirci tarafından izlendi. Joker ayrıca Justice League, Suicide Squad, Aquaman, Deadpool, Deadpool 2 gibi filmleri de şimdiden geride bıraktı.

    Joker'in dünya genelindeki gişe hasılatı ise 750 milyon dolar seviyesine ulaşmış durumda.

     



    https://boxofficeturkiye.com/haber/box-office-turkiye-7-kogustaki-mucize-ikinci-hafta-sonunda-seyirci-sayisini-arttirarak-liderligini-surdurdu--2320 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    pastadanadam 2 dk.
    İzlenmediğine göre film güzelmiş demek ki.
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    Alpha Centauri 6 dk.
    son filmleri kötüydü. izleyici akıllanmış
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    TalihsizSerüvenci 12 dk. yeni yorumcu
    Kimse de dememiş ki fiyatlar pahalı. Milletin cebinde sinemaya ve eğlenceye para vermeye para yok. Asgari ücretle ancak mutfağı geçindirebiliyorum. Ama akp li seçmenler rahat. 3-5 kuruş yetiyor onlara.
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    por favor 18 dk.
    Cem Yılmaz'ı şişirenler onun cebini doldurmaya devam edeceklerdir.
    Bu kadar para veriyorum gülmem lazım diye kahkahalarla izleyeceklerine emin olabilirsiniz.
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    Ferucci 30 dk.
    Son filmleri hep kötüydü normal. Arifv216'da o kadar hype yaptırdı millete yine kötü bir şey izletti. En son hoşuma giden filmi yahşi batıydı üstünden kaç sene kaç film geçti hiçbiri eskisi gibi komik değil.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    infest06 13 dk. Ferucci
    pek yakinda da fena degildi onun disinda kalite yerlerde.

    arif 216 resmen, bi kac arkadas toplanmis arog gora gibi filmlerin geyigini yapar gibi cekilmis.
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    crazywinner3 35 dk.
    Normal, Arif v 216 faciasından sonra kimse gitmiyor.
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