Tam Boyutta Gör Yakın zamanda birçok banka tarafından kullanıma sunulan “Ödeme İste” özelliğinin kullanım alanı FAST ile genişliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), bugünden itibaren FAST Ödeme İste Katman Servisi’nin kullanıma sunduğunu söyledi. Tüm bankalara ve çeşitli alışveriş platformlarına Ödeme İste özelliği eklenecek.

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İlerleyen fazlarda e-ticarette kullanılacak

Ödeme İste özelliği sayesinde alacaklılar borçludan ödeme talep edebiliyor. İlk etapta sadece işiden kişiye ödemelerde kullanılabilen bu servis, ilerleyen fazlarda daha geniş kullanım alanına ulaşacak. TCMB tarafından Ödeme İste Katman Servisinin ilerleyen fazlarında e-ticaret ödemeleri, e-talimat ödemeleri ve kurumsal fatura ödemeleri gibi çeşitli kullanım alanlarıyla ödemeler ekosisteminde birçok alanda katma değer oluşturacağı ifade edildi. E-ticarette sanal POS kullanılmadan ödeme gerçekleştirilebilecek.

Ödeme İste özelliğini kullanabilmek için borçlunun IBAN bilgisi, kolay adres bilgisi, TR Karekod veya FAST’a kayıtlı telefon numarasından birsini bilmek gerekiyor. Borçlu, Ödeme İste talebine yanıt olarak kabul cevabını seçtikten sonra para transferi gerçekleşiyor.

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FAST'ın Ödeme İste özelliği e-ticarette kullanılacak