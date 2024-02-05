FAST'ın "Ödeme İste" özelliği e-ticarette kullanılacak

İlerleyen fazlarda e-ticarette kullanılacak
Ödeme İste özelliği sayesinde alacaklılar borçludan ödeme talep edebiliyor. İlk etapta sadece işiden kişiye ödemelerde kullanılabilen bu servis, ilerleyen fazlarda daha geniş kullanım alanına ulaşacak. TCMB tarafından Ödeme İste Katman Servisinin ilerleyen fazlarında e-ticaret ödemeleri, e-talimat ödemeleri ve kurumsal fatura ödemeleri gibi çeşitli kullanım alanlarıyla ödemeler ekosisteminde birçok alanda katma değer oluşturacağı ifade edildi. E-ticarette sanal POS kullanılmadan ödeme gerçekleştirilebilecek.
Ödeme İste özelliğini kullanabilmek için borçlunun IBAN bilgisi, kolay adres bilgisi, TR Karekod veya FAST’a kayıtlı telefon numarasından birsini bilmek gerekiyor. Borçlu, Ödeme İste talebine yanıt olarak kabul cevabını seçtikten sonra para transferi gerçekleşiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.