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Alman medyası: Apple'ın tablet bilgisayarı "iPad" Ocak ayında gelebilir!

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Alman medyası: Apple'ın tablet bilgisayarı
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Apple'ın spekülasyon rekortmeni yeni tablet bilgisayarı için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Firmanın tamamı dokunmatik olarak kontrol edilen yeni bir tablet bilgisayar üzerinde çalıştığı uzun süredir biliniyor. Ancak firmanın nasıl bir tasarım üzerinde çalıştığı, ne gibi yenilikler sunmayı planladığı ve belkide en önemli soru olarak tablet bilgisayarı ne zaman pazara sunacağı tüketici elektroniği pazarında cevabı aranan en önemli sorular arasında yer alıyor. Apple'ın tablet bilgisayarı için son iddia Alman medyasından geldi ve Kids Magazine isimli dergi, tablet bilgisayarın 10.2-inç büyüklüğünde ekrana sahip olacağını ve iPad olarak isimlendirileceğini iddia ediyor. Tablet bilgisayarın Ocak ayında anons edileceğini öne süren dergi, yeni bilgisayarın tasarımının ise yukarıda gördüğünüz konsepte benzer olacağını iddia ediyor.

Apple cephesinde tablet bilgisayar için cevabı merak edilen bir diğer soru işareti ise teknik anlamda hangi donanım platformunu kullanacağını? iPhone'da ARM tabanlı işlemci kullanan, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarında ise Intel işlemcilerine ve Nvidia GeForce 9400M yonga setine yer veren Apple için tablet bilgisayarında Nvidia ION veya Tegra (Tegra 2?) platformuna yer verebileceği yönünde çeşitli iddialar ortaya atılmakla birlikte firmanın ARM tabanlı bir işlemci ve yatırımcıları arasında olduğu Imagination firmasının yeni nesil PowerVR grafik çözümlerinden birisini kullanılabileceği de konuşulmuyor değil.


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Mertcan. 9 yıl
Resim sahte zaten de ürünün yakın zamanda gelmesi muhtemel ve gelirse de satışları iyi gidecektir diye düşünüyorum.Tasarımı çok daha güzel olacaktır resimdekine göre , ayrıca özel uygulamalarıyla çok kullanışlı bir bilgisayar olacağından dolayı fazla tutulur fakat yine fiyatı da yüksek seviyelerde olacaktır gibime geliyor.
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61gün 9 yıl
hayır oradaki programlar çözünürlük açısından iphone için yapılmış. ayrıca tablet pc de sim kartın işi ne? 3g için gerekli mi sim kart illa?
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sinanx 9 yıl
o nası bi şekildir ya
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masterm1nd 9 yıl
Yahu amma konu açıldı ne tabletmiş bea
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RevidaL 9 yıl

sinanx

o nası bi şekildir ya


Resmi gördüğümde aynı sözü bende söyledim
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