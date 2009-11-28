Alman medyası: Apple'ın tablet bilgisayarı "iPad" Ocak ayında gelebilir!

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Apple'ın spekülasyon rekortmeni yeni tablet bilgisayarı için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Firmanın tamamı dokunmatik olarak kontrol edilen yeni bir tablet bilgisayar üzerinde çalıştığı uzun süredir biliniyor. Ancak firmanın nasıl bir tasarım üzerinde çalıştığı, ne gibi yenilikler sunmayı planladığı ve belkide en önemli soru olarak tablet bilgisayarı ne zaman pazara sunacağı tüketici elektroniği pazarında cevabı aranan en önemli sorular arasında yer alıyor. Apple'ın tablet bilgisayarı için son iddia Alman medyasından geldi ve Kids Magazine isimli dergi, tablet bilgisayarın 10.2-inç büyüklüğünde ekrana sahip olacağını ve iPad olarak isimlendirileceğini iddia ediyor. Tablet bilgisayarın Ocak ayında anons edileceğini öne süren dergi, yeni bilgisayarın tasarımının ise yukarıda gördüğünüz konsepte benzer olacağını iddia ediyor.

Apple cephesinde tablet bilgisayar için cevabı merak edilen bir diğer soru işareti ise teknik anlamda hangi donanım platformunu kullanacağını? iPhone'da ARM tabanlı işlemci kullanan, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarında ise Intel işlemcilerine ve Nvidia GeForce 9400M yonga setine yer veren Apple için tablet bilgisayarında Nvidia ION veya Tegra (Tegra 2?) platformuna yer verebileceği yönünde çeşitli iddialar ortaya atılmakla birlikte firmanın ARM tabanlı bir işlemci ve yatırımcıları arasında olduğu Imagination firmasının yeni nesil PowerVR grafik çözümlerinden birisini kullanılabileceği de konuşulmuyor değil.