Alman otomotiv yan sanayi şirketi Türkiye'den çekiliyor

Ankara ve Adana'da üretim yapan şirketin 2024'ün sonunda bu kararı aldığı ve birçok şirketle görüştüğü ifade ediliyor. Bu süreç sonunda Farhym, hisselerinin tamamını Ankara'da üretim yapan Turna Ahşap'a devretme kararı aldı.
Türkiye’ de Farhym Otomotiv’de CEO görevini yürüten Bülent Akgöl, “Son yıllarda maalesef değişken piyasa koşulları, tüm dünyada ve özellikle otomotiv sektöründe yaşanan daralma, Alman yatırımcı firmanın bu kararı almasında önemli bir etkendi” diyerek satış görüşmelerini onayladı.
Farhym, özellikle seyahat ve toplu ulaşım otobüsleri endüstrisine yönelik hava kanalları, bagaj sistemleri, iç aydınlatmaları, iç kaplama ve giydirmeler ile diğer iç trim uygulamalarına yönelik üretim gerçekleştiriyor. Şirket, Ankara ve Adana'daki tesislerinden MAN, Temsa, Isuzu, Karsan, BMC, Hyundai gibi markalara ürün sağlıyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P