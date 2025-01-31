Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye'den çekiliyor. Dünya Gazetesi'nin haberine göre, 2003 yılında Türkiye'ye gelerek üretim tesisi kuran Alman firma, hisse devri onaylanırsa Türkiye'den tamamen çıkacak.

Ankara ve Adana'da üretim yapan şirketin 2024'ün sonunda bu kararı aldığı ve birçok şirketle görüştüğü ifade ediliyor. Bu süreç sonunda Farhym, hisselerinin tamamını Ankara'da üretim yapan Turna Ahşap'a devretme kararı aldı.

Tür­kiye’ de Farhym Otomotiv’de CEO görevini yürüten Bülent Akgöl, “Son yıllarda maalesef değişken piyasa koşulları, tüm dünyada ve özellikle otomotiv sektöründe yaşanan daralma, Alman yatırımcı firmanın bu kararı almasında önemli bir et­kendi” diyerek satış görüşme­lerini onayladı.

Toyota, 2024'te dünyanın en çok satan otomobil üreticisi oldu 22 sa. önce eklendi

Farhym, özellikle seyahat ve toplu ulaşım otobüsleri endüstrisine yönelik hava kanalları, bagaj sistemleri, iç aydınlatmaları, iç kaplama ve giydirmeler ile diğer iç trim uygulamalarına yönelik üretim gerçekleştiriyor. Şirket, Ankara ve Adana'daki tesislerinden MAN, Temsa, Isuzu, Karsan, BMC, Hyundai gibi markalara ürün sağlıyordu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Alman otomotiv yan sanayi şirketi Türkiye'den çekiliyor