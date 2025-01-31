Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Alman otomotiv yan sanayi şirketi Türkiye'den çekiliyor

    Özellikle uzun yol ve şehir içi toplu taşıma otobüslerine yönelik yan sanayi üretimi yapan Alman firma Farhym, fabrikalarını satarak Türkiye pazarından çıkma kararı aldı.
    Alman otomotiv yan sanayi şirketi Türkiye'den çekiliyor Tam Boyutta Gör
    Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye'den çekiliyor. Dünya Gazetesi'nin haberine göre, 2003 yılında Türkiye'ye gelerek üretim tesisi kuran Alman firma, hisse devri onaylanırsa Türkiye'den tamamen çıkacak.

    Ankara ve Adana'da üretim yapan şirketin 2024'ün sonunda bu kararı aldığı ve birçok şirketle görüştüğü ifade ediliyor. Bu süreç sonunda Farhym, hisselerinin tamamını Ankara'da üretim yapan Turna Ahşap'a devretme kararı aldı.

    Tür­kiye’ de Farhym Otomotiv’de CEO görevini yürüten Bülent Akgöl, “Son yıllarda maalesef değişken piyasa koşulları, tüm dünyada ve özellikle otomotiv sektöründe yaşanan daralma, Alman yatırımcı firmanın bu kararı almasında önemli bir et­kendi” diyerek satış görüşme­lerini onayladı.

    Farhym, özellikle seyahat ve toplu ulaşım otobüsleri endüstrisine yönelik hava kanalları, bagaj sistemleri, iç aydınlatmaları, iç kaplama ve giydirmeler ile diğer iç trim uygulamalarına yönelik üretim gerçekleştiriyor. Şirket, Ankara ve Adana'daki tesislerinden MAN, Temsa, Isuzu, Karsan, BMC, Hyundai gibi markalara ürün sağlıyordu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla otomobiller artık doğuştan otonom

    Profil resmi
    Mantarın Başı 1 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    öksürürken boğazdan et parçası gelmesi yeni fren balata alışma süresi dahili uydu alıcılı tv ye harici uydu alıcı nasıl bağlanir sürücü kursu kayıt sildirme dilekçesi passat en çok tutulan modeli

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A16
    Samsung Galaxy A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    CASPER Nirvana X600.1270-BV00X-G-F
    CASPER Nirvana X600.1270-BV00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum