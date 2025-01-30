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    Toyota, 2024'te dünyanın en çok satan otomobil üreticisi unvanını korudu

    Toyota, 2024'te 10,82 milyon otomobil satışı gerçekleştirerek üst üste beşinci yıl dünyanın en büyük otomobil üreticisi ünvanını korudu. İşte bölgelere ve yakıt türlerine göre satış rakamları...
    Toyota, 2024'te dünyanın en çok satan otomobil üreticisi oldu Tam Boyutta Gör
    Toyota, 2024'te 10,82 milyon otomobil satışı gerçekleştirerek üst üste beşinci yıl dünyanın en büyük otomobil üreticisi ünvanını korudu. Şirket, Lexus, Daihatsu ve Hino markalarıyla beraber geçtiğimiz seneye göre %3,7 azalışla 10.821.480 adet satış gerçekleştirdi.

    Bu düşüşe rağmen Toyota, bir önceki yıla göre %2,3 düşüşle 9,03 milyon satışla ikinci sırada yer alan Volkswagen Grubu'na karşı rahat bir üstünlük sağladı.

    Japonya'da satışlar %20 düştü

    Toyota'nın satışlarındaki düşüş büyük ölçüde şirketin sertifikasyon testlerinde bir hile skandalıyla uğraştığı ve Prius dahil olmak üzere birkaç modelin üretimini durdurmak zorunda kaldığı Japonya pazarından kaynaklandı. Şirketin, ana vatanındaki toplam satışları bir önceki yıla kıyasla %19,7 düşüş kaydetti.

    Öte yandan, Toyota'nın diğer pazarlardaki satışları %0,5 artış kaydetti. Kuzey Amerika'da satışları %4,3 (2.72 milyon) ve Avrupa'da %3,6 (1,17 milyon) arttı. Asya'daki satışlar, Çin'deki yerel markaların yoğun rekabeti nedeniyle %3,1 (3,21 milyon) düştü. Çin satışları ise %6,9 azalarak 1,78 milyon adede geriledi.

    Toyota'nın hibrit ve elektrikli araç satışları yıllık bazda %23 artarak 4,53 milyona yükseldi. Bu araçların büyük çoğunluğu şarj edilemeyen hibrit araçlar (4,14 milyon) oluşturdu. Şarj edilebilir hibrit modeller 154 bin, elektrikli modeller ise 140 bin adet satıldı. Genel olarak, hibritler 2024'te Toyota'nın küresel satış hacminin %40,8'ini oluştururken, elektrikliler sadece %1,4'ünü oluşturdu.

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    Mantarın Başı 14 saat önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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