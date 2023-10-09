Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    7 kişilik performanslı SUV: BYD Tang'in tasarımı ve özellikleri

    BYD Tang, D-SUV segmentinde 7 kişilik oturma kapasitesi ve 380 kW'lık maksimum gücüyle geniş yaşam alanı ile performansı bir arada sunuyor.                       
    7 kişilik performanslı SUV: BYD Tang'in tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Çinli BYD, ürün gamındaki büyük elektrikli SUV modeli Tang'i İstanbul'daki marka lansmanında sergiledi. Biz de oldukça heybetli görünen bu modelin iç ve dış tasarımına yakından baktık. BYD'ye göre, Tang, büyük bir SUV olmasına rağmen yarış araçlarını kıskandıracak düzeyde sportif bir şasiye sahip.

    BYD Tang, özellikleriyle neler sunuyor❓

    BYD Tang; 4870 mm uzunluğa, 1950 mm genişliğe, 1725 mm yüksekliğe ve 2820 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni Kodiaq'tan 11 cm daha uzun bir gövdeye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu ölçülerin yansıması olarak iç mekan oldukça ferah, ancak yine de üçüncü sıra koltuklar yetişkin yolcuları uzun mesafelerde pek rahat ettirecek gibi görünmüyor.

    BYD Tang, %100 elektrikli bir araç olmasına rağmen Çinli markanın ürün gamındaki en klasik tasarıma sahip modellerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Öndeki büyük panjur tasarımından ve geleneksel kapı kollarından bunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. Önde ve arkada LED aydınlatmalara sahip olan modelin 22 inçlik büyük jantları ve Brembo frenler, bizlere performanslı bir modele baktığımızı anımsatıyor.

    7 kişilik performanslı SUV: BYD Tang'in tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    İç mekan ilk etapta Han'ın SUV versiyonuna bakıyormuşuz hissi veriyor ancak kullanılan malzemeler de dahil olmak üzere farklı detaylar mevcut. Direksiyon göbeğindeki BYD logosunun böyle lüks bir SUV'a demode bir görüntü verdiğini de söylemeden geçmeyelim. Bunun dışında yine konsola gömülü 12.3 inç LCD gösterge ekranı ve ortada döndürülebilen 12.8 inç dokunmatik multimedya ekranı yer alıyor.

    BYD Tang, toplam 380 kW güç ve 680 Nm tork üreten iki elektrik motoruna sahip. Bu sayede dört tekerlekten çekiş özelliği sunan model, 0-100 km/s hızlanmasını 4,8 saniyede tamamlıyor. Son hızı 180 km/s ile sınırlandırılan Tang, önde MacPherson ve arkada multi-link süspansiyona sahip. Otomobilin kuru ağırlığı ise 2,5 tona yakın.

    BYD'nin bıçak tipi bataryalarına sahip olan modelde 86.4 kWsa kapasiteli batarya ile 400 km ortalama sürüş menzili sunuluyor. Şehir içi kullanımda ise bu değer 528 km'ye kadar çıkıyor. 120 kW hızlı şarj ile bataryanın %30'dan %80 doluma ulaşması 30 dakika sürüyor.

    BYD Tang, Türkiye'ye gelecek ancak tıpkı Dolphin gibi tarihi henüz belli değil. Türkiye'ye gelecek öncelikli modeller Atto 3, Seal ve Han olarak açıklandı. BYD Tang'in Almanya'daki fiyatı yaklaşık 70 bin eurodan başlıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    karayulun 1 gün önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

    Profil resmi
    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    akıllı saat nfc ödeme connect game güvenilir mi telefonun üstüne oturmak tıraş jeli mi köpüğü mü direksiyon yamuk duruyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Alcatel-1 5033-f
    Alcatel-1 5033-f
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G2 ITL
    Lenovo V15 G2 ITL
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız