7 kişilik performanslı SUV: BYD Tang'in tasarımı ve özellikleri

BYD Tang, özellikleriyle neler sunuyor❓
BYD Tang; 4870 mm uzunluğa, 1950 mm genişliğe, 1725 mm yüksekliğe ve 2820 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni Kodiaq'tan 11 cm daha uzun bir gövdeye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu ölçülerin yansıması olarak iç mekan oldukça ferah, ancak yine de üçüncü sıra koltuklar yetişkin yolcuları uzun mesafelerde pek rahat ettirecek gibi görünmüyor.
BYD Tang, %100 elektrikli bir araç olmasına rağmen Çinli markanın ürün gamındaki en klasik tasarıma sahip modellerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Öndeki büyük panjur tasarımından ve geleneksel kapı kollarından bunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. Önde ve arkada LED aydınlatmalara sahip olan modelin 22 inçlik büyük jantları ve Brembo frenler, bizlere performanslı bir modele baktığımızı anımsatıyor.
BYD Tang, toplam 380 kW güç ve 680 Nm tork üreten iki elektrik motoruna sahip. Bu sayede dört tekerlekten çekiş özelliği sunan model, 0-100 km/s hızlanmasını 4,8 saniyede tamamlıyor. Son hızı 180 km/s ile sınırlandırılan Tang, önde MacPherson ve arkada multi-link süspansiyona sahip. Otomobilin kuru ağırlığı ise 2,5 tona yakın.
BYD'nin bıçak tipi bataryalarına sahip olan modelde 86.4 kWsa kapasiteli batarya ile 400 km ortalama sürüş menzili sunuluyor. Şehir içi kullanımda ise bu değer 528 km'ye kadar çıkıyor. 120 kW hızlı şarj ile bataryanın %30'dan %80 doluma ulaşması 30 dakika sürüyor.
BYD Tang, Türkiye'ye gelecek ancak tıpkı Dolphin gibi tarihi henüz belli değil. Türkiye'ye gelecek öncelikli modeller Atto 3, Seal ve Han olarak açıklandı. BYD Tang'in Almanya'daki fiyatı yaklaşık 70 bin eurodan başlıyor.
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hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.