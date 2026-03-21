Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    3 milyondan fazla cihaz kurtarıldı: Dev siber saldırı ağları çökertildi

    ABD, Almanya ve Kanada’nın ortak operasyonuyla 3 milyondan fazla cihazı kontrol eden Aisuru ve Kimwolf botnet ağları çökertildi, rekor DDoS saldırılarının altyapısı devre dışı bırakıldı.

    Almanya, ABD ve Kanada dev siber saldırı ağlarını çökertti Tam Boyutta Gör
    ABD, Almanya ve Kanada’nın ortaklaşa yürüttüğü geniş kapsamlı operasyon sonucunda son yılların en büyük siber tehditleri arasında gösterilen Aisuru ve Kimwolf başta olmak üzere dört büyük botnet ağı devre dışı bırakıldı. Yetkililer, söz konusu ağların toplamda 3 milyondan fazla ele geçirilmiş cihazı kontrol ettiğini ve küresel ölçekte ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu açıkladı.

    Kritik altyapı korundu

    ABD, Almanya ve Kanada’daki siber suç ekipleriyle koordineli şekilde hareket ederek Aisuru, Kimwolf, JackSkid ve Mossad isimli botnet’lerin komuta ve kontrol (C2) altyapısını hedef aldı. Operasyon kapsamında bu ağların yönetilmesini sağlayan sunucular kapatıldı ve saldırı kapasitesi tamamen ortadan kaldırıldı.

    Alman yetkililer, botnet’lerin büyüklüğü ve saldırı gücü nedeniyle küresel IT altyapısı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgularken ABD tarafı ise kritik internet sistemlerinin korunmasının öncelikli hedef olduğunu belirtti.

    Yetkililere göre Aisuru botnet’i milyonlarca cihazdan oluşan dev bir ağ kurmuştu. Bu ağda özellikle router’lar, DVR cihazları ve web kameraları gibi internete bağlı ekipmanların yer aldığı biliniyor. Aisuru ile bağlantılı olan Kimwolf botnet’i ise ağırlıklı olarak Android TV box ve akıllı cihazları hedef aldı.

    Uzmanlar, bu tür cihazların çoğu zaman kullanıcıların bilgisi dışında ele geçirildiğini ve saldırganlar tarafından uzaktan yönetildiğini belirtiyor. Bu durum, özellikle ev ağlarının da artık siber saldırıların bir parçası haline geldiğini ortaya koyuyor.

    DDoS saldırıları rekor kırdı

    Almanya, ABD ve Kanada dev siber saldırı ağlarını çökertti Tam Boyutta Gör
    Söz konusu botnet’ler, gerçekleştirdikleri yüksek hacimli DDoS saldırılarıyla öne çıktı. ABD Adalet Bakanlığı ve güvenlik şirketlerinin verilerine göreAisuru ve Kimwolf birlikte hareket ederek 31,4 terabit/saniyeye ulaşan ve yalnızca 35 saniye süren rekor seviyede bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırı, önceki en büyük saldırının yaklaşık üç katı büyüklüğe ulaştı.

     Bu tür saldırılarda, ele geçirilmiş cihazlar aynı anda hedef sistemlere yönlendirilerek web sitelerinin ve internet hizmetlerinin tamamen devre dışı kalmasına neden oluyor.

    Yapılan açıklamaya göre botnet operatörleri, ABD Savunma Bakanlığı Bilgi Ağı'na ait IP adresleri de dahil olmak üzere dünya çapındaki bilgisayarları ve sunucuları hedef alan yüz binlerce DDoS saldırısı gerçekleştirdi.

    Yetkililer, botnet operatörlerinin yalnızca saldırı düzenlemediğini, aynı zamanda bu ağlara erişimi diğer siber suçlulara kiralayarak gelir elde ettiğini açıkladı. Ayrıca saldırganların bazı durumlarda hedeflerine yönelik şantaj girişimlerinde bulunduğu ve on binlerce doları bulan maddi kayıplara yol açtığı bildirildi.

    Operasyon kapsamında botnet’leri yönettiği değerlendirilen iki şüpheli kişinin kimliği tespit edildi. Yetkililer, bu kişilerin hukuki süreçle karşı karşıya kalacağını belirtirken uluslararası iş birliği kapsamında soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

    Mirai tabanlı yeni nesil tehdit

    Çökertilen botnet’lerin tamamının 2016 yılında ortaya çıkan ve internet tarihinin en büyük saldırılarından bazılarına zemin hazırlayan Mirai zararlısının geliştirilmiş türevleri olduğu ifade edildi. Ancak yeni nesil bu botnet’ler, Mirai’den farklı olarak daha geniş cihaz yelpazesine sızabilen ve ev ağlarını hedef alabilen gelişmiş teknikler kullanıyor.

    Uzmanlar, özellikle Kimwolf’un kullandığı yöntemlerin ev kullanıcılarının router arkasındaki cihazlarını bile riske atabilecek düzeyde olduğunu belirtiyor.

    Her ne kadar operasyon büyük bir başarı olarak değerlendirilse de siber güvenlikte kesin zafer diye bir durum bulunmuyor. Daha önceki örneklerde olduğu gibi çökertilen ağların yerine yeni ve daha gelişmiş botnet’lerin ortaya çıkabileceği uyarısı yapılıyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/media-telecom/us-says-it-disrupted-botnets-that-infected-over-3-million-devices-worldwide-2026-03-20/ https://www.justice.gov/usao-ak/pr/authorities-disrupt-worlds-largest-iot-ddos-botnets-responsible-record-breaking-attacks
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en az yakan hafif ticari araçlar audi a3 araç ağı arızası xiaomi imei atilan telefon şebeke sorunu cin nasıl çağrılır vodafone nokia modem arayüz şifresi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 15
    Redmi 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    GIGABYTE GAMING A16
    GIGABYTE GAMING A16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum