Almanya uzatılmış Windows 7 desteği için Microsoft'a ödeme yapacak

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Zaman zaman kurumların daha güvenli teknolojilere geçiş yapmakta geç kalması büyük zararlara yol açabiliyor. Windows 7 teknik destek süresinin sonuna yetişemeyen Alman hükümeti Microsoft'a ek ücret ödeyecek.

Geç kalındı

Gelen bilgilere göre 14 Ocak tarihinde tamamen sona eren Windows 7 teknik destek süresinin sonrasında Almanya Federal bakanlığının elinde 33 bin civarında Wİndows 7 bilgisayarı kaldı. Kritik önemde olduğu için bu bilgisayarların uzatılmış teknik desteğe ihtiyacı var. Bu da maliyet demek.

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Microsoft genelde teknik destek süresinin sonrasına kalan müşteriler için belirli bir fiyat karşılığında uzatılmış teknik destek sunuyor. Alman hükümeti için de aynı şey söz konusu. 33 bin bilgisayar için toplamda 887 bin dolar civarında teknik destek maliyeti çıkıyor.

Microsoft uzatılmış destekte ilk yıl için bilgisayar başına 50$ istiyor. Sonraki yıllarda bu rakam daha da artıyor. Fazla sayıda bilgisayarı olan kurumlar için maliyetler milyon dolarlara dayanıyor.

Elbette kurumlar için teknik destek süresi sona ermeden sistemleri yükseltmek önemli ancak bunun için zamanında bütçe bulmak zor olabiliyor. Haliyle astarı yüzünden pahalıya gelmiş oluyor.

https://www.engadget.com/2020/01/22/germany-microsoft-extended-security/

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