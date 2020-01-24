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    Almanya uzatılmış Windows 7 desteği için Microsoft'a ödeme yapacak

    14 Ocak tarihinde sona eren Windows 7 teknik destek süresi içerisinde bilgisayarları yükseltemeyen Almanya uzatılmış destek için Microsoft'a yüklü bir miktar ödeyecek.
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    İşletim Sistemleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Almanya uzatılmış Windows 7 desteği için Microsoft'a ödeme yapacak
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    Zaman zaman kurumların daha güvenli teknolojilere geçiş yapmakta geç kalması büyük zararlara yol açabiliyor. Windows 7 teknik destek süresinin sonuna yetişemeyen Alman hükümeti Microsoft'a ek ücret ödeyecek.

    Geç kalındı

    Gelen bilgilere göre 14 Ocak tarihinde tamamen sona eren Windows 7 teknik destek süresinin sonrasında Almanya Federal bakanlığının elinde 33 bin civarında Wİndows 7 bilgisayarı kaldı. Kritik önemde olduğu için bu bilgisayarların uzatılmış teknik desteğe ihtiyacı var. Bu da maliyet demek.

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    Microsoft genelde teknik destek süresinin sonrasına kalan müşteriler için belirli bir fiyat karşılığında uzatılmış teknik destek sunuyor. Alman hükümeti için de aynı şey söz konusu. 33 bin bilgisayar için toplamda 887 bin dolar civarında teknik destek maliyeti çıkıyor.

    Microsoft uzatılmış destekte ilk yıl için bilgisayar başına 50$ istiyor. Sonraki yıllarda bu rakam daha da artıyor. Fazla sayıda bilgisayarı olan kurumlar için maliyetler milyon dolarlara dayanıyor.

    Elbette kurumlar için teknik destek süresi sona ermeden sistemleri yükseltmek önemli ancak bunun için zamanında bütçe bulmak zor olabiliyor. Haliyle astarı yüzünden pahalıya gelmiş oluyor.



    https://www.engadget.com/2020/01/22/germany-microsoft-extended-security/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    DH Misafiri 25 dk.
    Almanya nın da Linux a geçme zamanı geldi emperyalizme para kaptırmaktan osanmadılar..
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    khytr89 26 dk.
    Milyar euro fazlalık vermişlerdi, bunla toparlarlar diye düşünüyorum.
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    mmsmetin 1 sa.
    Arkadaşlar büyük şirket ve devletlerin sizin evde yaptığınız gibi format atıp win10 a yükseltmek olmuyor. O bilgisayarlarda çalışan kendilerinin geliştirdikleri bi sürü program var. Önce onları yeni sürüme uyarlamaları gerekiyor ve o işlem de öyle 1 günde yapılmadığı gibi ekstra maliyet gerektiriyor. Bu yüzden de bizim gözümüzde 10 dakikalık iş gibi görünen şeyler devlet ya da şirketlerde yıllar sürebiliyor.
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    Hakimutata Insane 1 sa. Ulan Musk
    doğrudur tabi işin orasida var .
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    Hakimutata Insane 1 sa.
    lol daha neler w10 geçememişlermi.
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    Ulan Musk 1 sa. Hakimutata Insane
    Bu iş kurumlar için o kadar kolay değil. Kullanılan programlar, özelleştirilmiş kurulumlar, sunucu tarafı, domain policies falan bir sürü iş. Yükseltme sonrası oluşabilecek bir aksaklığın maliyeti bu ödenen miktardan daha fazla olacaktır.
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