Tam Boyutta Gör İlk Türk astronot Alper Gezeravcı yer aldığı Ax-3 ekibi, 2 Şubat saat 17.50’de Uluslararası Uzay İstasyonu'nda düzenlenen uğurlama töreninin ardından dönüş yolculuğu aşamasına geçmişti. 3 Şubat'ta gerçekleşmesi planlanan dönüş yolculuğu ertelenmeye devam ediyor.

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"Hava şartları elverişli olmadığı için dönüş yolculuğu ertelendi"

SpaceX'ten yapılan açıklamaya göre 6 Şubat'ta gerçekleşmesi planlanan dönüş yolculuğu, inişin yapılacağı ABD'nin Florida eyaletindeki hava şartlarının elverişli olmaması nedeniyle yeniden ertelendi. Dönüş yolculuğu için uygun hava koşullarının beklendiği duyuruldu. SpaceX'in sitesindeki ifadeye göre dönüşün 7 Şubat'ta gerçekleşeceği ifade ediliyor ancak herhangi bir saat belirtilmemiş durumda.

Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün Dünya'ya dönüş yolculuğu 12 saat sürecek. ABD’nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi’nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine iniş yapacak.

İniş için önce motorla frenleme yapılacak. Yeryüzüne yaklaşınca 2 paraşüt açılacak. Ardından ana paraşütler açılarak suya iniş gerçekleşecek. Kapsül, gemi ile karaya ulaştırıldıktan sonra Alper Gezeravcı, yeryüzüne ayak basacak.

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Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş yolculuğu yine ertelendi