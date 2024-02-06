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    Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş yolculuğu yine ertelendi

    Alper Gezeravcı'yı taşıyan SpaceX Dragon kapsülünün Dünya'ya dönüşü bir kez daha ertelendi. ABD'de hava şartları elverişli olmadığı için dönüş yolculuğu 7 Şubat'a ertelendi.
    Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş yolculuğu yine ertelendi Tam Boyutta Gör
    İlk Türk astronot Alper Gezeravcı yer aldığı Ax-3 ekibi, 2 Şubat saat 17.50’de Uluslararası Uzay İstasyonu'nda düzenlenen uğurlama töreninin ardından dönüş yolculuğu aşamasına geçmişti. 3 Şubat'ta gerçekleşmesi planlanan dönüş yolculuğu ertelenmeye devam ediyor.

    "Hava şartları elverişli olmadığı için dönüş yolculuğu ertelendi"

    SpaceX'ten yapılan açıklamaya göre 6 Şubat'ta gerçekleşmesi planlanan dönüş yolculuğu, inişin yapılacağı ABD'nin Florida eyaletindeki hava şartlarının elverişli olmaması nedeniyle yeniden ertelendi. Dönüş yolculuğu için uygun hava koşullarının beklendiği duyuruldu. SpaceX'in sitesindeki ifadeye göre dönüşün 7 Şubat'ta gerçekleşeceği ifade ediliyor ancak herhangi bir saat belirtilmemiş durumda.

    Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün Dünya'ya dönüş yolculuğu 12 saat sürecek. ABD’nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi’nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine iniş yapacak.

    İniş için önce motorla frenleme yapılacak. Yeryüzüne yaklaşınca 2 paraşüt açılacak. Ardından ana paraşütler açılarak suya iniş gerçekleşecek. Kapsül, gemi ile karaya ulaştırıldıktan sonra Alper Gezeravcı, yeryüzüne ayak basacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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