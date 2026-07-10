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    SpaceX, Starlink uydularını rekor hızla yörüngeye taşıyor

    SpaceX, 2026'nın ilk yarısında 1.589 Starlink uydusunu yörüngeye taşıyarak geçen yılın rekor temposunu geride bıraktı. Şirket, 100 bin Gen3 uyduyla ağı daha da büyütmeyi hedefliyor.

    SpaceX, Starlink uydularını rekor hızla yörüngeye taşıyor Tam Boyutta Gör
    SpaceX, Starlink uydu internet ağı için gerçekleştirdiği fırlatmalarda 2026 yılında da rekor temposunu sürdürüyor. Uydu takip uzmanı Jonathan McDowell'ın derlediği verilere göre şirket, 2026'nın ilk altı ayında alçak Dünya yörüngesine 1.589 Starlink uydusu yerleştirdi. Böylece SpaceX, aynı dönemde 1.489 uydu fırlattığı 2025'in de önüne geçerek 100 uydu farkla yeni bir rekora ulaştı.

    2026’da yeni bir rekor kırılacak

    Şirket, geçen yıl toplam 3.180 Starlink uydusunu yörüngeye göndererek yıllık bazda en yüksek dağıtım rakamına ulaşmıştı. 2026'nın ilk yarısındaki performans ise bu rekorun da aşılabileceğine işaret ediyor.

    SpaceX, Starlink projesinin başlangıcından bu yana 12.400'den fazla uyduyu uzaya gönderdi. Bunların 10.700’den fazlası aktif olarak görev yapıyor. Bu ölçek, Starlink'i dünyanın açık ara en büyük alçak Dünya yörüngesi uydu takımı haline getiriyor. Şirketin yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketi, yüksek fırlatma sıklığı sayesinde Starlink ağını düzenli olarak büyütmeye devam ediyor.

    SpaceX, Starlink uydularını rekor hızla yörüngeye taşıyor Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Leo veya eski adıyla Project Kuiper kapsamında geliştirdiği LEO uydu ağı, son 15 ayda yaklaşık 400 uydu yörüngeye yerleştirebildi. Şirketin ilk aşamada kurmayı planladığı takımyıldızı ise 3.232 uydudan oluşacak.

    Orbital Radar verilerine göre toplam aktif uydu sayısı 18.172 adet. Bunun 11.400’den fazlası ABD’ye, yaklaşık 1.000 kadarı ise Çin’e ait. Guowang (168) ve Qianfan (126) Çin’de Starlink’in en büyük rakiplerinden.

    Öte yanda Starlink ağı gelecekte de agresif büyümesini sürdürecek. Zira SpaceX, mevcut büyümesini daha da ileri taşımak için ABD Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) yaptığı başvuruda 100 bine kadar üçüncü nesil (Gen3) Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirmek üzere izin talebinde bulundu.

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