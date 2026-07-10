SpaceX, Starlink uydularını rekor hızla yörüngeye taşıyor

2026’da yeni bir rekor kırılacak
Şirket, geçen yıl toplam 3.180 Starlink uydusunu yörüngeye göndererek yıllık bazda en yüksek dağıtım rakamına ulaşmıştı. 2026'nın ilk yarısındaki performans ise bu rekorun da aşılabileceğine işaret ediyor.
SpaceX, Starlink projesinin başlangıcından bu yana 12.400'den fazla uyduyu uzaya gönderdi. Bunların 10.700’den fazlası aktif olarak görev yapıyor. Bu ölçek, Starlink'i dünyanın açık ara en büyük alçak Dünya yörüngesi uydu takımı haline getiriyor. Şirketin yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketi, yüksek fırlatma sıklığı sayesinde Starlink ağını düzenli olarak büyütmeye devam ediyor.
Orbital Radar verilerine göre toplam aktif uydu sayısı 18.172 adet. Bunun 11.400’den fazlası ABD’ye, yaklaşık 1.000 kadarı ise Çin’e ait. Guowang (168) ve Qianfan (126) Çin’de Starlink’in en büyük rakiplerinden.
Öte yanda Starlink ağı gelecekte de agresif büyümesini sürdürecek. Zira SpaceX, mevcut büyümesini daha da ileri taşımak için ABD Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) yaptığı başvuruda 100 bine kadar üçüncü nesil (Gen3) Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirmek üzere izin talebinde bulundu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: