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    Alphabet de 1 trilyon dolarlık firmalar arasına katıldı

    Apple hali hazırda 1.4 trilyon dolar değerinde iken Microsoft da 1.3 trilyon dolar değerinde. Amazon 960 milyar dolar ile gerilemiş durumda. Alphabet de 1 trilyon doları geçti.
    2 gün
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    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Alphabet de 1 trilyon dolarlık firmalar arasına katıldı
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    Son bir kaç yıl özellikle ABD'li firmalar için adeta altın bir dönem oldu. Yaptıkları yenilikler ile sürekli hisse değerlerini arttıran ABD'li firmalar 1 trilyon dolar pazar değierinin üzerine çıkmayı başadı.

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    4 firma oldu

    Ülkede ilk olarak Apple rekor hisse seviyelerine ulaşmış ve 1 trilyon dolar değerini geride bırakmıştı. Hemen ardından Amazon da 1 trilyon dolar değerini geçti. Nisan 2019 tarihinde ise Microsoft bu ikiliye katıldı.

    Ayrıca Bkz. "Tam kablosuz kulaklık sınıfında Apple mutlak hakim"

    Yaklaşık 9 aylık bir sürenin ardından Google çatı firması Alphabet de 1 trilyon dolarlık barajı bu hafta geride bıraktı. Yıl bazında gelirlerini sürekli arttıran Alphabet 2020 ile birlikte hisselerde yüzde 8 civarında bir artış görmüştü. Perşembe günü ise yüzde 0.87 civarında bir artış ile rekoru kırdı.

    Global çapta ise liste biraz daha farklı. Çinli PetroChina 2007 yılında 1 trilyon dolar barajını geçen ilk firma olmuştu. Saudi Aramco petrol şirketi ise Aralık ayında borsaya açıldı ve 1.8 trilyon dolar ile en değerli firma konumunda.



    https://www.androidheadlines.com/2020/01/alphabet-googles-parent-company-is-now-worth-1-trillion.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    ultramarine caeruleum 2 gün en beğenilen
    Sadece bir firma dünyadaki ülkelerin %90'indan büyük. ABD'de bundan 4 tane var, düşünebiliyor musunuz? Biz 80 milyon insanız birkaç bin insandan daha az katma değer üretiyoruz.

    Sadece bir firma dünyadaki ülkelerin %90'indan büyük. ABD'de bundan 4 tane var, düşünebiliyor musunuz? Biz 80 milyon insanız birkaç bin insandan daha az katma ...
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    engink 2 gün
    sıfır sermaye ile 20 yılda oluşmuş bir şirket,ilk günlerini hatırlıyorum,altavistayı kolaylıkla alt etmişti.sıfırdan 1 trilyon $ değer oluşturmak inanılmaz.Bu şirket gibi ABD'de çok şirket var. sonra ABD batacakmışşş,palavraya bakın yahu.
    sıfır sermaye ile 20 yılda oluşmuş bir şirket,ilk günlerini hatırlıyorum,altavistayı kolaylıkla alt etmişti.sıfırdan 1 trilyon $ değer oluşturmak inanılmaz.Bu ...
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    eaglepaw_1903 5 sa.
    ..
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    ToisAndro 1 gün
    Bu firmalar bu kadar başarı elde edecek firmalar değil. Hep ABD ve yardakcilarinin dünya üzerindeki ekonomik faaliyetlerine hizmet ettikleri için bu kadar yukseldiler.



    İllegal oyunları abd, İsrail vs. Oynadı. Bunlar da faydalandı. Bir de ABD nin insanlar üzerindeki algı yaratma gücünü kullanarak reklam yaptılar. Yoksa çok daha iyi iş yapan firmalar oldu. Sırf bunlar popüler olduğu için tuttu.
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    ShapeD-WuSSy 2 gün
    Tehilkeli.
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    Musty3535123 2 gün
    daha geçen gün 1 tekliği geçti diye haberi vardı, ne ara 1.4 oldu yaf. bileydim 0.00000000001 hissesini alırdım, tl nin değer kaybı ile 3 kat kazanç sağlardım.
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    engink 2 gün
    sıfır sermaye ile 20 yılda oluşmuş bir şirket,ilk günlerini hatırlıyorum,altavistayı kolaylıkla alt etmişti.sıfırdan 1 trilyon $ değer oluşturmak inanılmaz.Bu şirket gibi ABD'de çok şirket var. sonra ABD batacakmışşş,palavraya bakın yahu.
    Yanıtla +7
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    ultramarine caeruleum 2 gün en beğenilen
    Sadece bir firma dünyadaki ülkelerin %90'indan büyük. ABD'de bundan 4 tane var, düşünebiliyor musunuz? Biz 80 milyon insanız birkaç bin insandan daha az katma değer üretiyoruz.

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