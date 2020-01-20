Alphabet de 1 trilyon dolarlık firmalar arasına katıldı

Son bir kaç yıl özellikle ABD'li firmalar için adeta altın bir dönem oldu. Yaptıkları yenilikler ile sürekli hisse değerlerini arttıran ABD'li firmalar 1 trilyon dolar pazar değierinin üzerine çıkmayı başadı.İlginizi Çekebilir Wikipedia nihayet geri dönüyor
4 firma oldu
Ülkede ilk olarak Apple rekor hisse seviyelerine ulaşmış ve 1 trilyon dolar değerini geride bırakmıştı. Hemen ardından Amazon da 1 trilyon dolar değerini geçti. Nisan 2019 tarihinde ise Microsoft bu ikiliye katıldı.
Ayrıca Bkz. "Tam kablosuz kulaklık sınıfında Apple mutlak hakim"
Yaklaşık 9 aylık bir sürenin ardından Google çatı firması Alphabet de 1 trilyon dolarlık barajı bu hafta geride bıraktı. Yıl bazında gelirlerini sürekli arttıran Alphabet 2020 ile birlikte hisselerde yüzde 8 civarında bir artış görmüştü. Perşembe günü ise yüzde 0.87 civarında bir artış ile rekoru kırdı.
Global çapta ise liste biraz daha farklı. Çinli PetroChina 2007 yılında 1 trilyon dolar barajını geçen ilk firma olmuştu. Saudi Aramco petrol şirketi ise Aralık ayında borsaya açıldı ve 1.8 trilyon dolar ile en değerli firma konumunda.
https://www.androidheadlines.com/2020/01/alphabet-googles-parent-company-is-now-worth-1-trillion.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İllegal oyunları abd, İsrail vs. Oynadı. Bunlar da faydalandı. Bir de ABD nin insanlar üzerindeki algı yaratma gücünü kullanarak reklam yaptılar. Yoksa çok daha iyi iş yapan firmalar oldu. Sırf bunlar popüler olduğu için tuttu.