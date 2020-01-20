Alphabet de 1 trilyon dolarlık firmalar arasına katıldı

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Son bir kaç yıl özellikle ABD'li firmalar için adeta altın bir dönem oldu. Yaptıkları yenilikler ile sürekli hisse değerlerini arttıran ABD'li firmalar 1 trilyon dolar pazar değierinin üzerine çıkmayı başadı.

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Ülkede ilk olarak Apple rekor hisse seviyelerine ulaşmış ve 1 trilyon dolar değerini geride bırakmıştı. Hemen ardından Amazon da 1 trilyon dolar değerini geçti. Nisan 2019 tarihinde ise Microsoft bu ikiliye katıldı.

Ayrıca Bkz. "Tam kablosuz kulaklık sınıfında Apple mutlak hakim"

Yaklaşık 9 aylık bir sürenin ardından Google çatı firması Alphabet de 1 trilyon dolarlık barajı bu hafta geride bıraktı. Yıl bazında gelirlerini sürekli arttıran Alphabet 2020 ile birlikte hisselerde yüzde 8 civarında bir artış görmüştü. Perşembe günü ise yüzde 0.87 civarında bir artış ile rekoru kırdı.

Global çapta ise liste biraz daha farklı. Çinli PetroChina 2007 yılında 1 trilyon dolar barajını geçen ilk firma olmuştu. Saudi Aramco petrol şirketi ise Aralık ayında borsaya açıldı ve 1.8 trilyon dolar ile en değerli firma konumunda.

https://www.androidheadlines.com/2020/01/alphabet-googles-parent-company-is-now-worth-1-trillion.html

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