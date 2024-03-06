Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Aziz Yıldırım’ın şirketi Dearsan’dan Katar’a hücumbot ihracatı

    8. Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2024), Aziz Yıldırım’ın şirketi Dearsan, Katar Deniz Kuvvetlerine iki adet hücumbot satışı gerçekleştirdi.
    Aziz Yıldırım’ın şirketi Dearsan’dan Katar’a hücumbot ihracatı Tam Boyutta Gör
    Türk savunma sanayisinin Körfez açılımı hız kesmeden sürüyor. 8. Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı (DIMDEX 2024) kapsamında Aziz Yıldırım’ın sahip olduğu Dearsan Shipyard, Katar Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacına yönelik hücumbot tedarik sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında Dearsan, Katar için 2 adet 50 metre uzunluğunda hücumbot inşa edecek.

    Dearsan’dan Katar’a 2 adet hücumbot ihracatı

    Anlaşma kapsamında üretilecek olan 2 hücumbotu asimetrik harp, devriye, bölgesel suların korunması, deniz korsanlığı ile mücadele, keşif ve gözetleme, arama ve kurtarma, afet yardım operasyonları, sınır kontrolü, üs ve liman güvenliği kapsamında etkin görevler üstlenecek. 50 metre uzunluğundaki yüksek süratli hücumbotlarda, 3 su jeti kullanılacak, su üstü harbi, hava savunma harbi ve asimetrik harp için çeşitli silah sistemleri bulunacak.

    Aziz Yıldırım’ın şirketi Dearsan’dan Katar’a hücumbot ihracatı Tam Boyutta Gör
    DEARSAN İş Geliştirme Müdürü Erkan Yeniçeri, yaptığı açıklamada 2 hücumbotun dışında ileriki aşamada farklı konfigürasyonlara sahip 3 gemiyle toplam sayının 5'e ulaşacağını ifade etti. Bu gümlerin üzerinde silah ve sensör sistemlerinin neredeyse tamamı ise Türk şirketleri tarafından sağlanacak. Bu ekipmanların bazıları ise şunlar:
    • ASELSAN MAR-D 3B AESA radar
    • Roketsan ÇAKIR seyir füzesi
    • Roketsan SUNGUR hava savunma füzesi
    • ASELSAN 30mm SMASH
    • STAMP UKSS
    • ARES-2NS Elektronik Destek sistemi
    • LPI radar
    • ASELSAN Dayrektör

    Üretilecek iki hücumbotun maksimum sürati 36 deniz milinden daha fazla olacak. Ekonomik süratlerde gemilerin menzilinin 1000 deniz mili olması hedefleniyor. Bu araçlarda 33 personelin bulunacağı söylenirken inşa süreci için ön dizayn ve kritik dizayn çalışmaları devam ediyor. Gemiler için ilk sac kesiminin 8 ay sonra yapılması hedefleniyor. Sevkiyatlar özelinde ise ilk geminin 39. ikinci geminin ise 42. ayda teslim edilmesi planlanıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 3 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1.2 symbol alınır mı tecmo world cup 98 lc waikiki defolu ürünler nerede satılıyor ford fiesta 1.4 tdci kronik sorunlar şınav kaç kalori

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite
    Reeder P13 Blue Max Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız