Aziz Yıldırım’ın şirketi Dearsan’dan Katar’a hücumbot ihracatı

Tam Boyutta Gör Türk savunma sanayisinin Körfez açılımı hız kesmeden sürüyor. 8. Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı (DIMDEX 2024) kapsamında Aziz Yıldırım’ın sahip olduğu Dearsan Shipyard, Katar Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacına yönelik hücumbot tedarik sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında Dearsan, Katar için 2 adet 50 metre uzunluğunda hücumbot inşa edecek.

Dearsan’dan Katar’a 2 adet hücumbot ihracatı

Anlaşma kapsamında üretilecek olan 2 hücumbotu asimetrik harp, devriye, bölgesel suların korunması, deniz korsanlığı ile mücadele, keşif ve gözetleme, arama ve kurtarma, afet yardım operasyonları, sınır kontrolü, üs ve liman güvenliği kapsamında etkin görevler üstlenecek. 50 metre uzunluğundaki yüksek süratli hücumbotlarda, 3 su jeti kullanılacak, su üstü harbi, hava savunma harbi ve asimetrik harp için çeşitli silah sistemleri bulunacak.

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Tam Boyutta Gör DEARSAN İş Geliştirme Müdürü Erkan Yeniçeri, yaptığı açıklamada 2 hücumbotun dışında ileriki aşamada farklı konfigürasyonlara sahip 3 gemiyle toplam sayının 5'e ulaşacağını ifade etti. Bu gümlerin üzerinde silah ve sensör sistemlerinin neredeyse tamamı ise Türk şirketleri tarafından sağlanacak. Bu ekipmanların bazıları ise şunlar:

ASELSAN MAR-D 3B AESA radar

Roketsan ÇAKIR seyir füzesi

Roketsan SUNGUR hava savunma füzesi

ASELSAN 30mm SMASH

STAMP UKSS

ARES-2NS Elektronik Destek sistemi

LPI radar

ASELSAN Dayrektör

Üretilecek iki hücumbotun maksimum sürati 36 deniz milinden daha fazla olacak. Ekonomik süratlerde gemilerin menzilinin 1000 deniz mili olması hedefleniyor. Bu araçlarda 33 personelin bulunacağı söylenirken inşa süreci için ön dizayn ve kritik dizayn çalışmaları devam ediyor. Gemiler için ilk sac kesiminin 8 ay sonra yapılması hedefleniyor. Sevkiyatlar özelinde ise ilk geminin 39. ikinci geminin ise 42. ayda teslim edilmesi planlanıyor.

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