Aziz Yıldırım’ın şirketi Dearsan’dan Katar’a hücumbot ihracatı

Dearsan’dan Katar’a 2 adet hücumbot ihracatı
Anlaşma kapsamında üretilecek olan 2 hücumbotu asimetrik harp, devriye, bölgesel suların korunması, deniz korsanlığı ile mücadele, keşif ve gözetleme, arama ve kurtarma, afet yardım operasyonları, sınır kontrolü, üs ve liman güvenliği kapsamında etkin görevler üstlenecek. 50 metre uzunluğundaki yüksek süratli hücumbotlarda, 3 su jeti kullanılacak, su üstü harbi, hava savunma harbi ve asimetrik harp için çeşitli silah sistemleri bulunacak.
- ASELSAN MAR-D 3B AESA radar
- Roketsan ÇAKIR seyir füzesi
- Roketsan SUNGUR hava savunma füzesi
- ASELSAN 30mm SMASH
- STAMP UKSS
- ARES-2NS Elektronik Destek sistemi
- LPI radar
- ASELSAN Dayrektör
Üretilecek iki hücumbotun maksimum sürati 36 deniz milinden daha fazla olacak. Ekonomik süratlerde gemilerin menzilinin 1000 deniz mili olması hedefleniyor. Bu araçlarda 33 personelin bulunacağı söylenirken inşa süreci için ön dizayn ve kritik dizayn çalışmaları devam ediyor. Gemiler için ilk sac kesiminin 8 ay sonra yapılması hedefleniyor. Sevkiyatlar özelinde ise ilk geminin 39. ikinci geminin ise 42. ayda teslim edilmesi planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.