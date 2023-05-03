Tam Boyutta Gör Mayıs ayının ikinci pazar günü Anneler Günü olarak kutlanıyor. Amazon, Anneler Günü hediyesi olarak alınabilecek ürünlerde indirimler başlattı.

Amazon’un Anneler Günü Fırsatları, 13 Mayıs’a kadar devam edecek. Giyimden elektroniğe, kişisel bakımdan mutfak ürünlerine, müzik aletlerinden kitaplara pek çok kategoride indirimler mevcut. Uzun süreli indirimlere ek olarak her gün saat 16.00’da Prime üyelerine özel kısa süreli flaş indirimler yapılıyor.

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Hediye olarak ne alacağınıza karar veremediyseniz Amazon’un Hediye Fikirleri sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Anneler Günü Hediye Fikirleri

Tüm indirimler: Anneler Günü Fırsatları

Öne çıkan indirimler

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Amazon'da Anneler Günü Fırsatları başladı!