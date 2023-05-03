Amazon'da Anneler Günü Fırsatları başladı!

Amazon’un Anneler Günü Fırsatları, 13 Mayıs’a kadar devam edecek. Giyimden elektroniğe, kişisel bakımdan mutfak ürünlerine, müzik aletlerinden kitaplara pek çok kategoride indirimler mevcut. Uzun süreli indirimlere ek olarak her gün saat 16.00’da Prime üyelerine özel kısa süreli flaş indirimler yapılıyor.
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istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah