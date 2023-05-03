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    Amazon'da Anneler Günü Fırsatları başladı!

    Amazon'da Anneler Günü'ne özel indirimler başladı. Anneler Günü Fırsatları, 13 Mayıs'a kadar devam edecek. Öne çıkan indirimleri listeledik.                      
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    Amazon'da Anneler Günü Fırsatları başladı! Tam Boyutta Gör
    Mayıs ayının ikinci pazar günü Anneler Günü olarak kutlanıyor. Amazon, Anneler Günü hediyesi olarak alınabilecek ürünlerde indirimler başlattı.

    Amazon’un Anneler Günü Fırsatları, 13 Mayıs’a kadar devam edecek. Giyimden elektroniğe, kişisel bakımdan mutfak ürünlerine, müzik aletlerinden kitaplara pek çok kategoride indirimler mevcut. Uzun süreli indirimlere ek olarak her gün saat 16.00’da Prime üyelerine özel kısa süreli flaş indirimler yapılıyor.

    Hediye olarak ne alacağınıza karar veremediyseniz Amazon’un Hediye Fikirleri sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

    Anneler Günü Hediye Fikirleri

    Tüm indirimler: Anneler Günü Fırsatları

    Öne çıkan indirimler

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 2 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 3 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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