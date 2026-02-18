Hepsiburada Premium'a yüzde 49 zam geldi!

💰 Hepsiburada Premium Ücreti 2026
- Aylık: 69,90 TL
- Yıllık: 538 TL
Daha önce aylık 49,90 TL olarak ücretlendirilen Hepsiburada Premium üyeliği önümüzdeki hafta itibarıyla aylık 69,90 TL’ye yükselecek. Yıllık abonelik ücreti ise 360 TL’den 538 TL’ye çıktı. Aylık abonelik ücretine yüzde 40, yıllık aboneliğe ise yüzde 49 oranında zam geldi.
Hepsiburada Premium’un bu zammıyla birlikte üyelik ücreti Amazon Prime ile aynı seviyeye yükseldi. Trendyol Plus fiyatı ise aylık 75 TL olarak devam edecek.
Amazon Prime üyeliğinde Prime’a özel indirimler, ücretsiz aynı gün teslimat, ücretsiz ertesi gün teslimat, Prime Video üyeliği, Luna Gaming ve Çok Al Az Öde ile %10 indirim hizmeti sunulurken, Hepsiburada Premium’da ise ücretsiz kargo, Hepsipara kazancı ve reklamlı HBO Max üyeliği sunuluyor.
Hepsiburada'nın Hediye HBO Max hizmetinde bol reklam, düşük görüntü kalitesi
Hepsiburada Premium üyelerine hediye edilen HBO Max üyeliğinde normal HBO Max üyeliğine göre pekçok kısıt bulunuyor. Hepsiburada Premium üyelerine 4K UHD ve Dolby Atmos hizmeti sunulmadığı için normalden daha düşük görüntü kalitesiyle yayın veriliyor. Bir içerik öncesinde 3 adet reklam izletiliyor. Kullanıcılar geçilemeyen bu reklamlardan şikayetçi! Ayrıca Hepsiburada Premium üyeleri için içerik indirme özelliği devre dışı. Bu nedenle dışarıda, yolculuklarda ve internetin olmadığı yerlerde Hepsiburada Premium üyeleri mağdur oluyor.
Amazon Prime üyeliğine dahil olan Prime Video hizmetinde ise herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Prime üyeleri, 4K UHD çözünürlük ve Dolby Atmos özellikleriyle evinde sinema kalitesinde deneyim elde edebiliyor. Dilediği içeriği reklamsız şekilde oynatabiliyor ve indirebiliyor. Amazon, NBA ile büyük iş birliğine imza atarak NBA on Prime dönemini başlattı. Milli basketçilerimizden Alperen Şengün ve Adem Bona'nın maçları başta olmak üzere çok sayıda NBA maçını Prime üyeleri ek ücret ödemeden canlı olarak seyredebiliyor.
|Özellik
|Amazon Prime
|Hepsiburada Premium
|Fiyat
|Ayda 69,90 TL
|Ayda 69,90 TL
|Kargo
|Ücretsiz
|Ücretsiz
|Teslimat Hızı
|Aynı gün teslimat
|Standart Teslimat
|Dijital içerik platformu
|
Kısıtlamasız Prime Video üyeliği
-4K UHD ve Dolby Atmos
-Reklamsız
-İndirme özelliği mevcut
|
Kısıtlamalı HBO Max üyeliği
-Düşük görüntü kalitesi
-Reklam
-İndirme özelliği devre dışı
|Oyun
|
-Amazon Luna ile her ay onlarca oyun hediye
-Oyun içi öğler hediye
-Ücretsiz Twitch.tv aboneliği
|Yok
|İndirim
|
-Her zaman geçerli Çok Al Az Öde ile %10 indirim
|-Dönem dönem Premium'a özel indirimler
|Düşük Fiyat Garantisi
|
-Çeşitli indirim dönemlerinde Prime üyelerine "Fiyat Düşerse Aradaki Fark İade" garantisi
-Fiyat düşüşü otomatik tespit edilir
-İade otomatik olarak yapılır
-Kampanya dönemi boyunca tüm fiyat düşüşlerinde iade
|
-Ucuzunu Bulursan Aradaki Fark İade kampanyası
-Müşterinin kampanya koşullarına uygun düşük fiyatlı ürünü bulup, başvuru yapması gerekiyor
-Sadece siparişin verildiği gün 23.59'a kadar yapılan başvurularda iade
|Ücretsiz Deneme Süresi
|30 Gün
|Yok
Hepsiburada Premium üyeliğinizi yenilemek veya iptal etmek için:
https://www.hepsiburada.com/premium
