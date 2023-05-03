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    WhatsApp GIF gönderileri otomatik oynatacak

    WhatsApp uygulamasında bundan sonra gelen bir GIF gönderisini ilk ön izleme yaptığınızda içeriğini görebileceksiniz. Sonrasında ise yine tıklama gerektiren GIF etiketi geri geliyor.
    Oy Ver
    WhatsApp kullanıcı deneyimini iyileştiren güncellemelerine devam ediyor. Tabletlere bölünmüş ekran kontrolü ve çoklu telefon desteğinin ardından çok istenen diğer bir özellik de uygulamaya entegre edilecek.

    WhatsApp otomatik GIF oynatımı

    WhatsApp içerisinde gönderilen GIF formatlı dosyalar sadece üzerine tıklandığı zaman oynatılıyordu ve kullanıcı ön izleme olarak dosyanın ne barındırdığını göremiyordu. WhatsApp 2.23.10.1 beta sürümü ile birlikte bu değişiyor.

    Yeni güncellemede kullanıcı gelen GIF gönderisini tıklama yapmadan görebilecek. Gönderi sohbete geldiği anda tüm içeriği oynatılacak ancak bu bir sefere mahsus olacak. Sonrasında yine sabit görsel üzerinde GIF etiketi belirecek. GIF ön izleme özelliğinin yavaş yavaş beta kullanıcılarına sunulduğu ve nihai kullanıma da kısa süre sonra geçeceği belirtiliyor.

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    F
    farkil 2 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 3 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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