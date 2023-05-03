WhatsApp GIF gönderileri otomatik oynatacak

WhatsApp kullanıcı deneyimini iyileştiren güncellemelerine devam ediyor. Tabletlere bölünmüş ekran kontrolü ve çoklu telefon desteğinin ardından çok istenen diğer bir özellik de uygulamaya entegre edilecek.

WhatsApp otomatik GIF oynatımı

WhatsApp içerisinde gönderilen GIF formatlı dosyalar sadece üzerine tıklandığı zaman oynatılıyordu ve kullanıcı ön izleme olarak dosyanın ne barındırdığını göremiyordu. WhatsApp 2.23.10.1 beta sürümü ile birlikte bu değişiyor.

WhatsApp bölünmüş ekran kontrolü kolaylaşıyor 2 gün önce eklendi

Yeni güncellemede kullanıcı gelen GIF gönderisini tıklama yapmadan görebilecek. Gönderi sohbete geldiği anda tüm içeriği oynatılacak ancak bu bir sefere mahsus olacak. Sonrasında yine sabit görsel üzerinde GIF etiketi belirecek. GIF ön izleme özelliğinin yavaş yavaş beta kullanıcılarına sunulduğu ve nihai kullanıma da kısa süre sonra geçeceği belirtiliyor.

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