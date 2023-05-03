WhatsApp GIF gönderileri otomatik oynatacak

WhatsApp otomatik GIF oynatımı
WhatsApp içerisinde gönderilen GIF formatlı dosyalar sadece üzerine tıklandığı zaman oynatılıyordu ve kullanıcı ön izleme olarak dosyanın ne barındırdığını göremiyordu. WhatsApp 2.23.10.1 beta sürümü ile birlikte bu değişiyor.
Yeni güncellemede kullanıcı gelen GIF gönderisini tıklama yapmadan görebilecek. Gönderi sohbete geldiği anda tüm içeriği oynatılacak ancak bu bir sefere mahsus olacak. Sonrasında yine sabit görsel üzerinde GIF etiketi belirecek. GIF ön izleme özelliğinin yavaş yavaş beta kullanıcılarına sunulduğu ve nihai kullanıma da kısa süre sonra geçeceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah