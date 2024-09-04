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Tam Boyutta Gör Amazon'da Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı. Prime üyelerine özel kampanyada dizüstü bilgisayarlarda son günlerin en düşük fiyatları sunuluyor. Kampanya 16 Eylül'e kadar devam edecek.

Okul sezonunun yaklaşmasıyla birlikte öğrencilerin notebook alışverişi başladı. Eğitim döneniminiz boyunca yardımcınız olacak dizüstü bilgisayarı indirimli olarak satın alma fırsatı yakalayabilirsiniz. Amazon'un Okula ve Şehre Dönüş Fırsatlarında indirime giren bilgisayarları sizin için listeledik.

Son 6 ayın en düşük fiyatı

Lenovo V15 G3 IAP 82TT00QNTX i3-1215U 8 GB 512 GB SSD 15.6" Full HD: 9.390 TL

Huawei Matebook D16 Dizüstü Bilgisayar, 16" FHD, Intel Core i5-13420H, 16GB RAM, 1TB SSD: 23.749 TL

Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatlarında öne çıkan indirimler 1 gün önce eklendi

İndirimli dizüstü bilgisayarlar (PC)

İndirimli Gaming Notebooklar

İndirimli MacBooklar

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Amazon'da dizüstü bilgisayarlarda dikkat çeken fırsatlar!