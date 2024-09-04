Amazon'da dizüstü bilgisayarlarda dikkat çeken fırsatlar!

- Son 6 ayın en düşük fiyatı
- İndirimli dizüstü bilgisayarlar (PC)
- İndirimli Gaming Notebooklar
- İndirimli MacBooklar
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Okul sezonunun yaklaşmasıyla birlikte öğrencilerin notebook alışverişi başladı. Eğitim döneniminiz boyunca yardımcınız olacak dizüstü bilgisayarı indirimli olarak satın alma fırsatı yakalayabilirsiniz. Amazon'un Okula ve Şehre Dönüş Fırsatlarında indirime giren bilgisayarları sizin için listeledik.
Son 6 ayın en düşük fiyatı
Lenovo V15 G3 IAP 82TT00QNTX i3-1215U 8 GB 512 GB SSD 15.6" Full HD: 9.390 TL
Huawei Matebook D16 Dizüstü Bilgisayar, 16" FHD, Intel Core i5-13420H, 16GB RAM, 1TB SSD: 23.749 TL
İndirimli dizüstü bilgisayarlar (PC)
- Hometech Alfa 640C Intel Celeron N4020C 8 GB 256 GB SSD: 6.599 TL
- Acer Aspire 3 A315-58-34G6, Core i3-1115G4, 8 GB RAM, 256 GB SSD: 8.249 TL
- HP 15 Dizüstü Bilgisayar, Core i3-1115G4, 8 GB RAM, 256 GB SSD: 8.299 TL
- Acer Aspire 3 A315-510P-38X0, Intel i3-N305, 8 GB RAM, 256 GB SSD: 8.349 TL
- Lenovo IdeaPad 3, Core i3-1215U, 8 GB RAM, 256 GB SSD: 8.999 TL
- Asus Vivobook 15 X1502ZA-EJ830W, Core i3-1215U İşlemci, 8 GB RAM, 256 SSD, Windows 11: 9.179 TL
- Lenovo V15 G3 IAP 82TT00QNTX i3-1215U 8 GB 512 GB SSD 15.6" Full HD: 9.390 TL
- Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8, AMD Ryzen 5 7520U, 8 GB RAM, 256 GB SSD, AMD Radeon 610M Graphics: 9.499 TL
- Acer Aspire 3 A315-58-51VL, Core i5-1135G7, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Intel Iris Xe Grafik Kartı: 10.499 TL
- Asus Vivobook 15 X1504ZA-NJ180 Intel i5-1235U 16GB Ram 512GB SSD Intel Iris Xe Graphics: 15.299 TL
- HP 255 G8 7N4W2AA07, Ryzen5 5500U, 32GB RAM, 1TB SSD, Windows 11: 16.199 TL
- Huawei Matebook D16, Intel Core i5-13420H, 16GB RAM, 1TB SSD, Windows 11: 23.749 TL
- Huawei Matebook D14, Intel Core i5-13420H, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11: 24.699 TL
- Huawei Matebook 16s, Core i9-13900H, 16GB RAM, 1TB SSD, Intel Iris Xe Graphics, Windows 11: 39.999 TL
İndirimli Gaming Notebooklar
- Acer Nitro 5 AN515-58-544K, Core i5-12450H, 8 GB RAM, 512 GB SSD, RTX 3050: 19.299 TL
- Hp Victus 15-FB0027NT, AMD Ryzen 5 5600H, 16GB RAM, 512GB SSD, RX6500M: 20.999 TL
- Acer Nitro5 AN515-58 Intel i5 12450H, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX3050: 21.599 TL
- Lenovo IdeaPad Gaming 3, AMD Ryzen 5 7535HS, 8 GB RAM, 512 GB SSD, RTX 3050: 21.899 TL
- ASUS TUF A15 - FA506NC-HN047W, AMD Ryzen 5 7535HS, 512 GB SSD, 8 GB RAM, RTX 3050, Windows 11: 22.025 TL
- MSI THIN A15 B7UC-077XTR, Ryzen 5 7535HS, 16GB RAM, RTX3050, 512GB SSD: 22.999 TL
- ASUS TUF F15 - FX507ZC4-HN211W, Core™ i5-12500H, 512 GB SSD, 8 GB RAM, RTX 3050, Windows 11: 23.340 TL
- Acer Nitro 5 AN515-58-50FK Intel Core i5-12500H İşlemci, 8 GB DDR5 RAM, 1TB SSD, RTX 4050: 24.924 TL
- MSI THIN 15 B12VE-1625XTR, Core i5-12450H, 16GB RAM, RTX4050, 512GB SSD: 25.934
- Acer Nitro V 15 ANV15-51, Intel i7-13620H, 16 GB DDR5 RAM, 512 GB SSD, 15.6 inç, RTX 4050: 30.599 TL
- HP Victus Gaming, Core i5-13500H, 16GB Ram, RTX 4060, 512 GB SSD: 33.599 TL
- MSI CYBORG 14 A13VE-054XTR, Core i7-13620H, 16GB RAM, RTX4050, 512GB SSD: 36.849 TL
- ASUS TUF F15 -FX507VV-LP242W, Core™ i7-13620H, 16 GB RAM, 512 GB SSD, RTX 4060, Windows 11: 42.378 TL
- MSI KATANA 15 B13VGK-1610TR Core i7-13620H, 16GB RAM, RTX4070 GDDR6 8GB, 1TB SSD Windows 11: 46.074 TL
- ASUS TUF F15 - FX507VI-LP097W, Core i7-13620H, 16 GB RAM, 512 GB SSD, GeForce RTX 4070, Windows 11: 46.763 TL
- MSI SWORD 17 HX B14VFKG-052XTR, Core i7-14700HX, 17.0 inç, 16GB RAM, RTX4060, 1TB SSD: 56.999 TL
- ASUS ROG Strix G18 - G814JIR-N6059W, 18 inç, Core™ i9 14900HX, 16 GB RAM, 1 TB SSD,RTX 4070,Windows 11: 90.812 TL
İndirimli MacBooklar
- Apple 2024 M3 çipli 13 inç MacBook Air Laptop: 13.6 inç Liquid Retina Ekran, 8 GB Birleşik Bellek, 256 GB SSD: 39.499 TL
- Apple 2024 M3 çipli 15 inç MacBook Air Laptop 15.3 inç, 8 GB Birleşik Bellek, 256 GB SSD: 44.649 TL
- Apple 2024 M3 çipli 13 inç MacBook Air Laptop, 13.6 inç Ekran, 8 GB RAM, 512 GB SSD: 45.599 TL
- Apple 2024 M3 çipli 15 inç MacBook Air Laptop, 15.3 inç, 16 GB RAM, 512 GB SSD: 62.499 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.