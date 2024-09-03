Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatlarında kaçırmamanız gereken indirimler!

- Hangi kategorilerde indirimler var?
- Satın aldığınız ürünün fiyatı düşerse aradaki fark iade
- Amazon'da son 6 ayın en düşük fiyatlı ürünleri
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Hangi kategorilerde indirimler var?
Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları’nda okul sezonu boyunca ihtiyaç duyacağınız ürünlerin yanı sıra giyim, cep telefonu, telefon aksesuarları, dizüstü bilgisayar, bilgisayar ekipmanları, televizyon, mutfak, yapı market ürünleri, kozmetik, kişisel bakım, gıda, hobi ürünleri gibi çeşitli kategorilerde indirimler dikkat çekiyor.
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Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları
Satın aldığınız ürünün fiyatı düşerse aradaki fark iade
Amazon'un klasikleşen "aradaki fark iade" uygulaması bu kampanya için de geçerli olacak. Satın aldığınız bir ürünün fiyatı, 16 Eylül'e kadar sizin aldığınız fiyatın altına inerse Amazon aradaki farkı Amazon bakiyesi olarak hesabınıza yükleyecek. Böylece "Acaba daha da indirime girer mi?" endişesi olmadan alışveriş yapabileceksiniz. Aradaki fark iade kampanyası, satıcının Amazon.com.tr olduğu ve ürün sayfasında "Okula ve Şehre Dönüş" görseli bulunan tüm ürünlerde geçerli olacak. Kampanyadan sadece Prime üyeleri yararlanabilecek.
Amazon'da son 6 ayın en düşük fiyatlı ürünleri
- Huawei Matebook D16 Dizüstü Bilgisayar Intel Core i5-13420H, 16GB RAM, 1TB SSD: 23.749 TL
- Next YE-65020GFSG5 4K 65" Uydu Alıcılı Android Smart LED TV: 17.499 TL
- Next YE-22020KT Full HD 22" 55 Ekran Uydu Alıcılı LED TV: 3.499 TL
- Axen AX32DAL540 HD 32" 82 Ekran Uydu Alıcılı webOS Smart LED TV: 4.229 TL
- TCL S522W 2.1 Kanal 200 W Soundbar: 3.650 TL
- Anker Soundcore Liberty 4 NC Bluetooth Kulaklık: 2.249 TL
- Jabra Elite 4 Active Kulak İçi Bluetooth Kulaklık: 1.799 TL
- Soundcore by Anker VR P10 Kablosuz Kulak İçi Oyuncu Kulaklığı: 1.664 TL
- EarFun Air Pro 3 TW500W Beyaz 6 Mikrofonlu ANC Bluetooth Kulaklık: 2.161 TL
- Logitech M650 Signature Büyük Boy Sol El Sessiz Optik Kablosuz Mouse: 739 TL
- HP CS500 Kablosuz Klavye Mouse Seti: 763 TL
- Logitech G F310 Kablolu Gamepad: 589 TL
- Thrustmaster 458 Ferrari Spider Racing Direksiyon Seti PC ve Xbox: 6.701 TL
- ASUS ROG Delta Core Oyuncu Kulaklığı: 3.115 TL
- Razer Barracuda X Mercury White Kablosuz Oyuncu Kulaklığı: 3.590 TL
- Asus VA24EHF 23.8" 1 ms Full HD IPS 100 Hz Monitör: 2.581 TL
- Samsung Essential LS27C366EAUXUF 27" 4 ms Full HD Curved 75 Hz Monitör: 3.419 TL
- Koorui 27E6QC 27" 1 ms 2K Curved 144 Hz Oyuncu Monitörü: 4.653 TL
- Rampage PRIME PR27R165QC 27" 165Hz 1ms QHD 2K Curved Oyuncu Monitörü: 6.029 TL
- Gigabyte M32UC 31.5" 1 ms 4K Curved 144 Hz Oyuncu Monitörü: 17.074 TL
- LG 32UQ750P-W 31.5" 4 ms 4K Pivot 144 Hz Oyuncu Monitörü: 18.499 TL
- Dell UltraSharp Monitör 27 inç 4K IPS Monitör U2723QE: 19.117 TL
- MSI H310M PRO-VDH PLUS Intel H310M Anakart: 1.369 TL
- ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II Intel Z790 LGA1700 DDR5 ATX Anakart: 15.350 TL
- Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB White Edition 240 mm İşlemci Sıvı Soğutucu:
- Intenso SSD 2.5 inç SATA 3 240 GB: 569 TL
- TP-Link TL-WR840N Kablosuz Router: 448 TL
- TP-Link Deco E4 1200 Mbps 2'li Mesh Router: 1.770 TL
- TP-Link Archer VX1800v Wi-Fi 6 Modem Router: 2.158 TL
- TP-Link VX230v Wi-Fi 6 Modem Router: 2.041 TL
- Canon Pixma G4470 Wi-Fi + Tarayıcı + Fotokopi +Fax Renkli Çok Fonksiyonlu Yazıcı: 5.898 TL
- Braun Series 3 MGK3420 6’sı 1 Arada Erkek Bakım Kiti: 827 TL
- Philips HC3525/15 Saç Kesme Makinesi: 679 TL
- Grundig HD 2260 Saç Kurutma Makinesi: 494 TL
- Oral-B Pro Series 1 Şarjlı Diş Fırçası: 1.106 TL
- Black+Decker BHFEV1825CP-QW PowerSeries Extreme Şarjlı Dikey Süpürge: 6.299 TL
- Black+Decker BHSM1615DSM 1600 W Buharlı Temizleyici: 6.167 TL
- Melitta Avanza 600 F270-100 Tam Otomatik Espresso Makinesi: 18.029 TL
- TP-Link Tapo C212 3 MP 2K Wi-Fi Güvenlik Kamerası: 977 TL
- Einhell TE-CD 18/2 Li - Solo, Akülü Vidalama: 1.251 TL
- Bosch Akülü Darbeli Vidalama EasyImpact 1200: 1.239 TL
- Under Armour UA Charged Speed Swift Koşu Ayakkabısı Erkek: 1.040 TL
- LEGO Speed Champions Ferrari 812 Competizione 76914: 660 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.