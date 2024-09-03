Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatlarında kaçırmamanız gereken indirimler!

Tam Boyutta Gör Amazon'un Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı. 16 Eylül'e kadar çok sayıda üründe Prime üyelerini özel indirimli fiyatlar bekliyor. Bazı ürünlerde son ayların en düşük fiyatları sunuluyor. Sizin için son 6 ayın en düşük fiyatına inen ürünleri listeledik.

Hangi kategorilerde indirimler var?

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları’nda okul sezonu boyunca ihtiyaç duyacağınız ürünlerin yanı sıra giyim, cep telefonu, telefon aksesuarları, dizüstü bilgisayar, bilgisayar ekipmanları, televizyon, mutfak, yapı market ürünleri, kozmetik, kişisel bakım, gıda, hobi ürünleri gibi çeşitli kategorilerde indirimler dikkat çekiyor.

Tüm indirimli ürünlere ulaşmak için:

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları

Amazon'da Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı 1 gün önce eklendi

Satın aldığınız ürünün fiyatı düşerse aradaki fark iade

Amazon'un klasikleşen "aradaki fark iade" uygulaması bu kampanya için de geçerli olacak. Satın aldığınız bir ürünün fiyatı, 16 Eylül'e kadar sizin aldığınız fiyatın altına inerse Amazon aradaki farkı Amazon bakiyesi olarak hesabınıza yükleyecek. Böylece "Acaba daha da indirime girer mi?" endişesi olmadan alışveriş yapabileceksiniz. Aradaki fark iade kampanyası, satıcının Amazon.com.tr olduğu ve ürün sayfasında "Okula ve Şehre Dönüş" görseli bulunan tüm ürünlerde geçerli olacak. Kampanyadan sadece Prime üyeleri yararlanabilecek.

Aradaki fark iade kampanyası

Amazon'da son 6 ayın en düşük fiyatlı ürünleri

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Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatlarında öne çıkan indirimler