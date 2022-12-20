Yılın Son Fırsatları'na baktığımızda bazı ürünlerde Kasım ayındaki fiyatlara kadar inildiğini görmekteyiz. Kasım indirimlerini kaçıran müşteriler için bu fiyatlar, son şanslar olacaktır. Amazon'un daha önceki kampanya dönemlerinde olduğu gibi bu kampanyasında da uzun süreli indirimlerin yanı sıra sadece bir günlük "Flaş Fırsatlar" sunuluyor. Bugünün Flaş Fırsatları'nı sizin için listeledik.

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Amazon'da Sadece Bugüne Özel Flaş Fırsatlar - 20 Aralık

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Amazon'da Öne Çıkan İndirimler

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Amazon'da günün öne çıkan indirimleri (20 Aralık)