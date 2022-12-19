Tam Boyutta Gör Popüler sosyal medya platformu Twitter’ı satın alan ve verdiği kararlar ile gündemden düşmeyen Elon Musk, paylaştığı anketlere bir yenisini daha ekledi. Şimdi de ünlü milyarder, sosyal medya platformunun yöneticiliğinden çekilip çekilmeme kararını, kullanıcılara bıraktı. Anketin altında sonuçlara uyacağına dair güvence veren Musk, Twitter'ın CEO'luk koltuğuna veda edebilir.

Twitter kullanıcıları Elon Musk'ı istemiyor

Toplam 17.502.391 kişinin katıldığı ankete göre kullanıcıların yüzde 57,5’i 'evet', yüzde 42,5’i ise 'hayır' oyu verdi. Türkiye saatiyle 14:00'da sona eren anketin ardından ise kullanıcıların gözü Elon Musk’ın Twitter hesabına yöneldi. Ancak Musk cephesinden henüz bir açıklama paylaşılmadı.

Sonuçlar hakkında henüz bir yorum yayınlamadığı için Musk'ın ankete uyup uymayacağı bilinmiyor. Ancak anket sırasında Elon Musk, "Twitter'ı gerçekten ayakta tutabilecek işi kimse istemez. Halef yok" açıklamasında bulundu.

Twitter link paylaşma olayına el attı: Instagram ve Facebook 21 sa. önce eklendi

Twitter’da yaşanan hareketliliğin Elon Musk’ın yeni anketi ile devam ettiğini söyleyebiliriz. Dün sosyal medya platformu, kullanıcıların Facebook, Instagram ve Twitter gibi rakip platform bağlantılarını yasaklayan yeni bir kural değişikliğini duyurmuştu.

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Elon Musk'ın Twitter anketi sonuçlandı: Çoğunluk Musk'ı istemiyor