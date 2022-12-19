Elon Musk'ın Twitter anketi sonuçlandı: Çoğunluk Musk'ı istemiyor

Twitter kullanıcıları Elon Musk'ı istemiyor
Toplam 17.502.391 kişinin katıldığı ankete göre kullanıcıların yüzde 57,5’i 'evet', yüzde 42,5’i ise 'hayır' oyu verdi. Türkiye saatiyle 14:00'da sona eren anketin ardından ise kullanıcıların gözü Elon Musk’ın Twitter hesabına yöneldi. Ancak Musk cephesinden henüz bir açıklama paylaşılmadı.
Sonuçlar hakkında henüz bir yorum yayınlamadığı için Musk'ın ankete uyup uymayacağı bilinmiyor. Ancak anket sırasında Elon Musk, "Twitter'ı gerçekten ayakta tutabilecek işi kimse istemez. Halef yok" açıklamasında bulundu.
Twitter’da yaşanan hareketliliğin Elon Musk’ın yeni anketi ile devam ettiğini söyleyebiliriz. Dün sosyal medya platformu, kullanıcıların Facebook, Instagram ve Twitter gibi rakip platform bağlantılarını yasaklayan yeni bir kural değişikliğini duyurmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...