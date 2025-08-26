Her ay olduğu gibi Eylül ayında da çok sayıda yeni oyun oyunseverlerle buluşacak. Spor dünyasında yeni sezonun açılmasına paralel olarak FC (eski adıyla FIFA) ve NBA 2K serileri tazelenirken, Borderlands 4 ve Dying Light: The Beast gibi heyecanla beklenen oyunlar da raflardaki yerini alacak.

Eylül Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Oyun

Bu listemizde, önümüzdeki ay çıkacak yeni oyunlar arasında öne çıkan yapımları derledik. İşte Eylül ayında çıkacak en dikkat çekici 10 oyun:

1️⃣ Borderlands 4

Tam Boyutta Gör Eylül ayında çıkacak oyunların başında, popüler Borderlands serinin merakla beklenen dördüncü oyunu geliyor.

Çıkış tarihi : 12 Eylül

: 12 Eylül Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X

PC, PS5, Xbox Series S/X Tür: FPS, Aksiyon-Macera

Yine Gearbox Software tarafından geliştirilen Borderlands 4, serinin önceki oyunları gibi FPS türünde bir looter-shooter oyunu olacak. Oyun tek kişilik oynanabileceği gibi dört kişiye kadar co-op modunu da destekleyecek. Eski oyunlardan tanıdık yüzler geri dönerken, seriye katılan yeni Vault Hunter karakterleri de oyunculara farklı yetenekler ve oynanış tarzları sunacak.

2️⃣ Silent Hill f

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl çıkan Silent Hill 2 remake ile yeniden canlanan Silent Hill serisi, Eylül ayında yepyeni bir oyuna kavuşacak. Silent Hill f adını taşıyan bu yeni oyun, korku oyunlarının efsanevi markasını bambaşka bir yöne taşıyacak.

Çıkış tarihi : 25 Eylül

: 25 Eylül Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X

PC, PS5, Xbox Series S/X Tür: Korku-Gerilim

Serinin Japonya’da geçen ilk oyunu olan Silent Hill f, hem mekân hem de anlatı olarak köklü bir değişim sunacak. 1960’ların Japonya’sında geçen hikâye, yüzeyde pastoral bir güzelliğe sahip kasaba atmosferiyle başlıyor; ancak kısa sürede bu sakinliğin altında saklı korkunç bir çürümenin varlığı ortaya çıkıyor. Oyunda genç bir kadın karakterin gözünden, hem kişisel hem de doğaüstü dehşetlerle örülü bir hikâyeye tanık olacağız.

3️⃣ Hollow Knight: Silksong

Tam Boyutta Gör Indie oyun dünyasının en sevilen yapımlarından Hollow Knight'ın yıllardır beklenen devam oyunu nihayet Eylül ayında oyunseverlerle buluşacak.

Çıkış tarihi : 4, Eylül

: 4, Eylül Platformlar: PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Switch, Switch 2, Linux

PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Switch, Switch 2, Linux Tür: Metroidvania

Hollow Knight: Silksong, ilk oyunun yan karakterlerinden biri olan Hornet’i merkezine alıyor. Hornet, kendisini gizemli bir krallıkta buluyor ve hem düşmanlarla hem de zorlu çevre koşullarıyla mücadele etmek zorunda kalıyor. Oyuncular, tıpkı ilk oyunda olduğu gibi derinlemesine tasarlanmış Metroidvania tarzı bir dünyayı keşfederken, yeni yetenekler, akrobatik dövüş mekanikleri ve farklı silah seçenekleriyle çok daha hızlı tempolu bir oynanış deneyimi yaşayacak. Team Cherry tarafından geliştirilen Silksong, orijinal oyunun atmosferik sanat tasarımını korurken, yepyeni bölgeler, yüzlerce yeni düşman ve güçlü boss savaşları ile deneyimi genişletiyor. Tabii tüm bunlara yine Christopher Larkin imzalı müzikler eşlik ediyor.

4️⃣ EA Sports FC 26

Tam Boyutta Gör EA Sports'un FC serisi (eski adıyla FIFA) her yıl olduğu gibi bu yıl da eylül ayında yeni bir oyunla tazeleniyor. FC 26, yaptığı değişikliklerle iddialı geliyor.

Çıkış tarihi : 26 Eylül

: 26 Eylül Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Switch, Switch 2

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Switch, Switch 2 Tür: Spor

Geçtiğimiz yıl satışların biraz gerilemesinden olsa gerek EA Sports bu yıl FC serisinde pek çok değişiklik yapıyor. Kariyer moduna yıllar sonra ilk kez kayda değer eklemeler yapan EA, bunun yanı sıra oynanış tarafında da önemli bir değişikliğe gidiyor. FC 26'da oyunculara iki farklı oynanış modu sunulacak: Daha dinamik bir oynanış isteyenler (örneğin FUT oyuncuları) Rekabetçi Oynanış modunu seçerken, kariyer modunda daha gerçekçi bir deneyim peşinde olanlar Gerçekçi Oynanış (Authentic Gameplay) modunda, gerçeğe olabildiğince yakın bir simülasyonda mücadele verecekler.

5️⃣ Dying Light: The Beast

Tam Boyutta Gör Normalde geçtiğimiz ay çıkması beklenen ama bir son dakika kararıyla ertelenen Dying Light: The Beast, nihayet Eylül aayında oyunseverlerle buluşacak. İlk aşamada PC, PS5 ve Xbox Series'e yönelik olarak çıkacak oyun, yıl bitmeden PS4 ve Xbox One'a da gelecek.

Çıkış tarihi : 19 Eylül

: 19 Eylül Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X

PC, PS5, Xbox Series S/X Tür: Aksiyon-Macera, Korku

Dying Light: The Beast adını taşıyan bu yeni oyunda oyunseverler yine zombilerle dolu bir açık dünyada hayatta kalmaya çalışacak. FPS türündeki oyunun ana karakteri ilk oyundan tanıdığımız Kyle Crane olacak. İlk başta bir DLC olarak geliştirilen The Beast zamanla ayrı bir oyuna dönüşmüş olsa da Dying Light 2'nin Ultimate Edition'ına sahip olanlar The Beast'i ücretsiz olarak oynayabilecekler.

6️⃣ Hell is Us

Tam Boyutta Gör Deus Ex oyunlarının sanat direktörü olan Jonathan Jacques-Belletete öncülüğünde hazırlanan Hell is Us, oyuncuları tuhaf yaratıklarla dolu bir dünyanın içine atıyor. Zaten oyunun esin kaynağı da benzer temaları işleyen 2018 yapımı korku-gerilim filmi Annihilation.

Çıkış tarihi : 4 Eylül

: 4 Eylül Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X

PC, PS5, Xbox Series S/X Tür: Aksiyon-Macera

Annihilation'da olduğu gibi Hell is Us'ta oyuncular bu tuhaf, tekinsiz dünyada yollarını bulmak ve cevaplara ulaşmak için dünyayı keşfetmeye çalışacaklar. Silent Hill'den Alan Wake'e, Death Stranding'den Bloodborne'a pek çok oyundan izler taşıyan Hell is Us'a dair ilk yorumlar gayet olumlu.

7️⃣ NBA 2K26

Tam Boyutta Gör FC serisi gibi NBA 2K serisi de Eylül ayında yeni bir oyuna kavuşacak. NBA 2K serisi, bu yeni oyunla birlikte daha dinamik bir oynanış sunmayı hedefliyor.

Çıkış tarihi : 5 Eylül

: 5 Eylül Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Switch, Switch 2

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Switch, Switch 2 Tür: Spor

2K, daha akıcı animasyonlar, gelişmiş yapay zekâ ve gerçek maç atmosferi sayesinde oyuncuların bugüne kadarki en gerçekçi NBA deneyimini yaşayacağını söylüyor. Visual Concepts tarafından geliştirilen oyun, çapraz platform desteğiyle çevrim içi rekabeti büyütüyor. Ayrıca yeni jenerasyon konsollar için sunulan “ProPLAY” teknolojisi sayesinde NBA maçlarından gerçek oyuncu hareketleri doğrudan oyuna aktarılıyor; Böylece her yıldızın sahadaki tarzı çok daha otantik hissettiriyor.

8️⃣ Cronos: The New Dawn

Tam Boyutta Gör Cronos: The New Dawn, Silent Hill 2 remake'te oldukça etkileyici bir iş ortaya koyan Bloober Team'in imzasını taşıyor.

Çıkış tarihi : 5 Eylül

: 5 Eylül Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X, Switch 2

PC, PS5, Xbox Series S/X, Switch 2 Tür: Korku, Survival (Hayatta Kalma)

Kıyamet sonrası bir gelecekle 1980'ler Polonya'sı arasında gidip gelen Cronos: The New Dawn, aynı Silent Hill serisi gibi son derece atmosferik bir yapıya sahip. Oyuncuları tekinsiz bir dünyanın içine çeken Cronos, oynanış tarafında ise Dead Space'i akıllara getiriyor. TPS türündeki oyunda oyuncular türlü canavarlarla dolu bir alanda ilerleyip, kritik bir görevi yerine getirmeye çalışıyor.

9️⃣ Metal Eden

Tam Boyutta Gör Metal Eden, Ruiner ile dikkat çeken Reikon Games'in imzasını taşıyor. Ruiner'da olduğu gibi Metal Eden'da da oyuncular, aksiyon dozu yüksek bir maceraya atılıyor.

Çıkış tarihi : 2 Eylül

: 2 Eylül Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X

PC, PS5, Xbox Series S/X Tür: FPS, Aksiyon-Macera

"Doom ile Ghostrunner'ın karışımı" olarak tanımlanan Metal Eden, bilinçlerin robotik gövdelere aktarıldığı distopik bir dünyada geçiyor. FPS türündeki oyunda oyuncular, Aska adlı bir savaşçıyı kontrol ediyor. Yörüngede bulunan Moebius şehrine gönderilen Aska, burada insanların “CORE” adı verilen bilinç parçalarını kurtarmaya çalışıyor.

🔟 Sonic Racing: Crossworlds

Tam Boyutta Gör Sonic'in "kart yarışı" oyunlarına Eylül ayında bir yenisi daha ekleniyor. Üstelik bu kez Sonic'e farklı serilerden karakterler de eşlik ediyor. Zaten oyundaki Crossworlds ifadesi de buradan geliyor.

Çıkış tarihi : 25 Eylül

: 25 Eylül Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Switch, Switch 2

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Switch, Switch 2 Tür: Yarış

Sonic Racing: Crossworlds'te oyuncular Sonic, Minecraft, Spongebob, Yakuza gibi farklı serilerden alınmış karakterlerden birini seçerek eğlenceli bir yarışa girişiyor. Sadece karakterler değil yarış pistleri de oyuncuları farklı farklı evrenlere götürüyor. Dört oyuncuya kadar lokal co-op (bölünmüş ekran) desteği sunan oyun, online olarak ise 12 kişiye kadar birlikte oynanabiliyor.

