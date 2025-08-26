Her ay olduğu gibi Eylül ayında da çok sayıda yeni oyun oyunseverlerle buluşacak. Spor dünyasında yeni sezonun açılmasına paralel olarak FC (eski adıyla FIFA) ve NBA 2K serileri tazelenirken, Borderlands 4 ve Dying Light: The Beast gibi heyecanla beklenen oyunlar da raflardaki yerini alacak.
Eylül Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Oyun
Bu listemizde, önümüzdeki ay çıkacak yeni oyunlar arasında öne çıkan yapımları derledik. İşte Eylül ayında çıkacak en dikkat çekici 10 oyun:
1️⃣ Borderlands 4
- Çıkış tarihi: 12 Eylül
- Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X
- Tür: FPS, Aksiyon-Macera
Yine Gearbox Software tarafından geliştirilen Borderlands 4, serinin önceki oyunları gibi FPS türünde bir looter-shooter oyunu olacak. Oyun tek kişilik oynanabileceği gibi dört kişiye kadar co-op modunu da destekleyecek. Eski oyunlardan tanıdık yüzler geri dönerken, seriye katılan yeni Vault Hunter karakterleri de oyunculara farklı yetenekler ve oynanış tarzları sunacak.
2️⃣ Silent Hill f
- Çıkış tarihi: 25 Eylül
- Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X
- Tür: Korku-Gerilim
Serinin Japonya’da geçen ilk oyunu olan Silent Hill f, hem mekân hem de anlatı olarak köklü bir değişim sunacak. 1960’ların Japonya’sında geçen hikâye, yüzeyde pastoral bir güzelliğe sahip kasaba atmosferiyle başlıyor; ancak kısa sürede bu sakinliğin altında saklı korkunç bir çürümenin varlığı ortaya çıkıyor. Oyunda genç bir kadın karakterin gözünden, hem kişisel hem de doğaüstü dehşetlerle örülü bir hikâyeye tanık olacağız.
3️⃣ Hollow Knight: Silksong
- Çıkış tarihi: 4, Eylül
- Platformlar: PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Switch, Switch 2, Linux
- Tür: Metroidvania
Hollow Knight: Silksong, ilk oyunun yan karakterlerinden biri olan Hornet’i merkezine alıyor. Hornet, kendisini gizemli bir krallıkta buluyor ve hem düşmanlarla hem de zorlu çevre koşullarıyla mücadele etmek zorunda kalıyor. Oyuncular, tıpkı ilk oyunda olduğu gibi derinlemesine tasarlanmış Metroidvania tarzı bir dünyayı keşfederken, yeni yetenekler, akrobatik dövüş mekanikleri ve farklı silah seçenekleriyle çok daha hızlı tempolu bir oynanış deneyimi yaşayacak. Team Cherry tarafından geliştirilen Silksong, orijinal oyunun atmosferik sanat tasarımını korurken, yepyeni bölgeler, yüzlerce yeni düşman ve güçlü boss savaşları ile deneyimi genişletiyor. Tabii tüm bunlara yine Christopher Larkin imzalı müzikler eşlik ediyor.
4️⃣ EA Sports FC 26
- Çıkış tarihi: 26 Eylül
- Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Switch, Switch 2
- Tür: Spor
Geçtiğimiz yıl satışların biraz gerilemesinden olsa gerek EA Sports bu yıl FC serisinde pek çok değişiklik yapıyor. Kariyer moduna yıllar sonra ilk kez kayda değer eklemeler yapan EA, bunun yanı sıra oynanış tarafında da önemli bir değişikliğe gidiyor. FC 26'da oyunculara iki farklı oynanış modu sunulacak: Daha dinamik bir oynanış isteyenler (örneğin FUT oyuncuları) Rekabetçi Oynanış modunu seçerken, kariyer modunda daha gerçekçi bir deneyim peşinde olanlar Gerçekçi Oynanış (Authentic Gameplay) modunda, gerçeğe olabildiğince yakın bir simülasyonda mücadele verecekler.
5️⃣ Dying Light: The Beast
- Çıkış tarihi: 19 Eylül
- Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X
- Tür: Aksiyon-Macera, Korku
Dying Light: The Beast adını taşıyan bu yeni oyunda oyunseverler yine zombilerle dolu bir açık dünyada hayatta kalmaya çalışacak. FPS türündeki oyunun ana karakteri ilk oyundan tanıdığımız Kyle Crane olacak. İlk başta bir DLC olarak geliştirilen The Beast zamanla ayrı bir oyuna dönüşmüş olsa da Dying Light 2'nin Ultimate Edition'ına sahip olanlar The Beast'i ücretsiz olarak oynayabilecekler.
6️⃣ Hell is Us
- Çıkış tarihi: 4 Eylül
- Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X
- Tür: Aksiyon-Macera
Annihilation'da olduğu gibi Hell is Us'ta oyuncular bu tuhaf, tekinsiz dünyada yollarını bulmak ve cevaplara ulaşmak için dünyayı keşfetmeye çalışacaklar. Silent Hill'den Alan Wake'e, Death Stranding'den Bloodborne'a pek çok oyundan izler taşıyan Hell is Us'a dair ilk yorumlar gayet olumlu.
7️⃣ NBA 2K26
- Çıkış tarihi: 5 Eylül
- Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Switch, Switch 2
- Tür: Spor
2K, daha akıcı animasyonlar, gelişmiş yapay zekâ ve gerçek maç atmosferi sayesinde oyuncuların bugüne kadarki en gerçekçi NBA deneyimini yaşayacağını söylüyor. Visual Concepts tarafından geliştirilen oyun, çapraz platform desteğiyle çevrim içi rekabeti büyütüyor. Ayrıca yeni jenerasyon konsollar için sunulan “ProPLAY” teknolojisi sayesinde NBA maçlarından gerçek oyuncu hareketleri doğrudan oyuna aktarılıyor; Böylece her yıldızın sahadaki tarzı çok daha otantik hissettiriyor.
8️⃣ Cronos: The New Dawn
- Çıkış tarihi: 5 Eylül
- Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X, Switch 2
- Tür: Korku, Survival (Hayatta Kalma)
Kıyamet sonrası bir gelecekle 1980'ler Polonya'sı arasında gidip gelen Cronos: The New Dawn, aynı Silent Hill serisi gibi son derece atmosferik bir yapıya sahip. Oyuncuları tekinsiz bir dünyanın içine çeken Cronos, oynanış tarafında ise Dead Space'i akıllara getiriyor. TPS türündeki oyunda oyuncular türlü canavarlarla dolu bir alanda ilerleyip, kritik bir görevi yerine getirmeye çalışıyor.
9️⃣ Metal Eden
- Çıkış tarihi: 2 Eylül
- Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X
- Tür: FPS, Aksiyon-Macera
"Doom ile Ghostrunner'ın karışımı" olarak tanımlanan Metal Eden, bilinçlerin robotik gövdelere aktarıldığı distopik bir dünyada geçiyor. FPS türündeki oyunda oyuncular, Aska adlı bir savaşçıyı kontrol ediyor. Yörüngede bulunan Moebius şehrine gönderilen Aska, burada insanların “CORE” adı verilen bilinç parçalarını kurtarmaya çalışıyor.
🔟 Sonic Racing: Crossworlds
- Çıkış tarihi: 25 Eylül
- Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Switch, Switch 2
- Tür: Yarış
Sonic Racing: Crossworlds'te oyuncular Sonic, Minecraft, Spongebob, Yakuza gibi farklı serilerden alınmış karakterlerden birini seçerek eğlenceli bir yarışa girişiyor. Sadece karakterler değil yarış pistleri de oyuncuları farklı farklı evrenlere götürüyor. Dört oyuncuya kadar lokal co-op (bölünmüş ekran) desteği sunan oyun, online olarak ise 12 kişiye kadar birlikte oynanabiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: