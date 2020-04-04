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    Xiaomi dev ekranlı yeni televizyonunu duyurdu

    Xiaomi Full Screen TV Pro 75 akıllı televizyon modeli dev ekranına rağmen çerçevesiz bir tasarım elde etmeyi başarıyor. Donanım ise 8K içerikleri destekleyecek kapasiteye sahip.
    4 gün
    4b
    2
    15
    Televizyonlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi dev ekranlı yeni televizyonunu duyurdu
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    Akıllı telefon sektöründe olduğu kadar televizyon sektöründe de oldukça başarılı olan Xiaomi bu hafta dev ekranlı yeni bir model tanıttı. Xiaomi Full Screen TV Pro 75 rekor bir ekran-kasa oranına sahip.

    Xiaomi Full Screen TV Pro 75 özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Full Screen TV Pro 75 modeli serinin en büyük ekranına sahip olmasının yanında oldukça ince ekran çerçeveleri barındırıyor. Bu sayede yüzde 97 civarında ekran-kasa oranına ulaşmayı başarıyor.

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    Televizyon modelinde 12nm sürecinde tasarlanan 4 çekirdekli bir yonga seti yer alıyor. Sistem 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile destekleniyor. Donanım 4K ekran çözünürlüğü yanında 8K içerik çözünürlüğünü de destekliyor. PatchWall işletim sistemi yapay zeka teknolojisi ile kullanıcıyı tanıyarak kişisel öneriler hazırlayabiliyor.

    Ağırlıklı olarak Çinli içerik platformlarını barındıran televizyonda XiaoAi dijital asistan ve Dolby Audio gibi ekstralar yer alıyor. Xiaomi Full Screen TV Pro 75 modeli 846$ gibi üst seviye bir fiyat etiketi ile satılacak.

    Xiaomi dev ekranlı yeni televizyonunu duyurdu

    Xiaomi bunun yanında Mi TV 4A modelinde 60 inçlik bir versiyon daha ekledi. 4K LCD ekrana sahip olan televizyon 64-bitlik işlemci, 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile geliyor. Fiyatı ise 281$ olacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/04/03/xiaomis-75-inch-full-screen-tv-pro-launched-mi-tv-4a-gets-a-60-inch-version-too/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    gorkem2626 (Görkem Durul) 4 gün en beğenilen
    281 birime tv ünitesi alamıyoruz adamlar TV alıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    cherkesomer (pole racer) 4 gün gorkem2626
    yuan a çevirirsen kendileride 2000 birime alacak sıkma canını
    3 Yanıt Yanıtla +1
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    hadjimurat (Murat Demircan) 4 gün
    280 dolara 60 inch televizyon gercekten cografya kaderdir arkadas
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    kadirlatif 2 gün yeni yorumcu
    çok güzel duruyor ama
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    Re-Atum (Ahmet Uyaroğlu) 2 gün
    Önce covid19 dan ..ötünüzü toplayın..
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    Krone 2 gün
    60 inçlik televizyonun fiyatı çok uygunmuş. Gelse düşünülür.
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    savcınız 4 gün
    çok hoş duruyor be.
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    hadjimurat (Murat Demircan) 4 gün
    280 dolara 60 inch televizyon gercekten cografya kaderdir arkadas
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    tahir40 (Tahir ) 4 gün
    Xiaomi 4S TVsi var piyasada, ne satın alan var, ne bi yerde incelemesini gördüm.
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    gorkem2626 (Görkem Durul) 4 gün en beğenilen
    281 birime tv ünitesi alamıyoruz adamlar TV alıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    cherkesomer (pole racer) 4 gün gorkem2626
    yuan a çevirirsen kendileride 2000 birime alacak sıkma canını
    3 Yanıt Yanıtla +1
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    WB 4 gün
    Tr fiyatlari ne olacak bakalim, ozellikle 60”
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 4 gün
    Bir de şu Mi Tv Box 5i tanitsalar artik. Eskisinin ustunden 1 seneden fazla gecti artik.
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