Xiaomi dev ekranlı yeni televizyonunu duyurdu

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Akıllı telefon sektöründe olduğu kadar televizyon sektöründe de oldukça başarılı olan Xiaomi bu hafta dev ekranlı yeni bir model tanıttı. Xiaomi Full Screen TV Pro 75 rekor bir ekran-kasa oranına sahip.

Xiaomi Full Screen TV Pro 75 özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Full Screen TV Pro 75 modeli serinin en büyük ekranına sahip olmasının yanında oldukça ince ekran çerçeveleri barındırıyor. Bu sayede yüzde 97 civarında ekran-kasa oranına ulaşmayı başarıyor.

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Televizyon modelinde 12nm sürecinde tasarlanan 4 çekirdekli bir yonga seti yer alıyor. Sistem 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile destekleniyor. Donanım 4K ekran çözünürlüğü yanında 8K içerik çözünürlüğünü de destekliyor. PatchWall işletim sistemi yapay zeka teknolojisi ile kullanıcıyı tanıyarak kişisel öneriler hazırlayabiliyor.

Ağırlıklı olarak Çinli içerik platformlarını barındıran televizyonda XiaoAi dijital asistan ve Dolby Audio gibi ekstralar yer alıyor. Xiaomi Full Screen TV Pro 75 modeli 846$ gibi üst seviye bir fiyat etiketi ile satılacak.

Xiaomi bunun yanında Mi TV 4A modelinde 60 inçlik bir versiyon daha ekledi. 4K LCD ekrana sahip olan televizyon 64-bitlik işlemci, 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile geliyor. Fiyatı ise 281$ olacak.

https://www.gizmochina.com/2020/04/03/xiaomis-75-inch-full-screen-tv-pro-launched-mi-tv-4a-gets-a-60-inch-version-too/

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