Sony Xperia 10 VII özellikleri ve tasarımı sızdırıldı

Sony Xperia 10 VII özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı
Paylaşılan görsellere göre Xperia 10 VII, selefi Xperia 10 VI'dan farklı olarak yatay konumlandırılmış kamera modülüne sahip olacak. Arka bölümde iki kamera sensörü yan yana konumlandırılırken, modül içerisinde LED flaş ve iki adet mikrofon da yer alıyor. Buna göre Sony’nin uzun süredir tercih ettiği dikey kamera düzeninden bu kez vazgeçtiğini söyleyelim.
Cihazın ön yüzünde ise kalın üst ve alt çerçeveler korunuyor. Çentik ya da kamera deliği bulunmayan panel, Sony'nin alışılmış tasarım çizgisini devam ettiriyor. Sağ tarafta ses kontrol ve güç tuşlarının yanında bir bileklik yuvası yer alırken, sızıntılarda özel kamera tuşu görülmüyor. Ancak modelin yine de deklanşör tuşuyla gelmesi bekleniyor.
Sony Xperia 10 VII'nin fiyatı veya pazarda ne kadar başarılı olacağı net değil. Ancak markanın küresel pazar payı %1 seviyelerine gerilemiş durumda ve satışlar birçok bölgede kısıtlı. Buna rağmen Sony, Xperia serisini niş bir kullanıcı kitlesi için canlı tutmaya devam ediyor.