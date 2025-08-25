Sony Xperia 10 VII özellikleri ve tasarımı sızdırıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Sony, kamera odaklı orta sınıf modelleriyle akıllı telefon pazarında varlık göstermeye devam ediyor. Serinin yeni üyesi olacak Xperia 10 VII, önümüzdeki Ekim ayında tanıtılacak. Amazon Japonya'da listelenen bir kılıf ise, cihazın tasarımını gün yüzüne çıkardı.

Sony Xperia 10 VII özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı

Paylaşılan görsellere göre Xperia 10 VII, selefi Xperia 10 VI'dan farklı olarak yatay konumlandırılmış kamera modülüne sahip olacak. Arka bölümde iki kamera sensörü yan yana konumlandırılırken, modül içerisinde LED flaş ve iki adet mikrofon da yer alıyor. Buna göre Sony’nin uzun süredir tercih ettiği dikey kamera düzeninden bu kez vazgeçtiğini söyleyelim.

Cihazın ön yüzünde ise kalın üst ve alt çerçeveler korunuyor. Çentik ya da kamera deliği bulunmayan panel, Sony'nin alışılmış tasarım çizgisini devam ettiriyor. Sağ tarafta ses kontrol ve güç tuşlarının yanında bir bileklik yuvası yer alırken, sızıntılarda özel kamera tuşu görülmüyor. Ancak modelin yine de deklanşör tuşuyla gelmesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Teknik tarafta Xperia 10 VII'nin 6,1 inç büyüklüğünde 21:9 oranlı ekranla geleceği belirtiliyor. Bu ölçüler, cihazı halen piyasadaki en ince ve uzun telefonlardan biri yapacak. Ayrıca Sony, plastik yerine metal çerçeveye geçiş yaparak dayanıklılığı artırmayı planlıyor. İşlemci tarafında ise önceki nesilde kullanılan Snapdragon 6 Gen 1 yerine Snapdragon 6 Gen 4’e geçileceği söyleniyor.

Sony, ABD'de PlayStation 5 fiyatlarına zam yaptı 4 gün önce eklendi

Sony Xperia 10 VII'nin fiyatı veya pazarda ne kadar başarılı olacağı net değil. Ancak markanın küresel pazar payı %1 seviyelerine gerilemiş durumda ve satışlar birçok bölgede kısıtlı. Buna rağmen Sony, Xperia serisini niş bir kullanıcı kitlesi için canlı tutmaya devam ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Sony Xperia 10 VII özellikleri ve tasarımı sızdırıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: