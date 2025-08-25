Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sony Xperia 10 VII özellikleri ve tasarımı sızdırıldı

    Sony, kompakt telefon serisi Xperia 10 serisinin yeni modeli üzerinde hazırlıklara başladı. Xperia 10 VII, yeni kamera tasarımı ve güncellenmiş donanımıyla Ekim ayında geliyor. İşte detaylar..

    Sony Xperia 10 VII özellikleri ve tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Sony, kamera odaklı orta sınıf modelleriyle akıllı telefon pazarında varlık göstermeye devam ediyor. Serinin yeni üyesi olacak Xperia 10 VII, önümüzdeki Ekim ayında tanıtılacak. Amazon Japonya'da listelenen bir kılıf ise, cihazın tasarımını gün yüzüne çıkardı.

    Sony Xperia 10 VII özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı

    Paylaşılan görsellere göre Xperia 10 VII, selefi Xperia 10 VI'dan farklı olarak yatay konumlandırılmış kamera modülüne sahip olacak. Arka bölümde iki kamera sensörü yan yana konumlandırılırken, modül içerisinde LED flaş ve iki adet mikrofon da yer alıyor. Buna göre Sony’nin uzun süredir tercih ettiği dikey kamera düzeninden bu kez vazgeçtiğini söyleyelim.

    Cihazın ön yüzünde ise kalın üst ve alt çerçeveler korunuyor. Çentik ya da kamera deliği bulunmayan panel, Sony'nin alışılmış tasarım çizgisini devam ettiriyor. Sağ tarafta ses kontrol ve güç tuşlarının yanında bir bileklik yuvası yer alırken, sızıntılarda özel kamera tuşu görülmüyor. Ancak modelin yine de deklanşör tuşuyla gelmesi bekleniyor.

    Sony Xperia 10 VII özellikleri ve tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Teknik tarafta Xperia 10 VII'nin 6,1 inç büyüklüğünde 21:9 oranlı ekranla geleceği belirtiliyor. Bu ölçüler, cihazı halen piyasadaki en ince ve uzun telefonlardan biri yapacak. Ayrıca Sony, plastik yerine metal çerçeveye geçiş yaparak dayanıklılığı artırmayı planlıyor. İşlemci tarafında ise önceki nesilde kullanılan Snapdragon 6 Gen 1 yerine Snapdragon 6 Gen 4’e geçileceği söyleniyor.

    Sony Xperia 10 VII'nin fiyatı veya pazarda ne kadar başarılı olacağı net değil. Ancak markanın küresel pazar payı %1 seviyelerine gerilemiş durumda ve satışlar birçok bölgede kısıtlı. Buna rağmen Sony, Xperia serisini niş bir kullanıcı kitlesi için canlı tutmaya devam ediyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Togg T10F kamuflajsız şekilde gözler önüne çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    passat partikül filtresi uyarısı lise diplomamı kaybettim travazol krem kedi mantar esenyurt fatih mahallesi whatsapp resmi uygulama hatası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno 11FS
    OPPO Reno 11FS
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF Gaming A15
    ASUS TUF Gaming A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum