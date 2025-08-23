Giriş
    Mortal Kombat Legacy Kollection'da yer alacak oyunlar açıklandı

    Mortal Kombat serisinin hayranları ve genel olarak dövüş oyunlarını sevenlerin beklediği Mortal Kombat Legacy Kollection'da yer alacak oyunların tam listesi Gamescom'da açıklandı.

    Mortal Kombat Kollection oyunlar listesi Tam Boyutta Gör
    Yayıncı Warner Bros. Interactive Entertainment, geliştirici Digital Eclipse, PlayStation dönemi oyunu olan Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero ve Mortal Kombat Special Forces'un Mortal Kombat: Legacy Kollection'da yer aldığını duyurdu.

    Mortal Kombat Kollection'ın 1997'den beri hiçbir yerde oynanamayan Ultimate Mortal Kombat 3 sürümünü içerdiği de duyuruldu. Warner Bros., Ultimate Mortal Kombat 3'ün WaveNet sürümünün başta arcade makineleri için Midway'in WaveNet çevrimiçi eşleştirme hizmetini desteklemek üzere geliştirildiğini açıkladı: “Bu benzersiz sürüm, Noob Saibot'u seçilebilir karakter olarak sunan tek arcade sürümüydü. İlk kez Digital Eclipse tarafından öykünüp korunan WaveNet sürümü, Mortal Kombat: Legacy Kollection'da ilk kez karşımıza çıkıyor.”

    Mortal Kombat: Legacy Kollection'da daha affedici oynanış için yeni geri sarma özelliği, ekranda hareket listeleri ve oyuncuların kombolarını mükemmelleştirmelerine yardımcı olacak eğitici mod bulunuyor. Ayrıca, oyunculara bitirici hareketlerde ustalaşma şansı veren bir fatality eğitici olacak.

    Mortal Kombat: Legacy Kollection oyunlar listesi

    • Mortal Kombat – 1992 (Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, Game Gear)
    • Mortal Kombat II – 1993 (Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, 32X)
    • Mortal Kombat 3 – 1995 (Arcade, SNES, Genesis)
    • Ultimate Mortal Kombat 3 – 1995 (Arcade, WaveNet Arcade, SNES)
    • Mortal Kombat Trilogy – 1996 (PlayStation)
    • Mortal Kombat 4 – 1997 (Arcade)
    • Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero – 1997 (PlayStation)
    • Mortal Kombat Special Forces – 2000 (PlayStation)
    • Mortal Kombat Advance – 2001 (Game Boy Advance)
    • Mortal Kombat: Deadly Alliance – 2002 (Game Boy Advance)
    • Mortal Kombat: Tournament Edition – 2003 (Game Boy Advance)

    Mortal Kombat: Legacy Kollection'ın 2025 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Warner Bros., oyunun dijital versiyonunun PlayStation 5, PS4, Xbox Series X ve S, Xbox One konsolları, PC (Steam), Nintendo Switch 2 ve Nintendo Switch'te olacağını ve çıkış tarihinin daha sonra açıklanacağını söyledi.

