Call of Duty: Black Ops 7 hikayesinde zorluk seçilemeyecek

Tam Boyutta Gör Call of Duty: Black Ops 7’de hikaye modu yalnızca tek oyunculu olmayacak. Oyuncular ister tek başlarına ister birkaç kişiyle birlikte hikayeyi deneyimleyebilecek. Ancak, seride ilk olarak hikayede zorluk seviyesinin seçilmesine izin verilmeyecek.

CoD Black Ops 7'de zorluk seviyesi neye göre ayarlanacak?

Black Ops 7’de zorluk oyuna entegre edilmiş, kullanıcı tarafından ayarlanamayacak. Co-op modunda kaç kişinin oynadığına bağlı olarak zorluk seviyesi değişecek. Geçmiş oyunlardaki gibi zorluk seçilemeyecek.

Treyarch'ın yardımcı kreatif direktörü Miles Leslie, “Zorluğu oyuna dahil ettik çünkü co-op hikayede farklı bir yaklaşım sergilemeniz gerekiyor ve görevleri tek başına oynayanlar için de doğru hissettirdiğinden emin olmak istedik. Sizi unutmuyoruz, sizi seviyoruz; sosyal bir deneyim olduğu için eğlenceli olmasını, aynı zamanda iki, üç ve dört oyuncu için de yeterli zorluk seviyesini sunmasını istiyoruz.” diyor.

Şimdiye kadar Call of Duty oyunlarında yeni başlayanlardan deneyimli oyunculara herkes için uygun zorluk seviyesi oldu ve hikayeyi farklı zorluklarda birden fazla kez tamamlayan oyuncuların sayısı çok. Ancak, Call of Duty: Black Ops 7’de bu mümkün olmayacak. Co-op modunun eklenmesinin zorluk seçeneğinin kaldırılması anlamına gelmesi çok saçma. Co-op mücadelelere sahip sayısız çok oyunculu oyun (örneğin Halo serisi), oyuncuların zorluk seviyelerini seçmelerine olanak tanıyor.

