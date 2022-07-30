Amazon'un Ağustos ayında vereceği ücretsiz Prime Gaming oyunları belli oldu: 6 yeni oyun

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Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların bu ayki listesi açıklandı. Bu ay Prime Gaming kütüphanesi her zaman olduğu gibi geniş ancak geçen aylar gibi heyecanlandıran çok fazla büyük yapım yok.

İlhan Yılmaz, bağımsız oyun stüdyosu Semruk Games’i kurdu 21 sa. önce eklendi

Bildiğiniz üzere Amazon bu ay 12 - 13 Temmuz'da Prime Day indirimleri sebebiyle 30'dan fazla oyunu ücretsiz vermişti ve aralarında gerçekten muazzam yapımlar vardı. Bu ay da güzel yapımlar var ancak elbette önceki ayın heyecanını yaratamıyor. Ağustos 2022 oyunları 1 Ağustos'ta erişime açılacak yani Temmuz oyunlarını almak için hala fırsatınız var. Bu ay verilen oyunları aşağıda bulabilirsiniz.

Amazon Prime Gaming Ağustos 2022 Oyunları

StarCraft: Remastered

Zak McKracken and the Alien Mindbenders

Beasts of Maravilla Island

Recompile

ScourgeBringer

Family Mysteries: Poisonous Promises

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Ağustos 2022 Amazon Prime Gaming oyunları belli oldu