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    Amazon'un Ağustos ayında vereceği ücretsiz Prime Gaming oyunları belli oldu: 6 yeni oyun

    Amazon Prime üyelerinin ücretsiz bir şekilde erişebildiği Prime Gaming oyunları bölümünde Ocak 2022'de 9 oyun var ve oyuncuları sevindirecek yapımlar bulunuyor.
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    Ağustos 2022 Amazon Prime Gaming oyunları belli oldu
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    Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların bu ayki listesi açıklandı. Bu ay Prime Gaming kütüphanesi her zaman olduğu gibi geniş ancak geçen aylar gibi heyecanlandıran çok fazla büyük yapım yok.

    Bildiğiniz üzere Amazon bu ay 12 - 13 Temmuz'da Prime Day indirimleri sebebiyle 30'dan fazla oyunu ücretsiz vermişti ve aralarında gerçekten muazzam yapımlar vardı. Bu ay da güzel yapımlar var ancak elbette önceki ayın heyecanını yaratamıyor. Ağustos 2022 oyunları 1 Ağustos'ta erişime açılacak yani Temmuz oyunlarını almak için hala fırsatınız var. Bu ay verilen oyunları aşağıda bulabilirsiniz.

    Amazon Prime Gaming Ağustos 2022 Oyunları

    • StarCraft: Remastered
    • Zak McKracken and the Alien Mindbenders
    • Beasts of Maravilla Island
    • Recompile
    • ScourgeBringer
    • Family Mysteries: Poisonous Promises
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