Yeni düzenleme yarın yürürlüğe giriyor: Temu'dan siparişlerin gümrük süreci nasıl işleyecek?

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Tam Boyutta Gör Yurt dışından alışverişlere getirilen yeni gümrük düzenlemesi 21 Ağustos’ta yürürlüğe giriyor. Yarın itibarıyla yurt dışından gelen siparişlerde yeni düzenleme uygulanacak. 30 Euro’nun üzerindeki siparişler gümrüğe takılacak. 30 Euro’nun altındaki siparişlerde ise AB ülkelerinden gelenlerden yüzde 30, AB dışından gelenlerden yüzde 60 oranında gümrük vergisi alacak. Peki yeni düzenlemeyle birlikte Temu’daki vergilendirme süreci nasıl olacak?

Yurt dışı alışveriş limiti düşürüldü: Gümrük vergileri arttı 2 hf. önce eklendi

Çinli e-ticaret platformu Temu, kısa sürede ülkemizde popüler hale geldi. Temu’dan sipariş verirken vergi ödemesi yapılarak sipariş tamamlanıyor. Temu, yeni düzenlemenin açıklanmasının ardından platformdaki sepet limitlerini ve vergi oranını güncellemişti ancak daha önceden sipariş veren ve siparişi henüz teslim edilmeyen kullanıcılar nasıl bir süreç işleneceğini merak ediyor.

Müşteriler ek vergi ödeyecek mi?

Temu’dan sipariş verirken ödediğiniz vergi tutarı, gümrükte hesaplanan ücretten daha fazla çıkarsa Temu sizin için o farkı ödeyecek. Temu, müşterilerden herhangi bir şekilde ek vergi ödemesi almayacağını ifade ediyor. Sipariş esnasında ödediğiniz vergi miktarı, gümrüğün hesaplanan miktardan daha düşük çıkarsa Temu aradaki farkı size geri ödeyecek.

Temu, daha önceden sipariş edilen ve tutarı 30 Euro’nun üzerindeki siparişlerin gümrük vergisi ödendiği için siparişlerin gümrüğe takılmayacağını söylüyor. Fakat mevzuata göre gümrük işlemleri, ürün gümrüğe ulaştıktan sonra yapılıyor. 30 Euro’nun üzerindeki siparişlerin gümrüğe takılıp takılmayacağı konusunda henüz kesin bir şey söylemek mümkün değil. 30 Euro'nun üzerindeki siparişlerin gümrüğe takılıp takılmayacağını yarından itibaren göreceğiz.

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Temu'dan siparişlerin gümrük süreci nasıl işleyecek?