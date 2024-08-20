Yeni düzenleme yarın yürürlüğe giriyor: Temu'dan siparişlerin gümrük süreci nasıl işleyecek?

Çinli e-ticaret platformu Temu, kısa sürede ülkemizde popüler hale geldi. Temu’dan sipariş verirken vergi ödemesi yapılarak sipariş tamamlanıyor. Temu, yeni düzenlemenin açıklanmasının ardından platformdaki sepet limitlerini ve vergi oranını güncellemişti ancak daha önceden sipariş veren ve siparişi henüz teslim edilmeyen kullanıcılar nasıl bir süreç işleneceğini merak ediyor.
Müşteriler ek vergi ödeyecek mi?
Temu’dan sipariş verirken ödediğiniz vergi tutarı, gümrükte hesaplanan ücretten daha fazla çıkarsa Temu sizin için o farkı ödeyecek. Temu, müşterilerden herhangi bir şekilde ek vergi ödemesi almayacağını ifade ediyor. Sipariş esnasında ödediğiniz vergi miktarı, gümrüğün hesaplanan miktardan daha düşük çıkarsa Temu aradaki farkı size geri ödeyecek.
Temu, daha önceden sipariş edilen ve tutarı 30 Euro’nun üzerindeki siparişlerin gümrük vergisi ödendiği için siparişlerin gümrüğe takılmayacağını söylüyor. Fakat mevzuata göre gümrük işlemleri, ürün gümrüğe ulaştıktan sonra yapılıyor. 30 Euro’nun üzerindeki siparişlerin gümrüğe takılıp takılmayacağı konusunda henüz kesin bir şey söylemek mümkün değil. 30 Euro'nun üzerindeki siparişlerin gümrüğe takılıp takılmayacağını yarından itibaren göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.