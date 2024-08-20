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    Anlık Bildirim

    Yeni düzenleme yarın yürürlüğe giriyor: Temu'dan siparişlerin gümrük süreci nasıl işleyecek?

    Yurt dışından alışverişlerde yeni gümrük kuralları yarın yürürlüğe giriyor. Temu'dan yeni düzenleme öncesi verilen siparişler gümrüğe takılacak mı? Gümrükte ek vergi çıkacak mı?
    Temu'dan siparişlerin gümrük süreci nasıl işleyecek? Tam Boyutta Gör
    Yurt dışından alışverişlere getirilen yeni gümrük düzenlemesi 21 Ağustos’ta yürürlüğe giriyor. Yarın itibarıyla yurt dışından gelen siparişlerde yeni düzenleme uygulanacak. 30 Euro’nun üzerindeki siparişler gümrüğe takılacak. 30 Euro’nun altındaki siparişlerde ise AB ülkelerinden gelenlerden yüzde 30, AB dışından gelenlerden yüzde 60 oranında gümrük vergisi alacak. Peki yeni düzenlemeyle birlikte Temu’daki vergilendirme süreci nasıl olacak?

    Çinli e-ticaret platformu Temu, kısa sürede ülkemizde popüler hale geldi. Temu’dan sipariş verirken vergi ödemesi yapılarak sipariş tamamlanıyor. Temu, yeni düzenlemenin açıklanmasının ardından platformdaki sepet limitlerini ve vergi oranını güncellemişti ancak daha önceden sipariş veren ve siparişi henüz teslim edilmeyen kullanıcılar nasıl bir süreç işleneceğini merak ediyor.

    Müşteriler ek vergi ödeyecek mi? 

    Temu’dan sipariş verirken ödediğiniz vergi tutarı, gümrükte hesaplanan ücretten daha fazla çıkarsa Temu sizin için o farkı ödeyecek. Temu, müşterilerden herhangi bir şekilde ek vergi ödemesi almayacağını ifade ediyor. Sipariş esnasında ödediğiniz vergi miktarı, gümrüğün hesaplanan miktardan daha düşük çıkarsa Temu aradaki farkı size geri ödeyecek.

    Temu, daha önceden sipariş edilen ve tutarı 30 Euro’nun üzerindeki siparişlerin gümrük vergisi ödendiği için siparişlerin gümrüğe takılmayacağını söylüyor. Fakat mevzuata göre gümrük işlemleri, ürün gümrüğe ulaştıktan sonra yapılıyor. 30 Euro’nun üzerindeki siparişlerin gümrüğe takılıp takılmayacağı konusunda henüz kesin bir şey söylemek mümkün değil. 30 Euro'nun üzerindeki siparişlerin gümrüğe takılıp takılmayacağını yarından itibaren göreceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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