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    Amazon, ilk çeyrekte beklenilenden daha çok kazandı!

    İnsanların sosyal yaşamdan uzaklaşmaya başladığı pandemi günlerinde çevrimiçi alışveriş daha önemli hale geldi. Amazon, birinci çeyrek raporlarına göre 75,5 milyar dolar elde etti.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Amazon, ilk çeyrekte beklenilenden daha çok kazandı!
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    Koronavirüs pandemisi sırasında insanlar mağaza yerine çevrimiçi alışverişe yöneldiler. Bu dönemde de en çok ilgi gören çevrimiçi şirketlerden biri Amazon oldu. Amazon, ilk çeyrek mali tablosunu açıkladı.

    Karma sonuçlar, şirket tedarik zinciri karantinaları ve depo güvenliği yükseltmeleri de dahil olmak üzere bir dizi maliyetli değişiklikle uğraştığından, koronavirüs salgınının Amazon'da nasıl daha fazla müşteriye yol açtığına kadar detaylı gelir giderleri gösteriyor.

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    Gelir ve gider artışı

    Amazon, salgın sırasında fiziksel mağazalardan kaçınmak için daha fazla insan çevrimiçi olarak bir şeyler satın aldığından büyük bir talep artışı gördü. Şirket, bir önceki yıla göre %26 artışla 75.5 milyar dolarlık net satış bildirdi.

    Faaliyet geliri de bir önceki yılın aynı çeyreğinde 4.4 milyar dolar işletme gelirine karşılık 4 milyar dolara geriledi. Net satışların %26 artış göstermesine rağmen pandemi sırasında artan maaliyetler ve alınan yüksek güvenlik tedbirleri net karın düşüş göstermesine sebep oldu.

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    Amazon'un bulut hizmeti(AWS), şirketin ana kar sürücüsü olmaya devam ediyor. Amazon'un toplam işletme karının %77'sini oluşturan 3 milyar dolar işletme karı bildirdi. Bu arada, AWS ilk kez 10 milyar dolarlık üç aylık gelir notunu geçti ve geçen yıla göre %33 büyüdü.

    Amazon CEO'su Jeff Bezos, olağandışı uzun bir açıklamada, salgının çok fazla belirsizliğe neden olduğunu ve şirketin Kovid-19 ile ilgili masraflar için ikinci çeyrek karında yapması beklenen 4 milyar doları da harcamayı düşündüklerini söyledi.



    https://www.businesswire.com/news/home/20200430005943/en/Amazon.com-Announces-Quarter-Results Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 2 hf.
    Sürekli internetten alış veriş yapıldığı için böyle ama durum ileride tersine dönebilir. Zira herkes evde iken dışarıda çalışan mal üreten kimse olmayacak ve mal stokları yakında tükenecektir. Ya fiyatlar artacak ya da mal bulunamayıp karaborsaya düşecektir. Yanisi sipariş edilecek mal bulamayınca Amazon gibi internet alış veriş sitelerinin de satışı düşecektir.
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    GwynBleidd48 2 hf.
    Türkiye de anlamı yok
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    IceRulez (Osman R.F) 2 hf.
    sen milyar sen milyon sen bu 75 milyar doları sen ne yaptın ?
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    muharremgrgl 2 hf. yeni yorumcu
    kimse evden çıkamıyor tabi artar. Ne yapalım mecbur internetten alıyoruz.
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