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    Amazon, yapay zeka için veri merkezlerine 100 milyar dolar akıtacak

    Tarihinde ilk defa 2 trilyon dolarlık şirket haline gelen Amazon, büyümesini yapay zekayla pekiştirmek istiyor. Firma yapay zeka veri merkezleri için 100 milyar dolar harcamayı planlıyor.
    Amazon, yapay zeka veri merkezlerine 100 milyar dolar akıtacak Tam Boyutta Gör
    Amazon, perakende ve lojistik işlerine yıllarca yaptığı agresif harcamalarla tarihinde ilk defa 2 trilyon dolarlık bir şirket haline geldi. Şirketin gelecekteki kazanımlarını ise bu dönemlerde muhtemelen yapay zeka hamlesini finanse etmek için ayrılan milyarlar belirleyecek. Bu milyarlar ise görünüşe göre düşük seviyelerde olmayacak. Zira Amazon, yapay zeka veri merkezleri için 100 milyar dolar gibi devasa bir harcama yapmayı planlıyor.

    Amazon'dan veri merkezi adımı

    Amazon, önümüzdeki 10 yıl içinde veri merkezleri için 100 milyar dolardan fazla harcama yapmayı planlıyor. Amazon'un bulut işini yöneten ve bulut sunucularında dünya lideri olan Amazon AWS (Amazon Web Services), yıllardır veri merkezleri açıyor ancak yetkililer yapay zeka talebini karşılamak için daha fazla yatırıma ihtiyaç duyuyor. MWPVL International'ın başkanı Marc Wulfraat’a göre Amazon, önümüzdeki yıllarda en az 216 yeni veri merkezi açmayı planlıyor.

    Ayrıca Amazon’un gelecekte yapay zeka veri merkezlerinde optik modüllere olan talebin artacağı yüksek hızlı iletimde talebi teşvik etmek için büyük ölçekli projeler üzerinde çalıştığı belirtiliyor. AWS'nin finans müdürü John Felton ve AWS'nin küresel veri merkezlerinden sorumlu başkan yardımcısı Kevin Miller, halihazırdaki tüm odaklarının kapasite artırmak olduğunu söylüyor. Kapasite artırımının yanında Amazon, oluşacak enerji artışını nükleer enerji ile çözmeyi planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 2 gün önce

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    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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