Amazon, yapay zeka için veri merkezlerine 100 milyar dolar akıtacak

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Tam Boyutta Gör Amazon, perakende ve lojistik işlerine yıllarca yaptığı agresif harcamalarla tarihinde ilk defa 2 trilyon dolarlık bir şirket haline geldi. Şirketin gelecekteki kazanımlarını ise bu dönemlerde muhtemelen yapay zeka hamlesini finanse etmek için ayrılan milyarlar belirleyecek. Bu milyarlar ise görünüşe göre düşük seviyelerde olmayacak. Zira Amazon, yapay zeka veri merkezleri için 100 milyar dolar gibi devasa bir harcama yapmayı planlıyor.

Amazon'dan veri merkezi adımı

Amazon, önümüzdeki 10 yıl içinde veri merkezleri için 100 milyar dolardan fazla harcama yapmayı planlıyor. Amazon'un bulut işini yöneten ve bulut sunucularında dünya lideri olan Amazon AWS (Amazon Web Services), yıllardır veri merkezleri açıyor ancak yetkililer yapay zeka talebini karşılamak için daha fazla yatırıma ihtiyaç duyuyor. MWPVL International'ın başkanı Marc Wulfraat’a göre Amazon, önümüzdeki yıllarda en az 216 yeni veri merkezi açmayı planlıyor.

Amazon ilk kez 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı 4 gün önce eklendi

Ayrıca Amazon’un gelecekte yapay zeka veri merkezlerinde optik modüllere olan talebin artacağı yüksek hızlı iletimde talebi teşvik etmek için büyük ölçekli projeler üzerinde çalıştığı belirtiliyor. AWS'nin finans müdürü John Felton ve AWS'nin küresel veri merkezlerinden sorumlu başkan yardımcısı Kevin Miller, halihazırdaki tüm odaklarının kapasite artırmak olduğunu söylüyor. Kapasite artırımının yanında Amazon, oluşacak enerji artışını nükleer enerji ile çözmeyi planlıyor.

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Amazon, yapay zeka veri merkezlerine 100 milyar dolar akıtacak