Amazon, yapay zeka için veri merkezlerine 100 milyar dolar akıtacak

Amazon'dan veri merkezi adımı
Amazon, önümüzdeki 10 yıl içinde veri merkezleri için 100 milyar dolardan fazla harcama yapmayı planlıyor. Amazon'un bulut işini yöneten ve bulut sunucularında dünya lideri olan Amazon AWS (Amazon Web Services), yıllardır veri merkezleri açıyor ancak yetkililer yapay zeka talebini karşılamak için daha fazla yatırıma ihtiyaç duyuyor. MWPVL International'ın başkanı Marc Wulfraat’a göre Amazon, önümüzdeki yıllarda en az 216 yeni veri merkezi açmayı planlıyor.
Ayrıca Amazon’un gelecekte yapay zeka veri merkezlerinde optik modüllere olan talebin artacağı yüksek hızlı iletimde talebi teşvik etmek için büyük ölçekli projeler üzerinde çalıştığı belirtiliyor. AWS'nin finans müdürü John Felton ve AWS'nin küresel veri merkezlerinden sorumlu başkan yardımcısı Kevin Miller, halihazırdaki tüm odaklarının kapasite artırmak olduğunu söylüyor. Kapasite artırımının yanında Amazon, oluşacak enerji artışını nükleer enerji ile çözmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.