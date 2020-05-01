Yeni çalışma, 16 yıllık buz tabakası kaybını ortaya koyuyor

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Bilim insanları, NASA'nın uzaydaki en gelişmiş dünya gözlem lazer cihazı olan Buz, Bulut ve Kara Yüksekliği Uydu-2'den (ICESat-2) gelen verileri kullanarak Grönland ve Antarktika buzullarında meydana gelen 16 yıllık değişimi ayrıntılı bir şekilde incelediler. Çalışalar sonucunda Antarktika'daki ve Grönland'daki buz kaybının, su seviyesini 14 mm artırdığı anlaşıldı.

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Antarktika'daki ayrıntılı ölçümler, artan kar yağışı sonucu kıtanın iç kısımlarında buz tabakasının kalınlaştığını gösterdi ancak kıtanın kenarlarındaki buz kaybı, özellikle Batı Antarktika ve Antarktika Yarımadası'ndaki, iç kısımlardaki kazançlardan çok daha büyük.

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Çalışma ile bilim insanları, Grönland'ın buz tabakasının yılda ortalama 200 milyar ton, Antarktika'nın buz tabakasının yılda ortalama 118 milyar buz kaybettiğini buldu. 400.000 Olimpik yüzme havuzunu doldurmak için bir milyar ton buz yeterli olduğu düşünülünce ortaya çıkan sonuç, durumun ciddiyetini ortaya koyuyor.

ICESat-2 verileri kullanıldı

Bulgular, NASA'nın Dünya'nın donmuş bölgeleri de dahil olmak üzere ayrıntılı küresel yükseklik ölçümleri yapmak için 2018'de başlatılan Buz, Bulut ve Kara Yüksekliği Uydu 2'den (ICESat-2) geliyor. Son verileri 2003'ten 2009'a kadar orijinal ICESat tarafından alınan ölçümlerle karşılaştırarak, araştırmacılar buz tabakası değişiminin karmaşıklıklarının ve Grönland ve Antarktika'nın geleceği hakkındaki düşüncelerin ve bulguların kapsamlı bir portresini oluşturdular.

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Washington Üniversitesi'nden buz bilimi uzmanı Benjamin Smith: "Bir ay veya bir yıl boyunca bir buzul veya buz tabakası izlerseniz, iklimin ona ne yaptığı hakkında çok fazla şey öğrenemezsiniz. Şimdi ICESat ve ICESat-2 arasında 16 yıllık bir süremiz var ve buzda gördüğümüz değişikliklerin iklimdeki uzun vadeli değişikliklerle ilgili olduğundan çok daha emin olabiliriz. ICESat-2 ise Bu ölçümleri yapmak için gerçekten dikkat çekici bir araç. Her iki buz tabakasını da kapsayan yüksek kaliteli ölçümler görüyoruz, bu da ayrıntılı ve kesin bir karşılaştırma yapmamızı sağlıyor." dedi.

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