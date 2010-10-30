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Amazon, Kindle uygulamasını Windows Phone 7'e uyarlanıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,8b
1
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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"Bir kez satın al, her yerde oku" yaklaşımınıyla kullanıcılarına, satın aldıkları elektronik kitapları Kindle, Kindle 3G, Kindle DX kitap okuyucuların yanı sıra iPad, iPod touch, iPhone, Mac, PC, BlackBerry cihazları üzerinden Kindle uygulamasıyla okuma fırsatı sunan Amazon; destek verdiği platformların arasına Windows Phone 7'i de ekleyeceğini duyurdu.

Bu yılın son dönemi içersinde WP7 Marketplace'deki yerini alacak olan Kindle uygulamasıyla, WP7 kullanıcıları da 725,000 adet Kindle kitabını akıllı telefonları üzerinden istedikleri zaman okuyabilecekler. Windows Phone 7'nin en gelişmiş ilk elektronik kitap okuyucusu olma ünvanına da sahip olacak olan uygulamanın WhisperSync desteği sayesinde kullanıcılar, Kindle uygulamasının yüklü olduğu cihazlar arasında geçiş yapmalarına rağmen, en son kaldıkları yerden kitabı okumaya devam edebilecekler. Ayrıca diğer Kindle uygulamalarınından farklı olarak WP7 için Kindle'da ana ekranda kişiselleştirilebilir kitap tavsiyeleri bölümü ile uygulamayı kapatmadan arkadaşlarınıza kitap tavsiyesi yapabilme yeteneği de bulunuyor.


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