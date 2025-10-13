Amazon'un Prime Alışveriş Festivali indirimleri bu gece sona eriyor

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon’un Prime üyelerine özel Prime Alışveriş Festivali bu gece saat 23.59’da sona eriyor. Fırsatlardan yararlanmak için son saatler!

6 Ekim’de başlayan Prime Alışveriş Festivali’nde teknolojiden giyime, kitaptan gıdaya, ev elektroniğinden otomotive tüm kategorilerde indirimli fiyatlar sunuluyor. Kampanya boyunca pek çok ürünün fiyatının son ayların en düşük fiyatına indiğine şahit olduk. İndirimli fiyatlar kaçırmamak için 13 Ekim saat 23.59’a kadar alışverişinizi tamamlayabilirsiniz.

Amazon Prime Alışveriş Festivali'nde indirime giren laptoplar 2 gün önce eklendi

Prime Alışveriş Festivali indirimlerinden faydalanabilmek için Prime üyesi olmanız gerekiyor. Prime üyeliği aylık 49,90 TL olarak ücretlendiriliyor. Prime’a ilk kez üye olacaklar müşteriler 30 gün ücretsiz deneyebiliyor.

