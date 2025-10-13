Amazon'un Prime Alışveriş Festivali indirimleri bu gece sona eriyor

6 Ekim’de başlayan Prime Alışveriş Festivali’nde teknolojiden giyime, kitaptan gıdaya, ev elektroniğinden otomotive tüm kategorilerde indirimli fiyatlar sunuluyor. Kampanya boyunca pek çok ürünün fiyatının son ayların en düşük fiyatına indiğine şahit olduk. İndirimli fiyatlar kaçırmamak için 13 Ekim saat 23.59’a kadar alışverişinizi tamamlayabilirsiniz.
Prime Alışveriş Festivali indirimlerinden faydalanabilmek için Prime üyesi olmanız gerekiyor. Prime üyeliği aylık 49,90 TL olarak ücretlendiriliyor. Prime’a ilk kez üye olacaklar müşteriler 30 gün ücretsiz deneyebiliyor.
Tüm indirimli ürünler için: Prime Alışveriş Festivali
