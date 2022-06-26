Amazon Prime Day 2022 indirimleri ne zaman başlayacak? İşte tarih

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Amazon'un yılda bir kez düzenlenen en büyük alışveriş festivali Amazon Prime Day 2022 kampanyalarına sayılı günler kaldı. İşte onlarca kategoriden binlerce ürünün özel indirimlerle satılacağı Amazon Prime Day 2022 indirim tarihleri:

Amazon Prime Day 2022 indirim günleri ne zaman?

Amazon Prime Day 2022 indirimleri, 12-13 Temmuz tarihlerinde Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasında gerçekleştirilecek. Amazon indirimleri, 12 Temmuz Salı günü Türkiye saatiyle 00.00'da başlayıp 13 Temmuz Çarşamba günü 23.59'da bitecek.

Amazon Prime Day 2022 indirimleri ne kadar sürecek?

Amazon Prime Day fırsatları her yıl olduğu gibi bu yıl da 48 saat sürecek.

Amazon Prime Day nedir?

Prime Day, Amazon'un yılda bir kez düzenlediği alışveriş festivalidir. İki gün süren bu alışveriş festivali, düzenli olarak yaz aylarında yapılır ve yalnızca Amazon Prime üyelerine özeldir. İlk kez 2015'te Amazon'un 20. yıl dönümü kutlaması olarak ortaya çıkan Prime Day, tüketicileri Ekim-Aralık tatil sezonu dışında da harcamaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Amazon Prime Day, aynı zamanda kasım ayında gerçekleşen Black Friday ve Cyber Monday indirimlerinin de en büyük rakibidir.

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Amazon Prime Day 2022 indirimleri ne zaman?