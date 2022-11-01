Black Friday 2022 ne zaman? Kara Cuma (Efsane Cuma) nedir?

- Black Friday (Kara Cuma) 2022 ne zaman ❓
- Black Friday nedir ⚫
- Kara Cuma tarihçesi: Black Friday ismi nereden geliyor ⏳
- Efsane Cuma indirimleri ne kadar sürüyor? İndirimler ne zaman bitiyor ⭐
- Black Friday'de hangi mağazalar indirime giriyor 🤩
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Kasım ayı demek, indirim demek. Peki merakla beklenen Black Friday 2022 indirimleri ne zaman başlıyor? Efsane cuma indirimleri hangi mağazalarda ve ürünlerde olacak? İşte Türkçe'ye "Kara Cuma" olarak çevrilen yılın en büyük indirim dönemi hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar:
Black Friday (Kara Cuma) 2022 ne zaman ❓
Black Friday nedir ⚫
Türkçe'ye "kara cuma" şeklinde çevrilen Black Friday, dünya genelinde düzenlenen bir alışveriş festivaline verilen bir isimdir. Türkiye'de efsane cuma ya da muhteşem cuma gibi isimlerle de anılan bu alışveriş festivalinde, onlarca marka %80'e varan indirimler düzenliyor. Peki adı indirim (özellikle DH ölücüleri çok sever :)) gibi güzel bir şeyle anılan bir etkinlik, neden olumsuzluk çağrışımı yapan siyahla özdeşleştirilmiş?
Kara Cuma tarihçesi: Black Friday ismi nereden geliyor ⏳
Bu günün anlamını açıklayan iki rivayet bulunuyor. İlk rivayete göre Black Friday günü yapılan indirimler ABD’nin Philadelphia kentinde adeta kaosa neden oldu. %80’e varan indirimleri duyan halk, mağazalara akın edip üzerine bir de binlerce turist ordu-deniz kuvvetleri futbol maçı için şehre gelince Philadelphia’da hayat durma noktasına geldi. Kentteki aşırı kalabalık; yoğun araç trafiğine, izdihama ve hatta mağaza çalışanlarının ezilerek hayatını kaybetmesiyle birlikte mağazaların yağmalanmasına neden oldu. Kentteki polis memurları yaşanan bu olumsuzluklara atıfta bulunmak için telsiz anonslarında “Black Friday” tabirini kullanınca bu güne kara cuma denilmeye başlandı.
Diğer bir rivayet ise şöyle: Amerika Birleşik Devletler’indeki mağazalar, muhasebe detaylarını elle kaydettiklerinde karları siyah, zararları ise kırmızı renkte kayıt ediyormuş. Pek çok mağaza yılın büyük bölümünde zararla (kırmızı) faaliyet gösterirken, Şükran Günü’nün ertesi günü çok fazla harcama yapılınca kar (siyah) elde ediliyormuş. Bundan ötürü de mağazalar bu günü “Black Friday” olarak isimlendirmiş.
Efsane Cuma indirimleri ne kadar sürüyor? İndirimler ne zaman bitiyor ⭐
Black Friday'de hangi mağazalar indirime giriyor 🤩
Bu indirimlerde bazı teknolojik ürünler de dip fiyatlardan tüketicilerle buluşacak. Black Friday telefon indirimleri başta olmak üzere birçok ürün gamında yaşanacak fiyat düşüşlerini, DonanımHaber Forum sıcak fırsatlar sayfasından takip edebileceksiniz. Güncel efsane cuma indirimlerini takip etmek için aşağıdaki bağlantıları ziyaret edebilirsiniz.
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