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Tam Boyutta Gör Amazon’un Prime üyelerine özel Prime Day indirimleri bugün başladı. 14 Temmuz saat 23.59’da sona erecek kampanya kapsamında çok sayıda üründe önemli indirimler göze çarpıyor. Bu içeriğimizde teknolojik ve elektronik ürünlerde öne çıkan indirimleri sizin için bir araya getirdik.

Kampanya sayfası: Prime Day

İndirimlerden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. İlk kez üye olacaklara özel ilk 3 ay ayda sadece 24,90 TL’ye üye olabilirsiniz. Prime üyeliği sayesinde ücretsiz kargo, ücretsiz aynı gün teslimat, ücretsiz ertesi gün teslimat, Prime Video, Prime Gaming ve Prime'a özel indirimlerden yararlanabilirsiniz. Ayrıca Prime Day kapsamında satın aldığınız bir ürünün fiyatı 14 Temmuz’a kadar sizin aldığınız fiyatın altına inerse aradaki fark Amazon hesabınıza iade edilecek.

DH mobil uygulamayı indir Amazon'da geçerli 100 TL indirimi kap 6 sa. önce eklendi

Amazon’da öne çıkan indirimler – 8 Temmuz

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Amazon Prime Day’de öne çıkan teknolojik fırsatlar! 8 Temmuz 2025

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