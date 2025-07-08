Amazon Prime Day’de öne çıkan teknolojik fırsatlar! (8 Temmuz)

Kampanya sayfası: Prime Day
İndirimlerden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. İlk kez üye olacaklara özel ilk 3 ay ayda sadece 24,90 TL’ye üye olabilirsiniz. Prime üyeliği sayesinde ücretsiz kargo, ücretsiz aynı gün teslimat, ücretsiz ertesi gün teslimat, Prime Video, Prime Gaming ve Prime'a özel indirimlerden yararlanabilirsiniz. Ayrıca Prime Day kapsamında satın aldığınız bir ürünün fiyatı 14 Temmuz’a kadar sizin aldığınız fiyatın altına inerse aradaki fark Amazon hesabınıza iade edilecek.
Amazon’da öne çıkan indirimler – 8 Temmuz
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite P620 128 GB, 2024 Serisi: 7.249 TL
- Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet, 4 GB RAM, 64 GB Hafıza: 4.579 TL
- Samsung Galaxy Tab S10 FE, Wi-Fi, 8GB RAM, 128GB Depolama, S Pen Dahil: 13.399 TL
- Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 Dizüstü Bilgisayar, Intel Core i3 1215U, 8GB RAM, 512GB SSD: 10.499 TL
- ASUS Vivobook 15 X1502VA-NJ869 Dizüstü Bilgisayar, i5-13420H İşlemci, 8 GB RAM, 512 GB SSD: 13.885 TL
- Lenovo LOQ Ryzen 5 7235HS, 24GB RAM, 512GB SSD, RTX 3050 6GB GDDR6 95W: 23.799 TL
- Acer Nitro V 15 ANV15-51 Dizüstü Bilgisayar, Intel i7-13620H, 16 GB RAM, 512 GB SSD, RTX 4050 6 GB GDDR6 Ekran Kartı: 29.999 TL
- HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar, i7-13700H, 16 GB Ram, RTX 4050 6 GB, 1 TB SSD: 32.499 TL
- MSI CYBORG 15 A13VF-894XTR Dizüstü Bilgisayar, Core I7-13620H, 16GB RAM, RTX4060 GDDR6 8GB, 1TB SSD: 40.079 TL
- HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar, AMD Ryzen 7-7840HS, 16 GB RAM, 512 GB SSD, RTX 4070: 43.99 TL
- MSI NVIDIA GeForce RTX 5070 12G Ventus 2X OC 192 bit GDDR7 Ekran Kartı: 30.899 TL
- Samsung Galaxy S25, Yapay Zeka(AI) Telefon, 12GB RAM, 128GB Hafıza: 39.899 TL
- Philips 7000 Serisi MG7920/15 Erkek Bakım Seti: 1.557 TL
- Philips MG5940/15 12'si 1 Arada Erkek Bakım Seti: 1.375 TL
- Razer Kishi V2 Pro - Android için mobil oyun kumandası: 2.727 TL
- QCY T32 Ailybuds Clear ENC TWS Kulaklık: 426 TL
- Marshall Minor IV Bluetooth TWS Kulaklık: 3.024 TL
- Next Start Pro 4K Media Player (2. Nesil): 1.549 TL
- Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi: 18.544 TL (Ödeme adımında fiyat düşüyor)
- SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless Gaming Kulaklık: 5.223 TL
- Greenote GSC50 Kablosuz Dikey Süpürge 23000Pa: 6.499 TL
- Philips SpeedPro Max Şarjlı Dikey Süpürge: 8.090 TL
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