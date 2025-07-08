Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    DH mobil uygulama kullanıcılarına Amazon'da geçerli 100 TL indirim kodu hediye!

    DonanımHaber'in mobil uygulaması DH'yi kullananlar Amazon'da 400 TL ve üzeri alışverişlerini 100 TL indirimli hale getiriyor. Amazon'da geçerli 100 TL indirim kodu almak için yorum atmanız yeterli.

    DH mobil uygulamayı indir Amazon'da geçerli 100 TL indirimi kap Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime üyelerinin merakla beklediği Prime Day indirimleri başladı. 14 Temmuz'a kadar devam edecek Prime Day indirimlerinin şerefine 100 TL indirim kodu dağıtıyoruz.

    Dün gece yüzlerce DH üyemize 400 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 100 TL indirim kodu dağıtmıştık. Yüksek talep nedeniyle pek çok üyemiz kod alamadı. Gösterdiğiniz yoğun ilginin ardından Amazon'dan yeni indirim kodları tedarik ettik. Bu defa bu konuya DH mobil uygulamasından yorum atan ilk 500 kullanıcı 400 TL'ye 100 TL Amazon indirim kodu kazanacak.

    400 TL'ye 100 TL indirim kodu nasıl alınır?

    • DH mobil uygulamasını indir.
    • Bu içeriğe DH mobil uygulamasını kullanarak herhangi bir yorum at.
    • Mobil uygulamadan yorum atan kullanıcılara otomatik olarak Özel Mesajla indirim kodu iletilecek.

    DH - Teknoloji Haberleri Video DH - Teknoloji Haberleri Video DH - Teknoloji Haberleri Video DH - Teknoloji Haberleri Video DONANIM HABER ELEKTRONIK YAYINCILIK LTD. STI News Ücretsiz 106,2 MB

    DH - Teknoloji Haberleri Forum DH - Teknoloji Haberleri Forum DH - Teknoloji Haberleri Forum DH - Teknoloji Haberleri Forum DONANIM HABER ELEKTRONİK YAY.LTD.ŞTİ. Haberler ve Dergiler Ücretsiz

    Huawei AppGallery'den İndir

    Koşullar

    Daha önce indirim kodu almış kullanıcılar tekrar kod kazanamaz. Üyelik tarihinin üzerinden 30 gün geçmiş ve bugüne kadar en az 10 yorum atmış tüm üyelerimiz kod alabilir. Gerekli koşulları sağlayan üyelere otomatik olarak Özel Mesajla indirim kodları gönderilecek. Kodlar kişiye özeldir ve 1 üye en fazla 1 kod alabilir. Kupon kodu yalnızca Amazon mobil uygulamasından yapılan ve Amazon.com.tr satıcılı ürünlerde kullanılabilir. İndirim kuponu 14 Temmuz 2025 saat 23:59'a kadar geçerlidir.

    Gerekli koşulları sağlayan ilk 500 üyemize indirim kodu otomatik olarak iletilecek. İlk 500’e giremezseniz üzülmeyin, Prime Day kampanya dönemi süresince daha fazla kişiye 100 TL indirim kodu dağıtacağız.

    Kupon kodu hakkındaki koşullar:

    https://www.amazon.com.tr/b?node=27132608031

    📢 DH Sıcak Fırsatlar Forumu: https://forum.donanimhaber.com/forumid_193/tt.htm
    📢 DH Sıcak Fırsatlar Telegram İndirim Kanalı: https://t.me/dhsicak_firsatlar
    📢 DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp İndirim Kanalı: https://tinyurl.com/DH-WhatsApp


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ferrari'nin yeni canavarı Amalfi ile tanışın

    Profil resmi
    turkelvis 9 saat önce

    Tasarımı hem nostaljik hem de modern bir harman olmuş. Beğenmemek ne mümkün!

    Profil resmi
    aafak437 14 saat önce

    Çok iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    wolf silver +48 Fearless_tr +27 4S14N_HUNT3R +27 seckinkoybasi +25 Berringer +25 japonhamza +23 esmerbuyucu +19 FBcoskunFB +16 SoyuT +15 emrekaradag +13
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    53 Kişi Okuyor (27 Üye, 26 Misafir) 9 Masaüstü 44 Mobil
    HellFire[TR], kırılgan_melek, bilexsamet ve 14 üye daha okuyor
    H
    K
    GENEL İSTATİSTİKLER
    3563 kez okundu.
    622 kişi, toplam 726 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    amazon, prime day ve
    3 etiket daha indirim kodu Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,4b
    Instagram Sayfası50,1b
    YouTube Kanalı361b
    TikTok Sayfası3,1b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    devlet hastanesi acilde diş çekilir mi konutta dökme gaz kurulum maliyeti şarjlı süpürgeler sürekli şarjda mı kalmalı karoserde ezik ve çizik ne demek focus 1.5 tdci

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HONOR 200
    HONOR 200
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 13 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 13 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum