DH mobil uygulama kullanıcılarına Amazon'da geçerli 100 TL indirim kodu hediye!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon Prime üyelerinin merakla beklediği Prime Day indirimleri başladı. 14 Temmuz'a kadar devam edecek Prime Day indirimlerinin şerefine 100 TL indirim kodu dağıtıyoruz.

Dün gece yüzlerce DH üyemize 400 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 100 TL indirim kodu dağıtmıştık. Yüksek talep nedeniyle pek çok üyemiz kod alamadı. Gösterdiğiniz yoğun ilginin ardından Amazon'dan yeni indirim kodları tedarik ettik. Bu defa bu konuya DH mobil uygulamasından yorum atan ilk 500 kullanıcı 400 TL'ye 100 TL Amazon indirim kodu kazanacak.

400 TL'ye 100 TL indirim kodu nasıl alınır?

DH mobil uygulamasını indir.

Bu içeriğe DH mobil uygulamasını kullanarak herhangi bir yorum at.

at. Mobil uygulamadan yorum atan kullanıcılara otomatik olarak Özel Mesajla indirim kodu iletilecek.

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Koşullar

Daha önce indirim kodu almış kullanıcılar tekrar kod kazanamaz. Üyelik tarihinin üzerinden 30 gün geçmiş ve bugüne kadar en az 10 yorum atmış tüm üyelerimiz kod alabilir. Gerekli koşulları sağlayan üyelere otomatik olarak Özel Mesajla indirim kodları gönderilecek. Kodlar kişiye özeldir ve 1 üye en fazla 1 kod alabilir. Kupon kodu yalnızca Amazon mobil uygulamasından yapılan ve Amazon.com.tr satıcılı ürünlerde kullanılabilir. İndirim kuponu 14 Temmuz 2025 saat 23:59'a kadar geçerlidir.

Gerekli koşulları sağlayan ilk 500 üyemize indirim kodu otomatik olarak iletilecek. İlk 500’e giremezseniz üzülmeyin, Prime Day kampanya dönemi süresince daha fazla kişiye 100 TL indirim kodu dağıtacağız.

Kupon kodu hakkındaki koşullar:

https://www.amazon.com.tr/b?node=27132608031

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*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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DH mobil uygulamayı indir Amazon'da geçerli 100 TL indirimi kap

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