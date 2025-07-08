Amazon'da Philips süpürgeler ve LatteGo espresso makinesinde avantajlı fiyatlar!

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Tam Boyutta Gör Amazon’un Prime Day indirimleri 8 Temmuz saat 00.00’da başladı ve 14 Temmuz saat 23.59’da sona erecek. Prime üyelerine özel çok sayıda üründe avantajlı fiyatlar sunuluyor.

DH mobil uygulamayı indir Amazon'da geçerli 100 TL indirimi kap 6 sa. önce eklendi

Bu içeriğimizde Philips ürünlerinde tüm indirimlere ek indirim kuponu paylaşıyoruz. İndirim kodları sınırlı sayıdadır ve Amazon mobil uygulamasından yapılacak alışverişlerde geçerlidir.

Philips 7000 Serisi HomeRun Aqua Islak Kuru Robot Süpürge’de tüm indirimlere ek sepette 2.500 TL indirim kodu : DANLA 25

: DANLA 25 Philips 7000 Serisi AquaTrio Kablosuz Dikey Süpürge’de tüm indirimlere ek sepette 2.000 TL indirim kodu : DANLA20

: DANLA20 Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi sepette anında 1.000 TL indirim yapılıyor.

Ürünleri sepetinize eklemek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

Philips Prime Day İndirimleri

İndirimli Fiyatlar:

Philips 7000 Serisi AquaTrio Kablosuz Dikey Süpürge: 13.075 TL

Philips 7000 Serisi HomeRun Aqua Islak Kuru Robot Süpürge: 20.584 TL

Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi: 18.544 TL

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Philips süpürge ve LatteGo espresso makinesinde avantajlı fiyat

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