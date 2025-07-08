Amazon'da Philips süpürgeler ve LatteGo espresso makinesinde avantajlı fiyatlar!

Bu içeriğimizde Philips ürünlerinde tüm indirimlere ek indirim kuponu paylaşıyoruz. İndirim kodları sınırlı sayıdadır ve Amazon mobil uygulamasından yapılacak alışverişlerde geçerlidir.
- Philips 7000 Serisi HomeRun Aqua Islak Kuru Robot Süpürge’de tüm indirimlere ek sepette 2.500 TL indirim kodu: DANLA 25
- Philips 7000 Serisi AquaTrio Kablosuz Dikey Süpürge’de tüm indirimlere ek sepette 2.000 TL indirim kodu: DANLA20
- Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi sepette anında 1.000 TL indirim yapılıyor.
Ürünleri sepetinize eklemek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:
İndirimli Fiyatlar:
Philips 7000 Serisi AquaTrio Kablosuz Dikey Süpürge: 13.075 TL
Philips 7000 Serisi HomeRun Aqua Islak Kuru Robot Süpürge: 20.584 TL
Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi: 18.544 TL
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