Amazon'un en uzun geceye özel indirimlerinde ilk düşen fırsatlar!

En uzun geceye özel indirimli ürünler her 30 dakikada bir yenileniyor. İndirimli ürünleri Flaş Fırsatlar kategorisinden görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
En Uzun Geceye Özel Flaş Fırsatlar
En uzun gecenin ilk indirimli ürünleri
- iPhone 11 (128 GB) - Beyaz: 23.999 TL
- 2022 10.9 inç iPad (Wi-Fi + Cellular, 64 GB) - Pembe: 17.499 TL
- 2022 10.9 inç iPad (Wi-Fi + Cellular, 64 GB) - Mavi: 17.999 TL
- Apple MagSafe Şarj Aygıtı: 849 TL
- Philips 13'ü 1 Arada Erkek Bakım Seti MG7920/15: 1.399 TL
- Xiaomi Mi Akıllı Bluetooth Baskül: 669 TL
- DJI Mini 3 Pro Drone: 25.999 TL
- Greenote GSC50 Dikey Şarjlı Süpürge
- Philips EP5443/70 Tam Otomatik Espresso Makinesi: 17.719 TL
- Philips Hue 3'lü Renkli Başlangıç Seti: 3.299 TL
- Dreame L10s Pro Moplu Robot Süpürge: 10.999 TL
- Lenovo E-Scooter M2 Siyah: 7.999 TL
- Columbia Klamath Range II Yarım Fermuarlı Erkek Polar:
- Stanley Klasik Paslanmaz Çelik Cep Matarası, 0.23 L: 599 TL
- ASUS TUF Gaming VG258QM 280 Hz Gaming Monitör: 8.999 TL
- Xiaomi Redmi 1a 23.8 Monitör: 2.899 TL
- LEGO Classic Uzay Görevi 11022: 1.499 TL
- MUGO Colorblock Valiz: 1.299 TL
- Skechers Kadın Graceful Get Connected Spor Ayakkabı
- Under Armour Lockdown 6 Basketbol Ayakkabısı: 1.549 TL
- Einhell TE-CD 12/1 3X-Li +39 (1x2,0 Ah) Akülü Vidalama: 3.400 TL
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.