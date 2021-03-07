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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tiger Lake-H işlemcileri ortaya çıktı

    Intel’in 8 çekirdek 16 izleğe kadar ölçeklenece mobil işlemcileri gün yüzüne çıktı. Taban frekansta düşüş dikkat çekiyor. Modeller güncel PCIe standartını da beraberinde getirecek.
    07 Mart 2021, 22:00 (18 sa.)
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Tiger Lake-H işlemcileri ortaya çıktı
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    Hali hazırda mobil kanatta Comet Lake-H işlemcilerini sunan Intel’den yüksek çekirdek sayısına sahip yeni yongalar bekleniyor.

    İş istasyonu sınıfı dizüstüler geliştiren DT Research’ün darbelere dayanıklı modeli Intel’in Tiger Lake-H işlemcilerini temel alıyor.

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    Taban frekansta düşüş

    Listelenen yongalarda daha önce sızan test sonuçlarında rapor edilen frekanslara kıyasla düşüş dikkatlerden kaçmıyor. Core i9-11900H’ın 2.5 GHz’den 2.1 GHz’e düşen taban frekansı, Core i7-11800H’ın 2.4 GHz’den 1.9 GHz’e düşen taban frekansı ve Core i5-11400H’ta 2.7 GHz’den 2.2 GHz’e düşen frekanları dikkat çekti.

    Tiger Lake-H işlemcileri ortaya çıktı
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    Boost frekansı tarafında ise daha önceden bilinen değerlerde bir  değişikliğe gidilmemiş. Modellerin 45 wattlık TDP ile geleceğini de ekleyelim.

    Ayrıca Bkz. "ASUS, mobil RTX 3050 Ti 4 GB’ı doğruladı"

    Son olarak 10 nm SuperFin nodundan çıkacak yongaların Willow Cove çekirdekleriyle gelmesi bekleniyor. 20 PCIe 4.0 kanalı sunulacak mobil işlemcilerden güç alacak ilk dizüstüler için bu yılın ikinci çeyreğinin sonlarına işaret ediliyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-11th-gen-core-tiger-lake-h-specifications-leaked
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    canguler917 (can guler) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    intelin mimari isimlendirmeleri karman çorman oldu iyice. ceo'ya sorsan bilemez hepsini
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 18 dk. ( Mesaj Silindi )
    45 watt hangi çağda yaşıyoruz
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    D DH Misafiri 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    AMD inteli çoktan geçti bile Ryzen 5800 ile kıyaslayın göreceksiniz
    adamlar hala 10 nanometrede tırmalıyor ryzenler 7 nm de
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    kmesne (Gerçek Ad) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Alder lake haberinde bir hata var Haberde bir sorun olduğunu düşünüyorum, intel 11.nesil mobile gaming işlemciler zaten bu yılın 2.çeyreğinin sonunda çıkacak. yani 3 ay sonra 12. nesil çıkacağını mı söylüyorsunuz ? Genelde 1-2 yılda yeni nesil çıkıyor.
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    acelilctl (Abdülcelil Arslan) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunlar da 10. nesil kadar ısınacak mı yani? Belki o kadar ısınmaz diye 11. nesili bekledim ama boşuna bekledim galiba
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    G gtx295 (RnC ) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) acelilctl
    bosuna bekledin. Hepsi soba gibi sicak 4 core ler bile cok isiniyor. liquid metal sart malesef laptop lara
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    canguler917 (can guler) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    intelin mimari isimlendirmeleri karman çorman oldu iyice. ceo'ya sorsan bilemez hepsini
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