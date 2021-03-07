Tiger Lake-H işlemcileri ortaya çıktı

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Hali hazırda mobil kanatta Comet Lake-H işlemcilerini sunan Intel’den yüksek çekirdek sayısına sahip yeni yongalar bekleniyor.

İş istasyonu sınıfı dizüstüler geliştiren DT Research’ün darbelere dayanıklı modeli Intel’in Tiger Lake-H işlemcilerini temel alıyor.

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Taban frekansta düşüş

Listelenen yongalarda daha önce sızan test sonuçlarında rapor edilen frekanslara kıyasla düşüş dikkatlerden kaçmıyor. Core i9-11900H’ın 2.5 GHz’den 2.1 GHz’e düşen taban frekansı, Core i7-11800H’ın 2.4 GHz’den 1.9 GHz’e düşen taban frekansı ve Core i5-11400H’ta 2.7 GHz’den 2.2 GHz’e düşen frekanları dikkat çekti.

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Boost frekansı tarafında ise daha önceden bilinen değerlerde bir değişikliğe gidilmemiş. Modellerin 45 wattlık TDP ile geleceğini de ekleyelim.

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Son olarak 10 nm SuperFin nodundan çıkacak yongaların Willow Cove çekirdekleriyle gelmesi bekleniyor. 20 PCIe 4.0 kanalı sunulacak mobil işlemcilerden güç alacak ilk dizüstüler için bu yılın ikinci çeyreğinin sonlarına işaret ediliyor.

https://videocardz.com/newz/intel-11th-gen-core-tiger-lake-h-specifications-leaked

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