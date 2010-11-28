AMD 3.2GHz'de çalışan dört çekirdekli Athlon II X4 650 modelini hazırlıyor

Bulldozer tabanlı yeni nesil masaüstü işlemcilerini önümüzdeki yılın ortalarına doğru pazara sürmeyi planlayan AMD, mevcut ürün gamı için yeni model planlamalarını sürdürüyor. Elimize ulaşan bilgilere göre AMD, dört çekirdekli Athlon II X4 ailesinin 3.2GHz'de çalışan yeni üyesi Athlon II X4 650'yi, 2011 başında pazara sunmaya hazırlanıyor.

Propus kod adlı dört çekirdekli işlemci tasarımını temel alan ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki işlemci, sahip olduğu entegre bellek kontrolcüsüyle çift kanal bellek desteği sunuyor ve resmi spesifikasyon çerçevesinde 1333MHz'e kadar DDR3, 1066MHz'e kadar da DDR2 bellek kullanımına olanak tanıyor.

Isıl güç tasarımı 95 Watt olan ve Soket AM3 anakartların yanında Soket AM2+ formundaki anakartlarla da uyumlu olan işlemcinin ülkemizde 125 dolar seviyesinden satılan Athlon II X4 645 modelinin yerini alması bekleniyor.