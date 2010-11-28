AMD 3.2GHz'de çalışan dört çekirdekli Athlon II X4 650 modelini hazırlıyor

Bulldozer tabanlı yeni nesil masaüstü işlemcilerini önümüzdeki yılın ortalarına doğru pazara sürmeyi planlayan AMD, mevcut ürün gamı için yeni model planlamalarını sürdürüyor. Elimize ulaşan bilgilere göre AMD, dört çekirdekli Athlon II X4 ailesinin 3.2GHz'de çalışan yeni üyesi Athlon II X4 650'yi, 2011 başında pazara sunmaya hazırlanıyor.
Propus kod adlı dört çekirdekli işlemci tasarımını temel alan ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki işlemci, sahip olduğu entegre bellek kontrolcüsüyle çift kanal bellek desteği sunuyor ve resmi spesifikasyon çerçevesinde 1333MHz'e kadar DDR3, 1066MHz'e kadar da DDR2 bellek kullanımına olanak tanıyor.
Isıl güç tasarımı 95 Watt olan ve Soket AM3 anakartların yanında Soket AM2+ formundaki anakartlarla da uyumlu olan işlemcinin ülkemizde 125 dolar seviyesinden satılan Athlon II X4 645 modelinin yerini alması bekleniyor.
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bir önceki modellerde (X2 560 3.3, Athlon II X4 645 3.1 Ghz) phenom daha iyi, performans veriyordu ''oyunlarda'' çift çekirdek olmasına ragmen :D
Buldozerleri gördükten sonra Phenom X2 570 i alırım büyük ihtimalle .
O zaman bakma buraya.
ne yeter? neye isyan ediyorsunuz boyle, isyan edilecek durum varsa soylermisiniz ne oldugunu?!
Bu sene gittiğim İntel konferansında adamlar dalga geçiyordu aman amd ısınır yanar filan.Onlar eskide kaldı.Söyleyende artık ya intel gibi rakip gördüğü için yada yeni teknolojiyi takip etmediğinden.